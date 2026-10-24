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Σε δυναμική κινητοποίηση προχώρησαν το πρωί του Σαββάτου (24/10) κάτοικοι του Μαζωτού, αντιδρώντας στους σχεδιασμούς για δημιουργία μονάδας αφαλάτωσης στην περιοχή. Οι διαμαρτυρόμενοι απέκοψαν τον δρόμο για περίπου μισή ώρα, χρησιμοποιώντας τρακτέρ και νταλίκα, ενώ με πανό και συνθήματα ζήτησαν την ακύρωση των σχεδιασμών, απευθύνοντας παράλληλα έκκληση στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να παρέμβει.

Εκφράζοντας την αντίθεσή τους για την μονάδα αφαλάτωσης, κάτοικοι της κοινότητας συγκεντρώθηκαν σε σημείο του δρόμου Μαζωτού – Κιτίου και απέκοψαν την κυκλοφορία για τριάντα λεπτά, χρησιμοποιώντας τρακτέρ και νταλίκα.

Οι διαμαρτυρόμενοι φώναζαν συνθήματα και κρατούσαν πανό με μηνύματα όπως «Σώστε τη θάλασσα του Μαζωτού», «Κάτω τα χέρια σας από τη θάλασσα του Μαζωτού», «Η θάλασσα του Μαζωτού κινδυνεύει», «Καταστρέφετε τη θάλασσά μας» και «Όχι στην αφαλάτωση στον Μαζωτό».

Στην κινητοποίηση παρευρέθηκαν βουλευτές, καθώς και εκπρόσωποι κομμάτων, φορέων και οργανώσεων.

Η Λαμπριανή Αλεξάνδρου, μέλος του Κοινοτικού Συμβουλίου Μαζωτού και της Ομάδας Πρωτοβουλίας για τη Διάσωση της Ακτής του Μαζωτού, δήλωσε ότι οι κάτοικοι θα συνεχίσουν τον αγώνα τους, απορρίπτοντας οποιαδήποτε προσπάθεια αντιστάθμισης των επιπτώσεων του έργου.

«Ο Μαζωτός δεν πωλείται, δεν χαρίζεται και δεν θα σιωπήσει. Θα τον υπερασπιστούμε μέχρι τέλους», ανέφερε, προσθέτοντας ότι, κατά την άποψή της, θα πρέπει να διερευνηθεί άμεσα η υπόθεση και να δοθούν απαντήσεις στους κατοίκους.

Η κα. Αλεξάνδρου υποστήριξε ότι έχει απορριφθεί πρόταση της ΑΗΚ, την οποία περιέγραψε ως χαμηλότερου κόστους και με δυνατότητα παροχής περισσότερων κυβικών μέτρων νερού. Παράλληλα, ανέφερε ότι η Ομάδα Πρωτοβουλίας έχει συγκεντρώσει 500 υπογραφές και θα συνεχίσει τη συλλογή τους, ενώ, όπως είπε, οι κάτοικοι έχουν καταθέσει δύο προσφυγές και είναι έτοιμοι, εάν χρειαστεί, να προσφύγουν και σε ευρωπαϊκό δικαστήριο.

Η ίδια ανέφερε ότι οι κάτοικοι αναμένουν συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ενώ υποστήριξε ότι έχουν αποστείλει επανειλημμένα τεκμηριωμένες μελέτες, χωρίς, όπως είπε, να έχουν λάβει τις απαντήσεις που ζητούν.

Σε ερώτηση κατά πόσο η κοινότητα θα εξέταζε αντισταθμιστικά μέτρα ή άλλα οφέλη από το Υπουργείο Γεωργίας, η κα. Αλεξάνδρου απάντησε ότι δεν υπάρχει κάτι που να μπορεί να αντισταθμίσει τη ζημιά που, κατά την ίδια, θα προκληθεί στην περιοχή.

Από την πλευρά της, η εκπρόσωπος της Ομάδας Πρωτοβουλίας για τη Διάσωση της Ακτής του Μαζωτού, Ελένη Χαϊλή, απηύθυνε έκκληση στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να παρέμβει, εκφράζοντας την έντονη αντίθεση των κατοίκων στο έργο.

«Φτάνει, κανεί, είμαστε στα όριά μας. Δεν τους θέλουμε στο χωριό μας», δήλωσε, λέγοντας ότι η κοινότητα αποτελεί τη ζωή των κατοίκων και ότι δεν πρόκειται να επιτρέψουν, όπως είπε, την καταστροφή της περιοχής.

Η κα. Χαϊλή χαρακτήρισε την απόφαση για τον Μαζωτό επείγουσα και παράτυπη, υποστηρίζοντας ότι λήφθηκε τον Ιανουάριο λόγω έκτακτης ανάγκης, με παράκαμψη διαδικασιών και χωρίς να προηγηθεί περιβαλλοντική μελέτη.

Παράλληλα, έκανε λόγο για σημαντικές παρεμβάσεις στον βυθό, στην ακτή και στο χερσαίο περιβάλλον, υποστηρίζοντας ότι το έργο προβλέπει την απόρριψη αποβλήτων στη θάλασσα, σε ποσότητα 40 χιλιάδων τόνων την ημέρα.

