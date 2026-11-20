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Δεκατρία χρόνια αναμονής, αλλεπάλληλες αναβολές, εκατομμύρια ανυπόμονοι gamers και ένα εμπορικό ρεκόρ που ενδέχεται να μην έχει προηγούμενο στην ιστορία της παγκόσμιας βιομηχανίας ψυχαγωγίας. Το Grand Theft Auto 6 (GTA 6) κυκλοφόρησε την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου και, μέσα σε λίγες ώρες, κατάφερε να μετατραπεί σε ένα από τα μεγαλύτερα εμπορικά φαινόμενα όλων των εποχών.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της πλατφόρμας αναλύσεων Sensor Tower, οι πωλήσεις του πολυαναμενόμενου βιντεοπαιχνιδιού, μαζί με τις προπαραγγελίες, ξεπέρασαν τα 24,5 εκατομμύρια αντίτυπα, αποφέροντας περίπου 2,36 δισεκατομμύρια δολάρια. Πρόκειται για επίδοση που, εφόσον επιβεβαιωθεί, καθιστά το GTA 6 τη μεγαλύτερη εμπορική πρεμιέρα στην ιστορία της ψυχαγωγίας.

GTA 6 has now surpassed 24 MILLION units sold, generating over $2.3 BILLION in revenue.



(Via Sensor Tower) pic.twitter.com/s4qwUudM3k November 19, 2026

Η Rockstar Games και η μητρική της εταιρεία Take-Two Interactive δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιήσει επίσημα στοιχεία πωλήσεων, ωστόσο κάνουν λόγο για «πρωτοφανή ζήτηση», επιβεβαιώνοντας το τεράστιο ενδιαφέρον που είχε δημιουργηθεί γύρω από την κυκλοφορία του παιχνιδιού.

GTA 6 has reportedly sold 24.58M copies in less than 24 hours and made $2.36B, according to Sensor Tower.



This is more than the top 4 most pre-ordered games combined. pic.twitter.com/0jzvqhJctG November 20, 2026



Εισπράξεις που πλησιάζουν ολόκληρο το box office του Spider-Man

Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος της εμπορικής επιτυχίας, αρκεί μια σύγκριση με τη βιομηχανία του κινηματογράφου. Η ταινία Spider-Man: Brand New Day, η μεγαλύτερη κινηματογραφική εισπρακτική επιτυχία του 2026, συγκέντρωσε περίπου 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια σε ολόκληρη την περίοδο προβολής της στις κινηματογραφικές αίθουσες.

Το GTA 6 κατάφερε, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, να πλησιάσει αυτό το ποσό μέσα στην πρώτη ημέρα της κυκλοφορίας του, συνυπολογίζοντας τις προπαραγγελίες. Οι προβλέψεις, μάλιστα, δείχνουν ότι η δυναμική του παιχνιδιού κάθε άλλο παρά εξαντλείται. Η εταιρεία ερευνών αγοράς Niko Partners εκτιμά ότι οι συνολικές πωλήσεις του GTA 6 θα μπορούσαν να ξεπεράσουν τα 3 δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι το τέλος του 2026.

Ακόμη και τότε, πάντως, θα υπολείπεται του ιστορικού ρεκόρ που αποδίδεται στην ταινία «Όσα Παίρνει ο Άνεμος» του 1939, οι συνολικές εισπράξεις της οποίας υπολογίζονται σε περίπου 4,5 δισεκατομμύρια δολάρια, εφόσον προσαρμοστούν στον πληθωρισμό.

首日就卖了 2458 万份，23.6 亿美元😂

GTA 6 一天就把 13 年的等待卖爆了。

PS5 卖了四分之三，Xbox 卖了四分之一。

Sensor Tower 估计，Take-Two 官方还没公布。

你抢到了吗？#GTA6 #ViceCity

———

24.58 million copies on day one — $2.36 billion 😂

GTA 6 sold out 13 years of waiting in a… pic.twitter.com/Rmvim98nBs November 20, 2026



Ξενύχτια, άδειες από τη δουλειά και ρεκόρ στην κίνηση του Διαδικτύου

Η κυκλοφορία του GTA 6 δεν περιορίστηκε σε μια εντυπωσιακή εμπορική επίδοση. Συνοδεύτηκε από μια πραγματική κινητοποίηση εκατομμυρίων παικτών σε ολόκληρο τον κόσμο. Το παιχνίδι διατέθηκε τα μεσάνυχτα της Πέμπτης, ανάλογα με τη ζώνη ώρας κάθε χώρας, με πολλούς gamers να παραμένουν ξύπνιοι για να ξεκινήσουν αμέσως την περιπέτειά τους στον εικονικό κόσμο της Rockstar.

