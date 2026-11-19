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Με αφορμή τον μήνα ευαισθητοποίησης για την αντρική υγεία, επτά κορυφαία στελέχη και συνεργάτες της Trust Insurance Cyprus, μετατρέπουν τις φωνές τους σε ηχηρά μηνύματα για την ανδρική υγεία, την πρόληψη και τη δύναμη της φροντίδας.

Γιώργος Κωνσταντίνου – Ανώτερος Διευθυντής Εργασιών & Ανάπτυξης

«Εάν μέσα από αυτή την πρωτοβουλία καταφέρουμε να παρακινήσουμε έστω και έναν άνθρωπο να ασχοληθεί περισσότερο με την υγεία του ή να κάνει έναν έλεγχο που αναβάλλει, τότε θεωρώ ότι έχουμε πετύχει κάτι πραγματικά σημαντικό».

Πώς μπορεί μια ασφαλιστική εταιρεία να συμβάλει στην καλλιέργεια κουλτούρας πρόληψης και υπεύθυνης στάσης απέναντι στην υγεία;

Η πρόληψη βρίσκεται στην καρδιά της ασφαλιστικής φιλοσοφίας. Άλλωστε, ο ρόλος μας δεν είναι μόνο να αντιμετωπίζουμε τις συνέπειες ενός απρόβλεπτου γεγονότος, αλλά και να συμβάλλουμε, όπου μπορούμε, στον περιορισμό των κινδύνων. Μέσα από πρωτοβουλίες όπως το Movember, έχουμε τη δυνατότητα να ευαισθητοποιήσουμε και να ενθαρρύνουμε τους ανθρώπους να δίνουν μεγαλύτερη προσοχή στην υγεία τους. Ιδιαίτερα για τους άνδρες, είναι σημαντικό να ξεπεράσουμε αντιλήψεις και στερεότυπα που συχνά μας αποτρέπουν από το να μιλήσουμε ανοιχτά για την υγεία μας ή να αναζητήσουμε έγκαιρα ιατρική συμβουλή. Πιστεύω ότι η πρόληψη δεν είναι ένδειξη φόβου ή αδυναμίας, αλλά πράξη υπευθυνότητας απέναντι στον εαυτό μας αλλά ιδιαίτερα στους ανθρώπους που αγαπάμε.

Μάριος Καραγιώργης – Surecare Insurance Agency

Φέτος αφήνετε μουστάκι μαζί με την Trust Insurance Cyprus για το Movember. Τι σας παρακίνησε να συμμετάσχετε και τι σημαίνει για εσάς να στηρίζετε αυτή την προσπάθεια μαζί με την εταιρεία και τους συναδέλφους σας;

Αυτό που με παρακίνησε περισσότερο είναι ότι πρόκειται για μια πρωτοβουλία με ουσιαστικό σκοπό, πέρα από μια συμβολική κίνηση. Το μουστάκι μπορεί να είναι κάτι απλό και προσωρινό, αλλά μπορεί να αποτελέσει αφορμή για μια σημαντική συζήτηση γύρω από την ανδρική υγεία. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό για μένα που συμμετέχω σε αυτή την προσπάθεια, μαζί με την Trust Insurance Cyprus και τους συναδέλφους μου, γιατί όταν μια ομάδα ενώνεται για έναν κοινό κοινωνικό σκοπό, το μήνυμα γίνεται ακόμη πιο δυνατό.

Γιώργος Χριστοφόρου – G Christoforou Insurance Agents & Consultants Ltd

Ο καρκίνος του προστάτη εξακολουθεί να είναι ένα θέμα για το οποίο πολλοί άνδρες δυσκολεύονται να μιλήσουν. Γιατί πιστεύετε ότι είναι σημαντικό να σπάσει αυτή η σιωπή;

Πολλές φορές, από αμηχανία ή φόβο, κρατάμε για τον εαυτό μας κάτι που μας ανησυχεί. Όταν μιλάμε πιο ανοιχτά για τον καρκίνο του προστάτη, γίνεται πιο εύκολο για κάποιον να πει «Με απασχολεί κι εμένα» και να ζητήσει συμβουλή. Κι αυτή η πρώτη κουβέντα μπορεί να τον βοηθήσει να απευθυνθεί έγκαιρα στον γιατρό του.

Άντρος Παναγιώτου – Risk & Insurance Advisor, Managing Director & Founder of E.A.C.

Πιστεύετε ότι οι άνδρες έχουν την τάση να παραμελούν την υγεία τους ή να αποφεύγουν να αναζητήσουν ιατρική συμβουλή; Πώς μπορεί να αλλάξει αυτή η νοοτροπία;

Πιστεύω πως αρκετοί άνδρες έχουμε μάθει να βάζουμε τις επαγγελματικές και οικογενειακές μας υποχρεώσεις πάνω από τον εαυτό μας, πολλές φορές με την ψευδαίσθηση ότι είμαστε άτρωτοι. Έτσι, συχνά αναβάλλουμε ακόμη και μια απλή επίσκεψη στον γιατρό. Η νοοτροπία αυτή αλλάζει, όταν συνειδητοποιήσουμε ότι το να φροντίζουμε την υγεία μας και να ζητάμε συμβουλή δεν είναι αδυναμία, αλλά πράξη ωριμότητας και ευθύνης.

