Αύξηση 1,5% κατέγραψε η βιομηχανική παραγωγή το πρώτο τρίμηνο του 2026, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, ενώ τον Μάρτιο σημειώθηκε ετήσια άνοδος 4,7%, σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία.

Ο Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής για τον Μάρτιο του 2026 έφθασε στις 116,7 μονάδες, με βάση το 2021=100, καταγράφοντας αύξηση 4,7% σε σχέση με τον Μάρτιο του προηγούμενου έτους.

Στον τομέα της μεταποίησης, η παραγωγή αυξήθηκε τον Μάρτιο κατά 2,8% σε ετήσια βάση. Θετική μεταβολή καταγράφηκε επίσης στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, με άνοδο 19,0%, στα μεταλλεία και λατομεία, με αύξηση 9,2%, καθώς και στην παροχή νερού και ανάκτηση υλικών, με άνοδο 3,9%.

Στη μεταποίηση, οι σημαντικότερες θετικές μεταβολές σε σύγκριση με τον Μάρτιο του 2025 καταγράφηκαν στην παραγωγή βασικών μετάλλων και την κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με αύξηση 8,5%.

Ακολούθησαν η κατασκευή προϊόντων από ελαστικό και πλαστικές ύλες με άνοδο 7,1%, η κατασκευή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων με αύξηση 4,5% και η βιομηχανία τροφίμων, ποτών και προϊόντων καπνού με άνοδο 3,5%.

Αντίθετα, οι μεγαλύτερες αρνητικές μεταβολές σημειώθηκαν στην κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού, μηχανοκίνητων οχημάτων και λοιπού εξοπλισμού μεταφορών, όπου η παραγωγή μειώθηκε κατά 4,8%.

Μείωση 3,9% καταγράφηκε επίσης στην κατασκευή επίπλων, σε άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες και στην επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού.

Α΄ τρίμηνο 2026

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2026, σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2025, οι σημαντικότερες αυξήσεις καταγράφηκαν στη συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού, με άνοδο 10,1%.

Αύξηση σημειώθηκε επίσης στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, κατά 7,4%, καθώς και στην παραγωγή βασικών μετάλλων και κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με άνοδο 6,4%.

Στον αντίποδα, σημαντικές μειώσεις στην παραγωγή καταγράφηκαν στην κατασκευή επίπλων, σε άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες και στην επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού, με πτώση 6,2%.

Μείωση 5,4% σημειώθηκε στην κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού, μηχανοκίνητων οχημάτων και λοιπού εξοπλισμού μεταφορών, ενώ η παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών, ειδών ένδυσης και δερμάτινων ειδών υποχώρησε κατά 4,7%.