Άλλοι προτίμησαν να πάρουν άδεια από την εργασία τους την επόμενη ημέρα, προκειμένου να αφιερώσουν περισσότερο χρόνο στο παιχνίδι που περίμεναν από το 2013. Η τεράστια ζήτηση αποτυπώθηκε ακόμη και στην κίνηση του Διαδικτύου.

Στη Βρετανία, η εταιρεία τηλεπικοινωνιών Virgin Media O2 κατέγραψε ρεκόρ μεταφοράς δεδομένων, καθώς εκατομμύρια χρήστες έσπευσαν να κατεβάσουν ή να προεγκαταστήσουν το παιχνίδι στις κονσόλες τους.

GTA 6 is already sitting near 5 MILLION pre-orders, per Sensor Tower estimates.



That’s with:

• $100 Ultimate Edition

• No Disc

• No Online announced

• No PC at launch

• No 60 FPS confirmed pic.twitter.com/oTAopfi4EG— GameVerse 🎮 (@TheGameVerse) September 1, 2026

Το μέγεθος του GTA 6 φτάνει τα 212 GB, γεγονός που σημαίνει ότι κάθε εγκατάσταση απαιτεί τη μεταφορά τεράστιου όγκου δεδομένων. Η μαζική προεγκατάσταση είχε ήδη οδηγήσει σε ιστορικό ρεκόρ ημερήσιας κίνησης στο δίκτυο της εταιρείας πριν από την επίσημη κυκλοφορία.



Το ακριβότερο βιντεοπαιχνίδι στην ιστορία

Πίσω από την κυκλοφορία του GTA 6 βρίσκεται μια από τις μεγαλύτερες επενδύσεις που έχουν πραγματοποιηθεί ποτέ στη βιομηχανία των βιντεοπαιχνιδιών. Το κόστος ανάπτυξης του τίτλου εκτιμάται ότι ξεπέρασε το 1 δισεκατομμύριο δολάρια, ποσό που, εφόσον επιβεβαιωθεί, θα τον καταστήσει το ακριβότερο παιχνίδι στην ιστορία.

Η Rockstar χρειάστηκε περισσότερα από δέκα χρόνια για να παρουσιάσει τον διάδοχο του GTA 5, ενός τίτλου που κυκλοφόρησε το 2013 και εξελίχθηκε σε μία από τις μεγαλύτερες εμπορικές επιτυχίες όλων των εποχών. Το νέο παιχνίδι μεταφέρει τους παίκτες στην πολιτεία Leonida, μια φανταστική εκδοχή της Φλόριντα, με επίκεντρο τη Vice City, εμπνευσμένη από το Μαϊάμι.

GTA 6 review score roundup:



• IGN – 10/10

• VGC – 10/10

• Empire – 5/5

• Forbes – 10/10

• Eurogamer – 5/5

• ComicBook – 5/5

• Digital Spy – 10/10

• TechRadar – 10/10

• GameSpot – 10/10

• ScreenRant – 10/10

• Destructoid – 10/10

• PushSquare – 10/10

• CGMagazine -… pic.twitter.com/O3r4BvOeTj — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) November 18, 2026

Πρωταγωνιστές είναι η Lucia και ο σύντροφός της Jason, δύο μικροεγκληματίες που εμπλέκονται σε έναν κόσμο παρανομίας, καταδιώξεων και επικίνδυνων αποστολών. Όπως και στα προηγούμενα παιχνίδια της σειράς, η δράση συνδυάζεται με κοινωνική σάτιρα, έχοντας στο επίκεντρο την αμερικανική κουλτούρα, την καταναλωτική κοινωνία και τη σκοτεινή πλευρά του αμερικανικού ονείρου.

Οι πρώτες κριτικές υπήρξαν ιδιαίτερα θετικές, με ορισμένους αξιολογητές να χαρακτηρίζουν το GTA 6 μία από τις πιο εντυπωσιακές εμπειρίες που έχουν προσφέρει ποτέ τα βιντεοπαιχνίδια. Το IGN έκανε λόγο για ένα αριστοτεχνικά σχεδιασμένο παιχνίδι, αναδεικνύοντας την τεχνική αρτιότητα και τη λεπτομέρεια του ψηφιακού κόσμου του.

In GTA 6, Jason steals a man’s car with a cat in the backseat.



