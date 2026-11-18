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Το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών καταγγέλλει την αστυνομική επέμβαση που πραγματοποιήθηκε σήμερα στον Μαζωτό, στο σημείο όπου κάτοικοι πραγματοποιούν διαμαρτυρία για τις εργασίες που σχετίζονται με τη δημιουργία μονάδας αφαλάτωσης.

Σύμφωνα με το Κίνημα, κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης συνελήφθη η Ελένη Χαϊλή, εκπρόσωπος της Ομάδας Πρωτοβουλίας για τη Διάσωση της Ακτής του Μαζωτού. Το Κίνημα ζητά την άμεση απελευθέρωσή της.

Σε ανακοίνωσή του, το Κίνημα Οικολόγων αναφέρει ότι η αντιμετώπιση πολιτών που ζητούν να ακουστούν, να ενημερωθούν και να συμμετάσχουν σε ουσιαστική διαβούλευση «δεν μπορεί να γίνεται με αστυνομικές επεμβάσεις και συλλήψεις».

Όπως σημειώνει, οι κάτοικοι του Μαζωτού έχουν επανειλημμένα ζητήσει διάλογο με την Κυβέρνηση και απαντήσεις για τη χωροθέτηση της μονάδας αφαλάτωσης, τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και τις εναλλακτικές επιλογές. Παράλληλα, σύμφωνα με το Κίνημα, έχουν συγκεντρωθεί εκατοντάδες υπογραφές με αίτημα να ληφθεί υπόψη η θέση της τοπικής κοινωνίας.

Το Κίνημα Οικολόγων τονίζει ότι η ανάγκη αντιμετώπισης της λειψυδρίας και παραγωγής αφαλατωμένου νερού δεν μπορεί, όπως αναφέρει, να αποτελεί άλλοθι για παράκαμψη της περιβαλλοντικής προστασίας, της διαφάνειας και της ουσιαστικής διαβούλευσης με τις τοπικές κοινωνίες.

Αντιπροσωπεία του Κινήματος βρέθηκε και σήμερα στον Μαζωτό, εκφράζοντας τη συμπαράστασή της στους κατοίκους και στα αιτήματά τους.

Το Κίνημα καλεί την Κυβέρνηση και τις αρμόδιες Αρχές να επιδείξουν υπευθυνότητα και σεβασμό προς τους πολίτες, να προχωρήσουν στην απελευθέρωση της Ελένης Χαϊλή και να επιλέξουν, όπως αναφέρει, τον δρόμο του διαλόγου αντί της όξυνσης.

Καταλήγοντας, υπογραμμίζει ότι η προστασία του περιβάλλοντος και το δικαίωμα των πολιτών να εκφράζουν ειρηνικά τις ανησυχίες και τις αντιρρήσεις τους αποτελούν θεμελιώδεις αρχές μιας δημοκρατικής κοινωνίας.