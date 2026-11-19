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Στην έκδοση προνομιακού εντάλματος Certiorari με το οποίο ακυρώθηκε το ένταλμα σύλληψης του επιχειρηματία Σάββα Κάκου από τη Λάρνακα, αποφάσισε σήμερα Πέμπτη το Ανώτατο Δικαστήριο.

Το Ανώτατο στην απόφασή του αναφέρει ότι οι λόγοι που είχαν προβληθεί από την Αστυνομία ότι καθιστούσαν την έκδοση του εντάλματος αναγκαία δεν ευσταθούσαν. Επομένως, εφόσον δεν πληρούνταν οι προϋποθέσεις για την έκδοση του, αναφέρεται ότι το ένταλμα εκδόθηκε καθ’ υπέρβαση εξουσίας.

Ο επιχειρηματίας είχε συλληφθεί στις 27 Ιουλίου 2026 και ζήτησε ακύρωση του εντάλματος σύλληψης που εκδόθηκε από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας, στη βάση ότι εκδόθηκε καθ’ υπέρβαση εξουσίας, χωρίς να πληρούνταν οι προϋποθέσεις για την έκδοση του και χωρίς να έχουν αποκαλυφθεί στο κατώτερο Δικαστήριο όλα τα σχετικά γεγονότα.

Σύμφωνα με το Ανώτατο Δικαστήριο, η Αστυνομία διερευνούσε εναντίον του συνολικά έντεκα υποθέσεις που αφορούσαν επενδύσεις σε ακίνητα, στο πλαίσιο των οποίων φερόταν να είχε διαπράξει διάφορα αδικήματα, όπως αυτό της απόσπασης χρημάτων με ψευδείς παραστάσεις, της πλαστογραφίας και κυκλοφορίας πλαστών εγγράφων, της απάτης και άλλων, ενεργώντας για διάφορες εταιρείες που ανήκουν σε συγκεκριμένο όμιλο. Οι καταγγελίες από τους διάφορους παραπονούμενους έγιναν την περίοδο από τον Αύγουστο του 2024 μέχρι και τον Φεβρουάριο του 2026 και μόνο η τελευταία στις 15.7.2026, δηλαδή μερικές μόνο ημέρες πριν την έκδοση των ενταλμάτων.

Η βασική θέση του επιχειρηματία μέσω των δικηγόρων του Α. Δημητρίου και Χ. Αλεξάνδρου, ήταν ότι ο ίδιος γνώριζε από καιρό για τις εναντίον του καταγγελίες και στην περίπτωση που είχε πρόθεση να επηρεάσει μάρτυρες ή να καταστρέψει ή να αποκρύψει τεκμήρια, θα μπορούσε να το είχε ήδη κάνει.

«Περιστάσεις των υποθέσεων που καταδείκνυαν ότι γνώριζε από καιρό για τη διερεύνηση των εναντίον του καταγγελιών, δεν είχαν εκτεθεί στον όρκο και αποκρύφτηκαν από το κατώτερο Δικαστήριο, που εφόσον τις είχε υπόψη του θα ενεργούσε διαφορετικά», αναφέρει το Ανώτατο.

Περαιτέρω, σημειώνεται ότι εφόσον εκδόθηκε και ένταλμα έρευνας του χώρου όπου θεωρείτο ότι φυλάσσονταν τα τεκμήρια που αναζητούνταν, αυτά θα μπορούσαν να κατασχεθούν από την Αστυνομία, χωρίς ο επιχειρηματίας να έχει τη δυνατότητα να τα καταστρέψει ή να τα αποκρύψει μεταφέροντας τα αλλού. Μετά τις διαπιστώσεις αυτές το ένταλμα σύλληψης σε βάρος του κ. Κάκου ακυρώθηκε.