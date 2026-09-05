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Άλλα έχουν ήδη τοποθετηθεί και λειτουργούν πλήρως, άλλα βρίσκονται στο τελικό τους στάδιο πριν τεθούν σε λειτουργία, ενώ άλλα πάλι είναι στον δρόμο της προετοιμασίας και του προγραμματισμού. Ο στόχος, όμως, είναι να τοποθετηθούν σε όλα τα σχολεία κι εκεί και όπου υπάρχουν προβλήματα, να επιλυθούν όπως πρέπει, διασφαλίζοντας την ασφάλεια. Ο λόγος για τα κλιματιστικά στις σχολικές μονάδες, ένα θέμα που τα τελευταία χρόνια μονοπωλεί τις συζητήσεις.

Στο κεφάλαιο «κλιματιστικά στα σχολεία» αναφέρθηκε εκτενώς χθες, η υπουργός Παιδείας, στο πλαίσιο διάσκεψης για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, παρουσιάζοντας στοιχεία για το πού βρίσκεται η διαδικασία εγκατάστασής τους αλλά και αναφερόμενη τόσο στα προβλήματα που διαπιστώθηκαν κατά τον σχεδιασμό αυτού του εγχειρήματος, όσο και στα απαραίτητα βήματα και ενέργειες που πρέπει να γίνονται, ούτως ώστε η εγκατάστασή τους να διασφαλίζει πρωτίστως την ασφάλεια των σχολείων, των μαθητών και των εκπαιδευτικών.

Όπως ανέφερε η Αθηνά Μιχαηλίδου, σκοπός δεν είναι να τοποθετηθούν απλώς τα κλιματιστικά αλλά να τοποθετηθούν σωστά. Κι αυτό, διασφαλίζεται μόνο εάν υπάρχουν οι απαραίτητες συνθήκες ασφάλειας.

Σε κάποια σχολεία διαπιστώθηκαν σοβαρά προβλήματα, όσον αφορά όχι μόνο την ασφάλεια των εγκαταστάσεων αλλά και στο δίκτυο. Χαρακτηριστικά λέχθηκε ότι σε κάποια σχολεία χρειάζεται μέχρι και υποσταθμός για να μπορεί να στηρίξει το δίκτυο ώστε να τοποθετηθούν κλιματιστικά.

Στο πλαίσιο των ελέγχων αλλά και προδιαγραφών που απαιτούνται ώστε τα σχολεία να έχουν σε ισχύ πιστοποιητικά πυρασφάλειας αλλά και των ηλεκτρολογικών τους εγκαταστάσεων, υπάρχει συνεργασία του υπουργείου Παιδείας και των Σχολικών Εφορειών, με άλλες αρμόδιες Υπηρεσίες, όπως η Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Σύμφωνα με τον αναπληρωτή διευθυντή του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, Παύλο Γιαβρή, ο οποίος παρευρέθηκε στη διάσκεψη, το Τμήμα άρχισε τις επιθεωρήσεις των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων των σχολείων. Όπως είπε, «έπειτα από αίτηση που υποβάλλεται κοντά μας, προχωρούμε στην επιθεώρηση των μονάδων. Μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί συνολικά 492 αιτήσεις για επιθεώρηση σχολικών μονάδων παγκύπρια και έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος αυτός. Σε όσες περιπτώσεις η εγκατάσταση κρίθηκε ικανοποιητική, έχει εκδοθεί το πιστοποιητικό υπάρχουσας κατάστασης ηλεκτρικής εγκατάστασης και είναι η μεγάλη πλειοψηφία των περιπτώσεων αυτών. Υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις όπου εντοπίστηκαν κάποια προβλήματα και κάποιες υποδείξεις για βελτιωτικές εργασίες και έχουν υποδειχθεί για να προχωρήσουν να γίνουν οι εργασίες αυτές και ακολούθως να γίνει ο επανέλεγχος».

