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Καταγγελία για ξυλοδαρμό 15χρονου μαθητή από συνομήλικούς του σε Γυμνάσιο της Λευκωσίας, έλαβε χθες Πέμπτη (19/11), η Αστυνομία.
Σύμφωνα με την καταγγελία, ο μαθητής φαίνεται να δέχθηκε επίθεση από τέσσερα άτομα στις τουαλέτες του σχολείου.
Ο 15χρονος αναμένεται να δώσει κατάθεση στην Αστυνομία αύριο, ενώ για το περιστατικό είναι ενήμερη και η διεύθυνση της σχολικής μονάδας.
Σημειώνεται πως ο 15χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους και είναι καλά στην υγεία του, χωρίς να φέρει οποιαδήποτε τραύματα.