Γιάννος Παλάζης – Ανώτερος Διευθυντής Πωλήσεων & Πιστωτικού Ελέγχου

«Θα ήθελα το Movember να αποτελέσει κάτι περισσότερο από μια συμβολική συμμετοχή. Να γίνει αφορμή να μιλήσουμε ανοιχτά για την ανδρική υγεία και να σταματήσουμε να αφήνουμε την πρόληψη για αργότερα»

Πόσο σημαντικό είναι για την Trust Insurance να βρίσκεται δίπλα σε πρωτοβουλίες που ξεπερνούν τα όρια της ασφαλιστικής προστασίας και αγγίζουν την κοινωνία;

Θεωρώ ότι η συμμετοχή της Trust σε τέτοιες πρωτοβουλίες αποτελεί ουσιαστική έκφραση της ευθύνης που έχει μια σύγχρονη ασφαλιστική εταιρεία απέναντι στην κοινωνία. Στον ασφαλιστικό κλάδο έχουμε μάθει να προστατεύουμε τους ανθρώπους από τους κινδύνους της ζωής. Πιστεύω, όμως, ότι η ευθύνη μας δεν πρέπει να περιορίζεται στην ασφαλιστική κάλυψη ή στην αποζημίωση, όταν συμβεί ένα δυσάρεστο γεγονός. Πρέπει να επεκτείνεται στην ενημέρωση, στην πρόληψη και στην καλλιέργεια μιας ευρύτερης κουλτούρας ασφάλειας και υπευθυνότητας. Στην Trust Insurance Cyprus, αυτή η ευθύνη αποτελεί μέρος της φιλοσοφίας μας και δίνει ουσιαστικό περιεχόμενο στη δέσμευσή μας «Από άνθρωπο σε άνθρωπο». Στο τέλος της ημέρας, δεν ασφαλίζουμε απλώς περιουσίες και κινδύνους. Προστατεύουμε ανθρώπους, οικογένειες και όσα έχουν πραγματική αξία στη ζωή τους. Αυτή είναι και η φιλοσοφία που θεωρώ ότι πρέπει να χαρακτηρίζει την παρουσία και τη συνεισφορά της Trust στην κοινωνία.

Ανδρέας Θεοδούλου, Theodoulou & Son (Insurance Agents) Ltd

Από άνθρωπο σε άνθρωπο, είναι το μήνυμα της Trust Insurance Cyprus. Ως ασφαλιστής και συνεργάτης της εταιρείας, τι σημαίνει αυτή η φράση στην καθημερινή σχέση με τους πελάτες σας; Πώς συνδέεται με την απόφασή σας να στηρίξετε μια πρωτοβουλία για την ανδρική υγεία;

Για μένα, η φράση «Από άνθρωπο σε άνθρωπο» εκφράζει την ουσία του επαγγέλματός μας. Η ασφάλιση δεν αφορά απλώς συμβόλαια και καλύψεις. Πίσω από κάθε ασφαλιστήριο υπάρχει ένας άνθρωπος, μια οικογένεια, μια επιχείρηση, με τις δικές της ανάγκες και ανησυχίες. Ως ασφαλιστής, θεωρώ ότι η εμπιστοσύνη χτίζεται μέσα από την προσωπική επαφή, την ειλικρίνεια και το πραγματικό ενδιαφέρον για τον άνθρωπο που έχουμε απέναντί μας. Αυτή ακριβώς η φιλοσοφία συνδέεται και με το Movember. Δεν αρκεί να μιλάμε για προστασία μόνο σε επαγγελματικό επίπεδο. Οφείλουμε να στηρίζουμε και πρωτοβουλίες που προάγουν την υγεία και την ευημερία των ανθρώπων γύρω μας. Είναι ιδιαίτερα θετικό που η Trust Insurance Cyprus στηρίζει τέτοιες δράσεις, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι ο ανθρώπινος παράγοντας βρίσκεται στο επίκεντρο της φιλοσοφίας της.

Ανδρέας Χρυσοστόμου, Managing Director 2A Chrysostomou Insurance

Αν μπορούσατε να απευθύνετε ένα μήνυμα σε όλους τους άνδρες με αφορμή το Movember, ποιο θα ήταν αυτό;

Να μην θεωρούμε ποτέ την υγεία μας δεδομένη. Να φροντίζουμε τον εαυτό μας, να κάνουμε τις απαραίτητες εξετάσεις και να μην φοβόμαστε να μιλήσουμε. Η υγεία μας είναι το πολυτιμότερο αγαθό που έχουμε, για εμάς και για τους ανθρώπους που αγαπάμε.

79 Limassol Avenue and 1&3 Costi Palama Corner, Αγλαντζιά 2121

https://www.trustcyprusinsurance.com/en/

Συνέντευξη : Τάνια Νεοκλέους

Φωτογραφίες : Δημήτρης Βαττής