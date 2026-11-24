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Την ώρα που ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, ετοιμάζει βαλίτσες για να μεταβεί στη Νέα Υόρκη, με στόχο την προσέλκυση επιχειρήσεων αμερικανικών συμφερόντων στην Κύπρο, o ΣΕΛΚ υποστηρίζει ότι παρατηρείται μαζική φυγή αμερικανικών εταιρειών από τη χώρα. Και αυτό εξαιτίας της προωθούμενης αναθεώρησης του νομικού πλαισίου για την επιβολή ελάχιστου επιπέδου φορολογίας σε ομίλους πολυεθνικών επιχειρήσεων, που αφορά τον Πυλώνα 2, καθώς η νομοθεσία του 2024, όπως είχε διαπιστώσει η Κομισιόν, ευνοούσε τις πολυεθνικές εταιρείες αμερικανικών συμφερόντων.

Συγκεκριμένα, βάσει του νομοσχεδίου που συζητείται στη Βουλή, θα επιβάλλεται ελάχιστος πραγματικός συντελεστής φορολογίας 15% σε οντότητες που ανήκουν σε ομίλους πολυεθνικών επιχειρήσεων ή σε εγχώριους ομίλους μεγάλης κλίμακας, με ετήσια έσοδα €750 εκατ. Με τη νομοθεσία του 2024, η Δημοκρατία είχε υιοθετήσει τον συμπληρωματικό εγχώριο φόρο, ενώ με την τροποποίηση του νόμου θα εφαρμόζεται ο ενδεδειγμένος εγχώριος συμπληρωματικός φόρος (Qualified Domestic Minimum Top-up Tax – QDMTT).

Η νέα νομοθεσία, εάν εγκριθεί το σχετικό νομοσχέδιο, το οποίο θα τεθεί ενώπιον της Ολομέλειας της Βουλής στις 3 Δεκεμβρίου, θα ισχύει για τρία χρόνια και, συνεπώς, θα υπάρχει η δυνατότητα επαναφοράς της προηγούμενης νομοθεσίας. Ωστόσο, εκφράζονται φόβοι ότι οι αμερικανικές εταιρείες θα παραμείνουν ή θα μεταφερθούν σε άλλες φορολογικές δικαιοδοσίες. Από την άλλη, οι τεχνοκράτες του Υπουργείου Οικονομικών θα εξετάσουν την παραχώρηση κινήτρων για τον περιορισμό της ζημιάς.

Έφορος: Δεν πρέπει να ρισκάρουμε

Ο Έφορος Φορολογίας, Σωτήρης Μαρκίδης, ανέφερε πως, εάν δεν εγκριθεί το νομοσχέδιο, δεν θα επηρεαστούν μόνο οι πολυεθνικές αμερικανικών συμφερόντων, αλλά όλες οι εταιρείες.

Όπως είπε, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, θα κινηθεί διαδικασία επί παραβάσει από την ΕΕ και θα επιβληθούν κυρώσεις στη Δημοκρατία, ενώ το κυπριακό φορολογικό καθεστώς δεν θα αναγνωρίζεται από τον ΟΟΣΑ και τρίτες φορολογικές δικαιοδοσίες, με κίνδυνο διπλής φορολόγησης των επηρεαζόμενων ομίλων.

Είπε, επίσης, ότι υπάρχει κίνδυνος μετακίνησης επιχειρήσεων. Σύμφωνα με τον κ. Μαρκίδη, μπορεί να χαθούν, κατά την έκφρασή του, οι Αμερικανοί, αλλά η Δημοκρατία θα επωφεληθεί από τις άλλες πολυεθνικές.

Μάλιστα, ανέφερε ότι η χώρα δεν πρέπει να ρισκάρει προχωρώντας σε αλλαγές στο νομοσχέδιο.

Καταστροφική η μη έγκριση

Από πλευράς του Υπουργείου Οικονομικών, η Νάγια Συμεωνίδου ανέφερε ότι η μη συμμόρφωση τόσο με την κοινοτική οδηγία όσο και με τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ θα ήταν καταστροφική για την Κύπρο.

Εκ μέρους της Νομικής Υπηρεσίας λέχθηκε ότι οι Βρυξέλλες διαπίστωσαν πως η νομοθεσία του 2024 καταστρατηγούσε τη φιλοσοφία του Πυλώνα 2, ενώ ήταν ασύμβατη και με τον επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό.

