Την ελπίδα να ξεπεραστεί σύντομα η κρίση στην περιοχή εξέφρασε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος παρακάθησε το μεσημέρι σε γεύμα που παρέθεσε ο Πρέσβης του Κατάρ στην Κύπρο, με προσκεκλημένους και Πρέσβεις αραβικών κρατών.

Σε συνάντηση του με τον Πρέσβη του Κατάρ, πριν από το γεύμα, στην πρεσβευτική κατοικία, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξέφρασε την ευχή σύντομα να τερματιστεί η κρίση στην περιοχή μας, ενώ εξήρε τον ρόλο που διαδραματίζει το Κατάρ προς αυτή την κατεύθυνση.

Πρόσθεσε ότι από αυτή την πολύ δυσάρεστη κατάσταση, η διεθνής κοινότητα και η ΕΕ αντιλαμβάνονται τη σημασία των κρατών της περιοχής μας, σημειώνοντας ότι εκ των βασικότερων προτεραιοτήτων της Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ είναι να φέρει την ΕΕ πιο κοντά στην περιοχή.

Επεσήμανε τέλος τις επιπτώσεις της κρίσης στα κράτη της περιοχής, εκφράζοντας την ευχή να τερματιστεί η κρίση και «να έχουμε πολύ σύντομα καλά νέα προς όφελος όλων».