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Ξεχειλίζει η οργή ανάμεσα σε κατοίκους στον Μαζωτό, μετά τις νέες αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου για ακύρωση της κινητής μονάδας αφαλάτωσης στην Αγία Νάπα και της πλωτής μονάδας στη Γερμασόγεια, αλλά όχι στην κοινότητα της επαρχίας Λάρνακας, στην οποία υπάρχουν σφοδρές αντιδράσεις.

Η Ομάδα Πρωτοβουλίας για τη Διάσωση της Ακτής του Μαζωτού επρόκειτο να πραγματοποιήσει εκδήλωση διαμαρτυρίας το Σάββατο 29 Αυγούστου, η οποία, ωστόσο, ακυρώθηκε λόγω της κακοκαιρίας. Πλέον, ετοιμάζει νέα μέτρα αντίδρασης, τα οποία, ωστόσο, θα εφαρμοστούν μετά τη συνάντηση μελών του κοινοτικού συμβουλίου, με τον υπουργό Γεωργίας, Χρίστο Σενέκη.

«Περιμένουμε να δούμε τι θα πει ο νέος υπουργός Γεωργίας, επειδή θα ζητηθεί ξανά η ακύρωση της απόφασης», ανέφερε, μιλώντας στον «Φ», η εκπρόσωπος της Ομάδας Πρωτοβουλίας, Ελένη Χαϊλή. «Δεν γίνεται, όμως, ν’ ακυρώνουν την κινητή μονάδα αφαλάτωσης στην Αγία Νάπα, επειδή διαμαρτύρονται οι ξενοδόχοι και να επιμένουν να την κάνουν στον Μαζωτό. Είναι άδικο αυτό. Είμαστε στα όριά μας και πολύ οργισμένοι επειδή επιμένουν σε αυτή του Μαζωτού.

Εμάς δεν μας λαμβάνουν υπόψη, σαν να είμαστε κατώτερης κατηγορίας πολίτες», είπε η κ. Χαϊλή, υποδεικνύοντας πως εάν δεν αλλάξει η απόφαση της κυβέρνησης θα γίνουν κινητοποιήσεις. «Θέλουμε ν’ ακουστούμε κι εμείς, είμαστε κι εμείς πολίτες και έχουμε δικαιώματα. Εμείς πολεμούμε να σώσουμε τα αυτονόητα. Λένε πως θα είναι κινητή μονάδα, αλλά όπως θα την κάνουν θα είναι μόνιμη», σημείωσε.

Η εκπρόσωπος της Ομάδας Πρωτοβουλίας για τη Διάσωση της Ακτής του Μαζωτού επανέλαβε τη θέση κατοίκων, που βασίζεται, όπως είπε στις απόψεις επιστημόνων, πως θα προκληθεί περιβαλλοντική καταστροφή στην περιοχή «Πετούντας». «Θα μας καταστρέψουν το φυσικό μας περιβάλλον, που είναι ότι πιο πολύτιμο έχουμε. Είμαστε ένα χωριό που έχουμε μόνο τη θάλασσα, δεν έχουμε κάτι άλλο στον Μαζωτό. Θα δημιουργήσουν ρύπανση σε μια εποχή που οι θάλασσες καταρρέουν, βλέπουμε, για παράδειγμα, λύματα στη Λεμεσό από τις παρεμβάσεις. Εμάς, η θάλασσά μας είναι πεντακάθαρη», τόνισε.

Από την πλευρά του, ο κοινοτάρχης Μαζωτού, Γιώργος Δημητρίου, ανέφερε πως η κοινότητα δεν επιθυμεί τη δημιουργία κινητής μονάδας αφαλάτωσης, κάτι που θα μεταφερθεί στη συνάντηση με τον υπουργό Γεωργίας. «Θα του πούμε πως είμαστε εναντίον στη δημιουργία της αφαλάτωσης. Όμως, στην περίπτωση που η κυβέρνηση επιμένει να την κάνει, εμείς θα ζητήσουμε αντισταθμιστικά μέτρα», πρόσθεσε.

Σημειώνεται πως το κοινοτικό συμβούλιο έχει προσφύγει εις διπλούν στο Δικαστήριο για το θέμα. Η πρώτη προσφυγή έγινε για έκδοση διατάγματος αναστολής εργασιών για την κινητή μονάδα αφαλάτωσης και η δεύτερη για ακύρωση Διατάγματος του υπουργού Εσωτερικών, που άναψε το πράσινο φως για έναρξη των εργασιών. Και οι δύο διαδικασίες βρίσκονται σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η μονάδα στον Μαζωτό θα είναι δυναμικότητας 40.000 κυβικών μέτρων την ημέρα. Το κόστος του έργου αναμένεται να ξεπεράσει τα €92 εκατ.