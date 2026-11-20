Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Εντείνονται οι διαμαρτυρίες στον Μαζωτό για τα πλάνα δημιουργίας κινητής μονάδας αφαλάτωσης, η οποία θα προκαλέσει, όπως υποστηρίζουν οι κάτοικοι, περιβαλλοντική καταστροφή της παρθένας περιοχής Πετούντας.

Μετά τις χθεσινές αποκοπές δέντρων για τη δημιουργία του δρόμου συνήλθε η Ομάδα Πρωτοβουλίας για τη Διάσωση της Ακτής του Μαζωτού και αποφάσισε όπως την Κυριακή 22 Νοεμβρίου στις 11 το πρωί πραγματοποιηθεί νέα εκδήλωση διαμαρτυρίας στην περιοχή Πετούντας.

Οι διαμαρτυρόμενοι θα ζητήσουν ξανά την ακύρωση της απόφασης για δημιουργία της μονάδας αφαλάτωσης και θα διαμηνύσουν πως δεν θα δεχθούν ως αντάλλαγμα οποιαδήποτε αντισταθμιστικά

«Κάνουμε έκκληση σε όλη την Κύπρο να έρθει να μας στηρίξει επειδή χρειαζόμαστε βοήθεια. Ο Μαζωτός εκπέμπει σήμα κινδύνου. Η ακτή της Πετούντας κινδυνεύει και πρέπει να ενωθούμε όλοι επειδή δεν υπάρχει άλλη λύση. Πρέπει να ενωθεί πλέον ο κόσμος και να σώζει περιοχές που κινδυνεύουν από περιβαλλοντική καταστροφή», ανέφερε στο philenews η εκπρόσωπος της Ομάδας Πρωτοβουλίας, Ελένη Χαϊλή.

Οι εργασίες στον χώρο συνεχίζονται πάντως και σήμερα στην παρουσία Αστυνομίας.

Εν τω μεταξύ, εντός της ημέρας, σύμφωνα με όσα ανέφερε χθες στο philenews ο κοινοτάρχης Γιώργος Δημητρίου Παφίτης, η κυβέρνηση θα παραδώσει γραπτώς αντισταθμιστικά προς την κοινότητα. Σημειώνεται, πως το Κοινοτικό Συμβούλιο Μαζωτού έχει αποφασίσει, κατά πλειοψηφία, όπως συζητήσει αντισταθμιστικά με αντάλλαγμα να συναινέσει στη δημιουργία της Μονάδας Αφαλάτωσης.