Επίσης, ο κ. Γιαβρής ανέφερε ότι κάθε φορά που γίνεται μια τροποποίηση ή μια προσθήκη σε μια ηλεκτρική εγκατάσταση, με βάση τη νομοθεσία θα πρέπει να υποβάλλεται αίτηση για να γίνεται και έλεγχος από την ΑΗΚ, προσθέτοντας πως και για τα κλιματιστικά, όταν τοποθετούνται γίνεται έλεγχος και από την ΑΗΚ, καθώς θεωρείται τροποποίηση της υπάρχουσας ελεγμένης ηλεκτρικής εγκατάστασης.

Η εικόνα με τα κλιματιστικά ανά επαρχία

Από τα στοιχεία που δόθηκαν προκύπτει ότι η εικόνα της κάθε επαρχίας είναι διαφορετική, καθώς σημαντικό ρόλο στην ολοκλήρωση των διαδικασιών παίζει ο αριθμός των σχολικών μονάδων που έχει η κάθε μια. Παρά όμως τα προβλήματα που προκύπτουν, η κ. Μιχαηλίδου ανέφερε ότι τα κλιματιστικά θα τοποθετηθούν σωστά στα σχολεία, επισημαίνοντας ότι υπάρχουν περίπου 800 σχολεία και το κάθε ένα είναι διαφορετική περίπτωση. Αναλυτικά, τα στοιχεία:

ΛΕΥΚΩΣΙΑ: Στα δημοτικά σχολεία υπάρχουν κλιματιστικά σε πλήρη λειτουργία σε ποσοστό 24%, το 46% βρίσκεται στο τελικό στάδιο λειτουργίας και στο 30% προγραμματίζεται η τοποθέτηση κλιματιστικών. Στα γυμνάσια σε πλήρη λειτουργία βρίσκεται το 18% των σχολείων, το 64% σε τελικό στάδιο λειτουργίας και το 18% προγραμματίζεται. Στα λύκεια της επαρχίας, το 21% είναι σε πλήρη λειτουργία και το 79% στο τελικό στάδιο.

ΛΕΜΕΣΟΣ: Στα δημοτικά σχολεία σε ποσοστό 46% βρίσκονται σε πλήρη λειτουργία, το 29% σε τελικό στάδιο λειτουργίας και το 25% προγραμματίζεται. Στα γυμνάσια σε 39% υπάρχει πλήρης λειτουργία και σε 61% σε τελικό στάδιο. Στα λύκεια το 90% σε πλήρη λειτουργία και το 10% σε τελικό στάδιο.

ΛΑΡΝΑΚΑ: Στα δημοτικά το 39% βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία, το 10% σε τελικό στάδιο και το 51% προγραμματίζεται. Στα γυμνάσια το 45% σε πλήρη λειτουργία και το 55% σε τελικό στάδιο. Στα λύκεια υπάρχει πλήρης λειτουργία κλιματιστικών στο 100% των σχολείων.

ΠΑΦΟΣ: Στα δημοτικά η πλήρης λειτουργία ανέρχεται στο 16% των σχολικών μονάδων, το 22% είναι στο τελικό στάδιο και το 62% προγραμματίζεται. Στα γυμνάσια σε πλήρη λειτουργία το 37,5% και σε τελικό στάδιο λειτουργίας ποσοστό 62,5%. Στα λύκεια το 33% σε πλήρη λειτουργία, το 33% σε τελικό στάδιο και 33% προγραμματίζεται.

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ: Στα δημοτικά το 65% σε πλήρη λειτουργία και το 35% σε τελικό στάδιο. Στα γυμνάσια το 50% σε πλήρη λειτουργία και το ίδιο ποσοστό σε τελικό στάδιο. Στα λύκεια το 33% σε πλήρη λειτουργία και το 67% σε τελικό στάδιο.

Σημειώνεται ότι για την τοποθέτηση κλιματιστικών στα νηπιαγωγεία, αναφέρθηκε πως έχουν τοποθετηθεί σε μεγάλη κλίμακα από πρωτοβουλία των οργανωμένων γονέων.