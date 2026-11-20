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Σε προσωρινή διακοπή της υπηρεσίας υποβολής αρχείων CRS/DAC2 προχωρεί το Τμήμα Φορολογίας, λόγω της μετάβασης σε νέο τεχνικό πρότυπο υποβολής δεδομένων. Η υπηρεσία θα παραμείνει εκτός λειτουργίας από τις 14 Δεκεμβρίου 2026 έως και τις 17 Ιανουαρίου 2027, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Η διακοπή συνδέεται με την αντικατάσταση του υφιστάμενου XSD Schema v2.0 από το XSD Schema v3.0, το οποίο θα χρησιμοποιείται για την υποβολή των σχετικών αρχείων.

Το Τμήμα Φορολογίας διευκρινίζει ότι τα Δηλούντα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα θα μπορούν να υποβάλλουν αρχεία με το υφιστάμενο πρότυπο μέχρι και τις 13 Δεκεμβρίου 2026.

Η υπηρεσία θα επαναλειτουργήσει στις 18 Ιανουαρίου 2027, οπότε οι υποβολές αρχείων DAC2/CRS θα πραγματοποιούνται αποκλειστικά με βάση το νέο XSD Schema v3.0.

Η ανακοίνωση αφορά τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που έχουν υποχρέωση υποβολής των συγκεκριμένων αρχείων στο Τμήμα Φορολογίας.