Η θέση του Κοινοτικού Συμβουλίου

Στο μεταξύ, σε ανακοίνωσή του, το Κοινοτικό Συμβούλιο Μαζωτού διευκρινίζει ότι δεν συμμετείχε στη σημερινή διαμαρτυρία, καθώς, όπως αναφέρει, δεν είχε προηγουμένως ενημερωθεί για τη διοργάνωσή της, ούτε είχε ζητηθεί εγκαίρως η συνδρομή ή η συμμετοχή του.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η διαμαρτυρία διοργανώθηκε από την Ομάδα Πρωτοβουλίας την Τετάρτη, μόλις τρεις ημέρες πριν από την εκδήλωση.

Το Κοινοτικό Συμβούλιο επισημαίνει ότι, όταν προτίθεται να διοργανώσει ή να στηρίξει επίσημα μια διαμαρτυρία, οφείλει να ακολουθεί τις προβλεπόμενες διαδικασίες και να λαμβάνει τις σχετικές αποφάσεις μέσω των αρμόδιων συλλογικών οργάνων του.

Όπως αναφέρει, ενεργεί πάντοτε με βάση τον περί Κοινοτήτων Νόμο και την ισχύουσα νομοθεσία για τη διοργάνωση δημόσιων συγκεντρώσεων και διαδηλώσεων, με στόχο τη διασφάλιση της νομιμότητας, της διαφάνειας και του θεσμικού του ρόλου.

Επιδίωξη δεν είναι η αντιπαράθεση στον Μαζωτό, το έργο της αφαλάτωσης υλοποιείται λέει το Υπ. Γεωργίας

Επιδίωξη δεν είναι η αντιπαράθεση, αλλά ένας σοβαρός και παραγωγικός διάλογος για την υλοποίηση των μέτρων προς όφελος του Μαζωτού αναφέρει το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος σε ανακοίνωσή του σημειώνοντας ότι το έργο υλοποιείται, με συνέπεια προς τις νόμιμες υποχρεώσεις του κράτους και με σεβασμό προς την περιοχή.

Στην ανακοίνωση προστίθεται ότι το Υπουργείο σέβεται το δικαίωμα των κατοίκων του Μαζωτού, να εκφράζουν τις θέσεις και τις ανησυχίες τους. Η Κυβέρνηση, αναφέρεται, έχει ακούσει την τοπική κοινωνία και έχει τοποθετηθεί με σαφήνεια και υπευθυνότητα στα ζητήματα που επανεγείρονται σήμερα.

«Την ίδια στιγμή, η Πολιτεία οφείλει να λαμβάνει τις αναγκαίες αποφάσεις για την υδατική επάρκεια της χώρας. Η παρατεταμένη ανομβρία, η πίεση στους υδατικούς πόρους και η κλιματική αλλαγή, καθιστούν αναγκαία την ενίσχυση των υποδομών αφαλάτωσης για την υδατική ασφάλεια της Κύπρου, για εξυπηρέτηση των υδρευτικών αναγκών της Χώρας και παράλληλα την διαφύλαξη ολοένα και μεγαλύτερων ποσοτήτων για της άρδευση».

Στο πλαίσιο αυτό, συνεχίζει το Υπουργείο Γεωργίας στην ανακοίνωσή του, εντάσσεται και η εγκατάσταση της μονάδας αφαλάτωσης στον Μαζωτό, η οποία προωθείται βάσει των προβλεπόμενων διαδικασιών και των όρων των αρμόδιων τμημάτων. Κατά την ωρίμανση του σχεδιασμού πραγματοποιήθηκαν παραγωγικές, όπως γράφει, συναντήσεις, σε τεχνοκρατικό και πολιτικό επίπεδο, τόσο με την Κοινότητα όσο και με κατοίκους και ενδιαφερομένους, για ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων.

Έχουν τεθεί επίσης γραπτώς, συνεχίζει, συγκεκριμένα αιτήματα για αντισταθμιστικά μέτρα εκ μέρους της Κοινοτικής Αρχής, ώστε η παρουσία του έργου να αποφέρει ουσιαστικά και διακριτά οφέλη στην κοινότητα του Μαζωτού. «Προς αυτή την κατεύθυνση, θα συνεχιστεί η ουσιαστική συζήτηση με την Κοινότητα, για την εξειδίκευση, την προτεραιοποίηση και την αποτελεσματική εφαρμογή τυχόν μέτρων, με επίκεντρο έργα και οφέλη που να ανταποκρίνονται σε πραγματικές τοπικές ανάγκες».

Δεδομένου δε, ότι βρίσκονται σε εξέλιξη δικαστικές διαδικασίες, το Υπουργείο αναφέρει ότι αποφεύγει δημόσιες αναφορές που θα μπορούσαν να εκληφθούν ως παρέμβαση στην κρίση του Δικαστηρίου. «Η Κυπριακή Δημοκρατία σέβεται πλήρως τη Δικαιοσύνη και θα αναπτύξει τις θέσεις της ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών οργάνων».

Η κυβερνητική θέση, σημειώνει το Υπουργείο είναι ξεκάθαρη: η υδατική ασφάλεια αποτελεί ζήτημα ύψιστου δημόσιου συμφέροντος και απαιτεί έγκαιρες αποφάσεις. Συγχρόνως, καταλήγει, η τοπική κοινωνία πρέπει να αποκομίσει συγκεκριμένα οφέλη.

ΚΥΠΕ