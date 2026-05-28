Τα 93 έκλεισε η Ζωζώ Σαπουντζάκη, γιορτάζοντας τα γενέθλιά της με αγαπημένα της πρόσωπα.

Μια ιδιαίτερη ημέρα ήταν η Τετάρτη 27 Μαΐου για την ηθοποιό, καθώς είχε την ευκαιρία να περάσει χρόνο με φίλους της. Μέσα από φωτογραφία που δημοσιεύτηκε στα social media, η Ζωζώ Σαπουντζάκη εμφανίστηκε χαμογελαστή. Ο make-up artist και κομμωτής, Πέτρος Τσαμπούκος ανάρτησε το κοινό τους στιγμιότυπο στο Instagram, γράφοντας πάνω σε αυτό ευχές για την εορτάζουσα: «Ζωζώ. Χρόνια καλά στην πιο υπέροχη βασίλισσα».



Πρόσφατα, η συνεργάτιδα της ηθοποιού, Σταυρίνα Ευστρατιάδου μίλησε στο «Super Κατερίνα» μεταφέροντας ποια είναι η κατάσταση της υγείας της Ζωζώς Σαπουντζάκη: «Η Ζωζώ δεν νοσηλεύεται, είναι στο σπίτι της, είναι καλά με μεγάλη περιποίηση και φροντίδα. Ο καθένας έχει ένα βήμα και γράφει πράγματα που δεν ισχύουν. Το όνομα της πουλάει ακόμα και τώρα, γι’ αυτό γίνεται αυτό. Δεν ισχύει τίποτα».

Στη συνέχεια, εξήγησε πως η ηθοποιός δεν γνωρίζει ότι ο σύντροφός της, Πύρρος Αναγνωστόπουλος πέθανε τον Ιανουάριο, καθώς οι γιατροί φοβούνται πως μία τέτοια ανακοίνωση θα επηρεάσει την υγεία της. «Είναι απόφαση των γιατρών γιατί δεν ξέρουμε τι αντίκτυπο θα έχει την ώρα που θα το μάθει. Τον αναζητά αλλά της λέω ότι έχει κρύωμα και να μην την κολλήσει έχει πάει να μείνει σπίτι του και όταν θα γίνει καλά θα πάει να τη δει. Κάθε απόγευμα γεμίζει το σπίτι της με φίλους, βγαίνουμε βόλτα, γελάμε και τραγουδάμε», σημείωσε η Σταυρίνα Ευστρατιάδου, η οποία τόνισε πως όσοι την επισκέπτονται: «Ξέρουν όλοι πολύ καλά τι θα πουν και πώς θα την κάνουν να είναι μόνο χαρούμενη».

