Στόχος της Κυβέρνησης είναι όλα τα σχολεία να έχουν κλιματιστικά σε λίγους μήνες, είπε η Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, σε δηλώσεις της μετά το πέρας της επίσκεψης της στο ΙΘ΄ Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού για την παράδοση κλιματιστικών και την παράθεση προγεύματος.

Ερωτηθείσα για την επίσκεψη της στο σχολείο, η Υπουργός είπε ότι είναι με χαρά που βρίσκεται στο ΙΘ΄ Δημοτικό Σχολείο στη Λεμεσό, το οποίο «χαρακτηρίζεται από εξωστρέφεια, συμμετέχει σε διαγωνισμούς, σε προγράμματα, δίνει ευκαιρίες στα παιδιά».

Αναφέρθηκε ακολούθως σε δύο λόγους, όσον αφορά την παρουσία της στο σχολείο. «Ο πρώτος είναι για το υγιεινό πρόγευμα σε συνεργασία με την Γ΄ Τεχνική Σχολή εδώ στη Λεμεσό» είπε, σημειώνοντας τη συνεργασία μεταξύ του Συνδέσμου Γονέων, της Τεχνικής Σχολής, αλλά και του Δημοτικού. «Μόνο έτσι μπορούμε να προσφέρουμε στα παιδιά μας ευκαιρίες για καλλιέργεια ή και στάσεις έναντι και της διατροφής τους, αλλά και γενικότερα καλλιέργεια αξιών και όλων αυτών που θέλουμε να μεταφέρουμε στα παιδιά μας και το βλέπουμε να συμβαίνει στο σχολείο αυτό», σημείωσε.

Ο δεύτερος λόγος, συνέχισε η Υπουργός, είναι η δωρεά που έχει γίνει από την εταιρία XM για τα κλιματιστικά. «Είναι ένα σχολείο που είναι πλήρως εξοπλισμένο με κλιματιστικά, έτοιμα να λειτουργήσουν» είπε, απευθύνοντας ευχαριστίες προς την εταιρεία. Το Υπουργείο, συνέχισε, είναι ανοιχτό σε αυτού του είδους τις πρωτοβουλίες, οι οποίες επισπεύδουν την όλη προσπάθεια για όλα τα σχολεία, «γιατί στόχος της Κυβέρνησης είναι όλα τα σχολεία να έχουν κλιματιστικά σε λίγους μήνες».

Αυτού του είδους οι συνέργειες μάς βρίσκουν απόλυτα σύμφωνους, πρόσθεσε, λέγοντας ότι το Υπουργείο στηρίζει τις συνεργασίες όλων των φορέων «για το καλό των παιδιών μας».

Ο Διευθυντής του ΙΘ΄ Δημοτικού Σχολείου Λεμεσού (Αγίας Φυλάξεως), Χριστοφής Χριστοφή, δήλωσε ευχαριστημένος για την εξέλιξη αυτή, καθώς η εταιρεία έχει τοποθετήσει 24 κλιματιστικά καλύπτοντας πλήρως το σχολείο. Η παρουσία της Υπουργού σήμερα τονίζει και ξεκαθαρίζει την στάση τόσο του Υπουργείου όσο και της κοινωνίας γενικότερα, η οποία αναμένει και είναι έτοιμη να δεχτεί αυτού του είδους τις δωρεές, στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής τους ευθύνης, είπε.

Ανέφερε ακόμη ότι ο ιδιωτικός τομέας και οι εταιρείες γενικότερα «φαίνεται να έχουν αντιληφθεί ότι η επένδυση στην παιδεία είναι ένα χρηματιστήριο, στο οποίο όποιος και να επενδύσει, πάντοτε κερδίζει».

Ανοικτά τα σχολεία σε ορεινές περιοχές

Αναφορικά με την απόφαση να μείνουν ανοικτά τα σχολεία σε ορεινές περιοχές, η κ. Μιχαηλίδου είπε ότι με τη χθεσινή απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, «είμαστε πολύ χαρούμενοι για το γεγονός ότι διατηρούμε ζωντανές κοινότητες που για οποιοδήποτε άλλο λόγο θα παρέμεναν κλειστά τα σχολεία εκεί».

«Τα σχολεία είναι ένας πυλώνας ζωής σε αυτές τις απομακρυσμένες ή ορεινές κοινότητες. Σύμφωνα με τους κανονισμούς, χρειάζεται ένας συγκεκριμένος αριθμός μαθητών για να λειτουργήσουν είτε δημοτικά είτε νηπιαγωγεία και έτσι κατά παρέκκλιση και με τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργικού Συμβουλίου κρατάμε ανοιχτά αυτά τα σχολεία. Είναι τα σχολεία στον Κάμπο, τα σχολεία στον Κορμακίτη, τα σχολεία στην Αψιού και αλλού, τα οποία θα έχουν τους δασκάλους τους, θα δώσουν την ευκαιρία στα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς να είναι εκεί, να είναι παρόντα, για να διατηρήσουμε και τη ζωή στις κοινότητες αυτές», πρόσθεσε.

Αναφορικά με τη δήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας, την περασμένη εβδομάδα, για το πρόγραμμα «Πρωινό για Όλους», η κ. Μιχαηλίδου είπε ότι στη Λάρνακα και την ελεύθερη Επαρχία Αμμοχώστου «αρχίζουμε, μάλλον την ερχόμενη βδομάδα, πιλοτικά, για λίγες μέρες, τη δωρεάν παροχή υγιεινού προγεύματος σε παιδιά νηπιαγωγείου, στα δημόσια νηπιαγωγεία». «Αυτό θα το αξιολογήσουμε, για να μπορέσουμε να το επεκτείνουμε και αλλού», κατέληξε.

ΚΥΠΕ