While driving, the cat jumps on him, and he throws it out of the car before continuing to drive. pic.twitter.com/MoJQCqUFje — GTA 6 Updates (@gtasix_) November 18, 2026



Το PlayStation κυριαρχεί στις πωλήσεις – Τι προβλέπουν οι αναλυτές

Σύμφωνα με τη Sensor Tower, περίπου το 75% των πωλήσεων του GTA 6 πραγματοποιήθηκε στο PlayStation 5, ενώ το υπόλοιπο 25% αφορούσε τις κονσόλες Xbox. Η εταιρεία βασίζει τις εκτιμήσεις της σε στοιχεία ηλεκτρονικών αποδείξεων, στατιστικά δεδομένα από εκατομμύρια καταναλωτές και πληροφορίες από δημόσια προφίλ χρηστών στις μεγαλύτερες πλατφόρμες gaming.

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι η επιτυχία του GTA 6 θα επηρεάσει σημαντικά και την υπόλοιπη αγορά. Η Sensor Tower προβλέπει ότι ο χρόνος που αφιερώνουν οι gamers σε άλλα παιχνίδια για έναν παίκτη θα μπορούσε να μειωθεί κατά περίπου 10%, καθώς μεγάλο μέρος του ενδιαφέροντος θα στραφεί στον νέο τίτλο της Rockstar. Πρόκειται για μια εξέλιξη που δείχνει πόσο μεγάλη επιρροή μπορεί να ασκήσει μία και μόνο κυκλοφορία στο σύνολο της βιομηχανίας.

GTA 6 flying gameplay. pic.twitter.com/R3Mz60R8ld — GTA 6 Updates (@gtasix_) November 18, 2026



Τα επόμενα «χρυσά» χαρτιά της Rockstar: PC και online παιχνίδι

Παρά τις εντυπωσιακές πωλήσεις της πρεμιέρας, η Rockstar φαίνεται ότι έχει ακόμη σημαντικές δυνατότητες αύξησης των εσόδων της. Το GTA 6 είναι προς το παρόν διαθέσιμο για PlayStation 5 και Xbox, ενώ δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη η ημερομηνία κυκλοφορίας της έκδοσης για υπολογιστές.

Παράλληλα, εκκρεμεί η παρουσίαση της διαδικτυακής λειτουργίας πολλών παικτών, η οποία θα επιτρέπει στους χρήστες να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και να συμμετέχουν σε αποστολές μέσω Διαδικτύου. Εάν η Rockstar ακολουθήσει το μοντέλο του GTA 5, η λειτουργία αυτή θα μπορούσε να αποδειχθεί μία από τις πιο προσοδοφόρες πηγές εσόδων για τα επόμενα χρόνια.

Το GTA Online είχε επιτρέψει στους παίκτες να αγοράζουν εικονικά ακίνητα, πολυτελή αυτοκίνητα και άλλες παροχές με χρήματα του πραγματικού κόσμου, δημιουργώντας μια ιδιαίτερα επικερδή δραστηριότητα για την εταιρεία.



Λογοκρισία στην Ιαπωνία και απαγόρευση πώλησης στην Κίνα

Η παγκόσμια επιτυχία του παιχνιδιού συνοδεύεται και από περιορισμούς σε ορισμένες αγορές. Το GTA 6 περιλαμβάνει σκηνές βίας και περιεχόμενο για ενήλικους, στοιχεία που οδήγησαν σε λογοκριτικές παρεμβάσεις στην ιαπωνική αγορά.

Στην ηπειρωτική Κίνα, όπως και με προηγούμενους τίτλους της σειράς, το παιχνίδι δεν έχει λάβει έγκριση για επίσημη πώληση. Οι περιορισμοί αυτοί, ωστόσο, δεν φαίνεται να ανακόπτουν την τεράστια εμπορική δυναμική του.

GTA 6 is censored in Japan, removing nudity and toning down gore



Jason wears underwear in the shower in the Japanese version pic.twitter.com/8THyXL669L — Dexerto (@Dexerto) November 19, 2026

Με περισσότερα από 24,5 εκατομμύρια αντίτυπα στις εκτιμήσεις της πρώτης ημέρας και εισπράξεις που πλησιάζουν το σύνολο των εσόδων μιας κινηματογραφικής υπερπαραγωγής, το GTA 6 δείχνει ότι η βιομηχανία των βιντεοπαιχνιδιών μπορεί πλέον να ανταγωνίζεται ευθέως, ακόμη και να ξεπερνά, τα μεγαλύτερα εμπορικά γεγονότα του Χόλιγουντ.

Και για τη Rockstar, η οποία χρειάστηκε 13 χρόνια για να παρουσιάσει τη νέα μεγάλη περιπέτειά της, η εντυπωσιακή πρεμιέρα ενδέχεται να αποτελεί μόνο την αρχή.

protothema.gr