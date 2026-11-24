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Στο μικροσκόπιο της Λευκωσίας βρίσκονται οι κινήσεις της Κομισιόν για άνοιγμα της πόρτας του ευρωπαϊκού συστήματος πληρωμών (SEPA) στην Τουρκία, με τις πρώτες παραστάσεις να έχουν ήδη πραγματοποιηθεί και τις ανησυχίες να επικεντρώνονται στη διασύνδεση των τουρκικών τραπεζών με το μη αναγνωρισμένο τραπεζικό σύστημα των κατεχομένων.

Τις εξελίξεις παρακολουθούν στενά το Υπουργείο Εξωτερικών, η Κεντρική Τράπεζα και ο Σύνδεσμος Τραπεζών Κύπρου, ο οποίος έχει ήδη προχωρήσει σε παρέμβαση προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πληρωμών (EPC), αποστέλλοντας επιστολή με την οποία εγείρει κινδύνους παραβίασης ουσιωδών κριτηρίων για την ένταξη της Τουρκίας στον Ενιαίο Χώρο Πληρωμών σε Ευρώ (SEPA).

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ», ενώπιον του EPC έχουν εγερθεί δύο κρίσιμα ζητήματα. Το πρώτο αφορά στην εξάρτηση των τραπεζών των κατεχομένων από τις τουρκικές τράπεζες για τη διενέργεια διεθνών συναλλαγών και το δεύτερο στο γεγονός ότι πρόκειται για χρηματοπιστωτικό σύστημα μη αναγνωρισμένου κράτους, με ελλιπή εποπτεία και σκιές ξεπλύματος χρήματος.

Το ζήτημα αποτιμάται ως κρίσιμης σημασίας, καθώς ενδεχόμενη ένταξη της Τουρκίας θα μπορούσε να διευκολύνει τη μεταφορά χρημάτων από τα κατεχόμενα προς ευρωπαϊκές χώρες, μέσω τουρκικών τραπεζών.

Ο SEPA επιτρέπει σε πολίτες και επιχειρήσεις να μεταφέρουν χρήματα σε ευρώ μεταξύ τραπεζών διαφορετικών χωρών, με ταχύτερες και οικονομικότερες διαδικασίες.

Νέα παρέμβαση Χατζηπαντέλα

Θορυβημένος από τις εξελίξεις, ο ευρωβουλευτής Μιχάλης Χατζηπαντέλας προχωρεί σε νέες παραστάσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ», ετοιμάζει επιστολή προς την Επίτροπο Διεύρυνσης Μάρτα Κος, θέτοντας ευθέως το ζήτημα της στενής διασύνδεσης της Τουρκίας με το τραπεζικό σύστημα των κατεχομένων και τους κινδύνους που εγκυμονούν οι συναλλαγές αυτές.

Νέα επιστολή αναμένεται να αποστείλει και στην αρμόδια για τις Χρηματοπιστωτικές Υπηρεσίες Επίτροπο Μαρία Λουίς Αλμπουκέρκε, ζητώντας επιτακτικά ουσιαστικές απαντήσεις στα ερωτήματα που έχουν εγερθεί. Υπενθυμίζεται ότι, όπως αποκάλυψε το Σάββατο ο «Φ», η προοπτική ένταξης της Τουρκίας τέθηκε στο τραπέζι με πρωτοβουλία της ευρωπαϊκής πλευράς τον περασμένο Φεβρουάριο, κατά τη συνάντηση της Μάρτα Κος με τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν.

Τον Ιούλιο, ο Επίτροπος Οικονομίας Βάλντις Ντομπρόβσκις χαιρέτισε δημόσια την επίσημη εκδήλωση ενδιαφέροντος της Άγκυρας, η οποία είχε ήδη αποστείλει επιστολή πρόθεσης στο EPC. Αντίθετα, η Αλμπουκέρκε, απαντώντας σε προηγούμενη παρέμβαση Χατζηπαντέλα, αποσιώπησε τις ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες και την τουρκική κίνηση, περιοριζόμενη σε περιγραφή της διαδικασίας ένταξης.

Σημειώνεται ότι τα επίσημα κριτήρια του EPC προβλέπουν υποχρεωτική διαβούλευση με την Κομισιόν και μη διατύπωση αντίρρησης εκ μέρους της πριν από την ένταξη νέας χώρας.

Αμερικανική έκθεση-κόλαφος

Σοβαρές σκιές ξεπλύματος χρήματος, ανεπαρκείς ελέγχους και επικίνδυνα κενά στους μηχανισμούς καταπολέμησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας καταγράφει επίσημη έκθεση του αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών, η οποία δημοσιεύθηκε τον Μάρτιο του 2025.

Το State Department διαπιστώνει ευθέως ότι το ψευδοκράτος «στερείται επαρκούς νομοθετικού και θεσμικού πλαισίου για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας». Επισημαίνει, μάλιστα, ότι η ούτω καλούμενη «νομοθεσία» του ψευδοκράτους είτε είναι παρωχημένη είτε δεν εφαρμόζεται επαρκώς ώστε να αποτρέπει αποτελεσματικά το ξέπλυμα χρήματος.

Ακόμη πιο αποκαλυπτική είναι η διαπίστωση ότι το τραπεζικό σύστημα στα κατεχόμενα, «εξαρτάται από τις τουρκικές τράπεζες για τις διεθνείς συναλλαγές και διασυνδέσεις του». Μια πραγματικότητα που προσδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στους κινδύνους που εγκυμονεί η ενδεχόμενη ένταξη της Τουρκίας στον SEPA.

Στο επίκεντρο των αμερικανικών επισημάνσεων βρίσκονται και οι υπεράκτιες τράπεζες των κατεχομένων, οι οποίες χαρακτηρίζονται «ευρέως ύποπτες για διασυνδέσεις με δραστηριότητες ξεπλύματος χρήματος».

Καζίνο στη σκιά του ξεπλύματος

Ιδιαίτερα ανησυχητική είναι η εικόνα στον τομέα των καζίνο. Σύμφωνα με την έκθεση, τον Δεκέμβριο του 2024 λειτουργούσαν στα κατεχόμενα 34 εγγεγραμμένα και ενεργά καζίνο. Οι αμερικανικές Αρχές προειδοποιούν ότι «η συνεχιζόμενη έλλειψη πόρων και εξειδικευμένων γνώσεων αφήνει τον τομέα των καζίνο ανεπαρκώς εποπτευόμενο και ευάλωτο σε δραστηριότητες ξεπλύματος χρήματος».

Οι κίνδυνοι επεκτείνονται στην αγορά ακινήτων, στην εμπορία αυτοκινήτων, στα ανταλλακτήρια συναλλάγματος και στις μη ρυθμιζόμενες συναλλαγές κρυπτονομισμάτων.

Το State Department διαπιστώνει, παράλληλα, ότι η λεγόμενη Μονάδα Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών του ψευδοκράτους «δεν διαθέτει θεσμικές διασυνδέσεις με αντίστοιχες μονάδες εκτός Τουρκίας», ενώ τα κατεχόμενα δεν υπόκεινται σε διεθνείς αξιολογήσεις των μηχανισμών καταπολέμησης του ξεπλύματος χρήματος. Αίσθηση προκαλεί και το γεγονός ότι από τις 123 ποινικές έρευνες για ξέπλυμα χρήματος στις οποίες συμμετείχε η λεγόμενη μονάδα κατά το δεκάμηνο Ιανουαρίου–Οκτωβρίου 2024, μόλις μία είχε ολοκληρωθεί, σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει η αμερικανική έκθεση.