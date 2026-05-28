Η ασφάλεια του εφοδιασμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης με φυσικό αέριο και πετρέλαιο τέθηκε στο επίκεντρο των επαφών της Κομισιόν με τα κράτη μέλη, εν μέσω της συνεχιζόμενης έντασης στη Μέση Ανατολή και των ανησυχιών για τις επιπτώσεις στις ενεργειακές αγορές.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση της Κομισιόν, που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη, στις 26 Μαΐου συνεδρίασε η Ομάδα Συντονισμού για το Φυσικό Αέριο, ενώ στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε έκτακτη συνεδρίαση της Ομάδας Συντονισμού για το Πετρέλαιο. Αντικείμενο των δύο συναντήσεων ήταν η κατάσταση της ασφάλειας εφοδιασμού στην ΕΕ.

Κατά την Κομισιόν, οι συζητήσεις έγιναν σε συνθήκες αυξημένης αβεβαιότητας και μεταβλητότητας στις τιμές, με ευρύτερες οικονομικές συνέπειες. Παρά το περιβάλλον αυτό, η Ομάδα Συντονισμού για το Φυσικό Αέριο έκρινε ότι, στην παρούσα φάση, δεν υπάρχει άμεσος λόγος ανησυχίας για την ασφάλεια εφοδιασμού φυσικού αερίου στην ΕΕ ενόψει της επόμενης χειμερινής περιόδου.

Στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι τα επίπεδα αποθήκευσης φυσικού αερίου στην ΕΕ θα μπορούσαν να φθάσουν το 80% έως το τέλος του καλοκαιριού, στοιχείο που εκτιμάται ότι θα συμβάλει στη διασφάλιση του εφοδιασμού για τον χειμώνα 2026/27.

Την ίδια ώρα, η Κομισιόν επισημαίνει ότι η πλήρωση των αποθηκευτικών εγκαταστάσεων πρέπει να αξιολογείται σε συνεχή βάση, ανάλογα με τις εξελίξεις στην αγορά. Μέχρι στιγμής, τα κράτη μέλη δεν έχουν προγραμματίσει πρόσθετες παρεμβάσεις στην αγορά φυσικού αερίου.

Σε σχέση με το πετρέλαιο, η Ομάδα Συντονισμού για το Πετρέλαιο ανέφερε ότι ένα πιθανό κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ θα επηρέαζε τόσο το αργό πετρέλαιο όσο και βασικά πετρελαϊκά προϊόντα, με συνέπειες για όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ.

Προς το παρόν, οι επιπτώσεις αποτυπώνονται κυρίως στις τιμές, χωρίς να έχουν καταγραφεί φυσικές διαταραχές στον εφοδιασμό των καταναλωτών. Ωστόσο, η ανακοίνωση προειδοποιεί ότι, εάν η κρίση παραταθεί τις επόμενες εβδομάδες, οι αγορές ενδέχεται να δεχθούν αυξανόμενες πιέσεις, ιδιαίτερα στον τομέα των αεροπορικών καυσίμων.

Η Κομισιόν και τα κράτη μέλη τόνισαν τη σημασία της συνεχούς συντονισμένης δράσης και της ετοιμότητας. Οι αρμόδιες ομάδες συντονισμού θα συνεχίσουν να παρακολουθούν τις εξελίξεις και να συντονίζουν πιθανές ενέργειες, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο.