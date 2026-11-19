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Στο επίκεντρο συνάντησης του Υπουργού Ενέργειας, Μιχάλη Δαμιανού, με τον Αμερικανό ομόλογό του, Κρις Ράιτ (Chris Wright), βρέθηκε το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Great Sea Interconnector (GSI) και η στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών στην υλοποίησή του. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη στη Βαρσοβία, στο περιθώριο της 7ης Υπουργικής Συνόδου της Σύμπραξης για τη Διατλαντική Συνεργασία για την Ενέργεια (P-TEC).

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Ενέργειας, οι δύο Υπουργοί συζήτησαν τη στρατηγική σημασία του έργου για την άρση της ενεργειακής απομόνωσης της Κύπρου, καθώς και τη συμβολή του στην ενίσχυση των ενεργειακών διασυνδέσεων στην Ανατολική Μεσόγειο.

Όπως επισημαίνεται, η αμερικανική στήριξη στον GSI συνδέεται με τη σημασία που αποδίδει η Ουάσιγκτον στην ανάπτυξη σύγχρονων ενεργειακών υποδομών, οι οποίες ενισχύουν τη διασυνδεσιμότητα και την ενεργειακή ασφάλεια της ευρύτερης περιοχής.

Η ανακοίνωση δεν περιλαμβάνει αναφορά σε συγκεκριμένη οικονομική δέσμευση ή νέα συμφωνία χρηματοδότησης του έργου από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Συνέχεια των επαφών Κύπρου – ΗΠΑ για την ενέργεια

Η συνάντηση στη Βαρσοβία αποτελεί συνέχεια του διμερούς ενεργειακού διαλόγου Κύπρου και ΗΠΑ, ο οποίος είχε ενισχυθεί με την προηγούμενη συνάντηση των δύο Υπουργών στις 11 Ιουνίου 2026, στο Χιούστον.

Εκείνη η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο της Υπουργικής Συνόδου του σχήματος συνεργασίας 3+1 μεταξύ Κύπρου, Ελλάδας, Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών.

Σύμφωνα με το Υπουργείο, στις βασικές προτεραιότητες της συνεργασίας περιλαμβάνονται η αξιοποίηση των κοιτασμάτων φυσικού αερίου στην κυπριακή ΑΟΖ, η ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και η συμβολή της Ανατολικής Μεσογείου στη διαφοροποίηση των πηγών ενεργειακού εφοδιασμού της Ευρώπης.

Παράλληλα, ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στην προώθηση περιφερειακών έργων στρατηγικής σημασίας, όπως οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις και οι ενεργειακές υποδομές που μπορούν να ενισχύσουν τη συνεργασία μεταξύ των χωρών της περιοχής.

Ο Μιχάλης Δαμιανός αναμένεται να επιστρέψει στην Κύπρο το βράδυ της Παρασκευής.

ΚΥΠΕ