Την έντονη ανησυχία τους εξέφρασαν τα μέλη της Επιτροπής Οικονομικών, καλώντας το Υπουργείο Οικονομικών να εξετάσει την παραχώρηση κινήτρων στις συγκεκριμένες εταιρείες.

Τεχνοκράτες του Υπουργείου δεσμεύθηκαν ότι θα εξετάσουν το ενδεχόμενο, χωρίς να επηρεάζεται η φιλοσοφία της φορολογίας.

Δύσκολες αλλαγές

Πάντως, η Δημοκρατία, με το νέο νομοσχέδιο, βρίσκεται σε δύσκολη θέση, με τον Σύνδεσμο Εγκεκριμένων Λογιστών να προειδοποιεί για μαζική αποχώρηση αμερικανικών εταιρειών από την Κύπρο, οι οποίες κάθε χρόνο καταβάλλουν στο κράτος φόρους πέραν των €150 εκατ.

Υπολογίζεται ότι στην Κύπρο βρίσκονται γύρω στις 60 πολυεθνικές εταιρείες με κύκλο εργασιών πέραν των €750 εκατ., από τις οποίες οι 30 έως 40 είναι αμερικανικών συμφερόντων.

Σύμφωνα με τους λογιστές, ήδη δέκα εταιρείες από τις ΗΠΑ έχουν ανοίξει πλώρη για άλλα λιμάνια και συγκεκριμένα για τη Μάλτα, την Ελβετία, τη Σιγκαπούρη και το Χονγκ Κονγκ, όπου εφαρμόζονται χαμηλότεροι φόροι. Παράλληλα, άλλες επιχειρήσεις αμερικανικών συμφερόντων έχουν δώσει στα μεγάλα ελεγκτικά γραφεία λίστα με τις εταιρείες που θα φύγουν από το νησί.

Άνοιξαν πλώρη για τη Μάλτα

Χθες, ο πρόεδρος της Φορολογικής Επιτροπής Σχεδιασμού του ΣΕΛΚ, Ευτύχιος Ευτυχίου, μιλώντας ενώπιον της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών, η οποία εξέτασε το νομοσχέδιο, υποστήριξε πως οι αμερικανικές εταιρείες αφήνουν πολλά δισεκατομμύρια ευρώ στην Κύπρο, επισημαίνοντας ότι αναμένεται μαζική έξοδός τους.

Όπως είπε, εάν καταργείτο η συγκεκριμένη φορολογία, θα παρέμεναν στην Κύπρο €150 εκατ., ενώ με το νομοσχέδιο το κράτος θα εισπράξει €30 εκατ.

Σύμφωνα με τον κ. Ευτυχίου, η Μάλτα και οι χώρες της Βαλτικής έχουν λάβει εξαίρεση από τη συγκεκριμένη φορολογία. Την ίδια ώρα, άφησε αιχμές κατά του Υπουργείου Οικονομικών, υποστηρίζοντας ότι δεν παρέθεσε τα κατάλληλα επιχειρήματα στις Βρυξέλλες, ώστε η Δημοκρατία να αποφύγει την εφαρμογή του ενδεδειγμένου φόρου.

Όπως είπε, θα καταστραφεί ένας τομέας ο οποίος χτιζόταν επί 18 χρόνια. Επίσης, απάντησε στις αιχμές που είχε αφήσει το περασμένο καλοκαίρι ο Υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός, ο οποίος είχε μιλήσει για εμμονικούς και εξυπηρέτηση συμφερόντων. Όπως εξήγησε, τις συγκεκριμένες εταιρείες τις προσέλκυσαν στην Κύπρο οι λογιστές και οι δικηγόροι.

Παράλληλα, ο ΣΕΛΚ κατέθεσε φόρμουλα για να περιοριστούν κατά 50% οι επιπτώσεις στην Κύπρο. Συγκεκριμένα, προτείνει όπως, για το 2026, οι εταιρείες μπορούν να επιλέγουν μεταξύ ενδεδειγμένου και μη ενδεδειγμένου φόρου.

Παράλληλα, εισηγήθηκε να προσμετράται το 2025, παρόλο που δεν εφαρμόστηκε ο ενδεδειγμένος φόρος, ενώ ζήτησε να αναφέρεται ρητά στον νόμο ότι στο τέλος του 2027 θα καταργηθεί η σχετική φορολογία.

Τη θέση αυτή δεν αποδέχθηκαν οι αρμόδιες κρατικές αρχές, διαμηνύοντας ότι η εφαρμογή του νόμου αποτελεί μονόδρομο.