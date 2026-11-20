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Εντυπωσιακές εικόνες καταγράφηκαν στο αεροδρόμιο της Βέρνης, στην Ελβετία, όταν αεροσκάφος Airbus A320 που μετέφερε αντιπροσωπεία του Κατάρ αναγκάστηκε να προσεγγίσει τον διάδρομο σχεδόν πλαγίως, εξαιτίας ισχυρών πλευρικών ανέμων, με ριπές που έφταναν τα 65 χιλιόμετρα την ώρα.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Τρίτη 17 Νοεμβρίου, περίπου στις 14:40 τοπική ώρα, όταν το αεροσκάφος, που είχε αναχωρήσει από την Ντόχα, επιχείρησε να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο Βέρνης-Μπελπ.

Στο βίντεο που καταγράφηκε από το έδαφος, το αεροπλάνο φαίνεται να ταλαντεύεται καθώς πλησιάζει τον διάδρομο προσγείωσης, ενώ η άτρακτός του βρίσκεται υπό γωνία σε σχέση με την πορεία του. Παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες, ο πιλότος κατάφερε τελικά να ολοκληρώσει την προσγείωση με ασφάλεια.

An Airbus A320 carrying a Qatari delegation approached Bern Airport sideways in 65 km/h winds and landed safely using the crab approach.

The Emir of Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, was not on board.#QatarDelegation #SheikhTamim #Bern #Switzerland #AirbusA320… pic.twitter.com/7QAY3eZMMS — CNBC-TV18 (@CNBCTV18News) November 20, 2026

Σύμφωνα με την ελβετική εφημερίδα «20 Minuten», ο Ματίας Χένι, λάτρης της αεροπορίας που παρακολουθούσε και κατέγραψε την προσγείωση, δήλωσε ότι οι άνεμοι έπνεαν με ταχύτητα 16 κόμβων, ενώ οι ριπές έφταναν τους 35 κόμβους, δηλαδή περίπου 65 χλμ./ώρα.

Ο ίδιος παραδέχθηκε ότι περίμενε ο πιλότος να εγκαταλείψει την προσπάθεια προσγείωσης και να πραγματοποιήσει νέα προσέγγιση. «Πίστευα ότι θα επιχειρούσε επανακύκλωση και νέα προσέγγιση», ανέφερε, εκφράζοντας τον θαυμασμό του για τον χειρισμό του αεροσκάφους. Όπως σημείωσε, το Airbus A320 συγκαταλέγεται στα μεγαλύτερα αεροσκάφη που επισκέπτονται το συγκεκριμένο αεροδρόμιο.

Το αεροσκάφος, με αριθμό νηολογίου A7-HWL και κωδικό πτήσης QAF9, μετέφερε μέλη της αντιπροσωπείας του Κατάρ που επισκεπτόταν την Ελβετία. Ο εμίρης της χώρας, σεΐχης Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ Θάνι, δεν επέβαινε σε αυτό.

ΚλείσιμοΗ τεχνική που χρησιμοποιήθηκε είναι γνωστή στην αεροπορία ως «crab approach», δηλαδή προσέγγιση υπό γωνία (θυμίζει την κίνηση των καβουριών) ως προς τον διάδρομο. Πρόκειται για μέθοδο που εφαρμόζουν οι πιλότοι όταν αντιμετωπίζουν ισχυρούς πλευρικούς ανέμους, διατηρώντας το αεροσκάφος στραμμένο προς τον άνεμο ώστε να αντισταθμίσουν την πλευρική μετατόπιση.

Λίγο πριν από την επαφή με τον διάδρομο, ευθυγραμμίζουν το αεροσκάφος για να ολοκληρώσουν την προσγείωση. Ωστόσο, οι καιρικές συνθήκες της συγκεκριμένης ημέρας ήταν ιδιαίτερα απαιτητικές.

Μιλώντας στην 20 Minuten, ο πιλότος Τόμας Χούρτερ εκτίμησε ότι, υπό αυτές τις συνθήκες, η ασφαλέστερη επιλογή ενδεχομένως να ήταν η ματαίωση της προσγείωσης και η πραγματοποίηση δεύτερης προσπάθειας.

Όπως εξήγησε, οι πιλότοι αξιολογούν συνεχώς τον κίνδυνο που προκαλούν οι αιφνίδιες ριπές ανέμου κατά την τελική προσέγγιση και μπορούν να αποφασίσουν την επανακύκλωση, εφόσον κρίνουν ότι δεν είναι δυνατόν να ανταποκριθούν με ασφάλεια στις μεταβαλλόμενες συνθήκες. Παρά την ένταση που καταγράφηκε στο βίντεο και τις δυσκολίες κατά την προσέγγιση, το αεροσκάφος προσγειώθηκε χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί ή ζημιές.

protothema.gr