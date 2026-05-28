Πρόστιμο ύψους €200 εκατ. επιβάλλει η Κομισιόν στην Temu, βάσει του Νόμου περί Ψηφιακών Υπηρεσιών, για ανεπαρκή αξιολόγηση των κινδύνων που συνδέονται με παράνομα και επικίνδυνα προϊόντα στην πλατφόρμα της.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η εταιρεία «δεν κατάφερε να εντοπίσει, να αναλύσει και να αξιολογήσει επιμελώς» τους συστημικούς κινδύνους από παράνομα προϊόντα που προσφέρονται μέσω της πλατφόρμας, καθώς και τη ζημιά που μπορεί να προκαλέσουν στους καταναλωτές στην ΕΕ.

Τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η Κομισιόν δείχνουν ότι οι Ευρωπαίοι καταναλωτές είναι πολύ πιθανό να συναντήσουν παράνομα αντικείμενα στην πλατφόρμα αγορών Temu. Η αξιολόγηση κινδύνου της εταιρείας για το 2024 κρίθηκε ότι δεν ανταποκρίνεται στα πρότυπα του Digital Services Act, καθώς βασίστηκε σε γενικές πληροφορίες για τον κλάδο του ηλεκτρονικού εμπορίου και όχι σε συγκεκριμένα δεδομένα για την ίδια την υπηρεσία της Temu.

Η Επιτροπή αξιολόγησε τη συχνότητα με την οποία οι καταναλωτές στην ΕΕ ενδέχεται να έρχονται αντιμέτωποι με παράνομα προϊόντα μέσω άσκησης mystery shopping, τα ευρήματα της οποίας ενσωματώθηκαν στην έρευνα. Σύμφωνα με τα στοιχεία, πολύ υψηλό ποσοστό επιλεγμένων φορτιστών απέτυχε σε βασικές δοκιμές ασφαλείας.

Υψηλόβαθμος αξιωματούχος της Κομισιόν ανέφερε ότι «σε ορισμένες περιπτώσεις οι φορτιστές υπερθερμαίνονταν και έπαιρναν φωτιά». Για τα βρεφικά παιχνίδια, κυρίως κουδουνίστρες και μικρά παιχνίδια για μωρά, εντοπίστηκαν «κίνδυνοι πνιγμού, αποσπώμενα εξαρτήματα και επικίνδυνες χημικές ουσίες».

Στους ελέγχους για κοσμήματα και άλλα αξεσουάρ εξετάστηκαν ζητήματα όπως η λανθασμένη σήμανση, η μη συμμόρφωση με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και η πιθανή παρουσία επικίνδυνων υλικών.

Η Κομισιόν υπογραμμίζει ότι το ζήτημα δεν αφορά μόνο μεμονωμένα προϊόντα, αλλά τη συνολική αποτυχία της πλατφόρμας να διαθέτει αποτελεσματικά συστήματα εντοπισμού και απομάκρυνσης παράνομων ή επικίνδυνων προϊόντων πριν αυτά φτάσουν στους Ευρωπαίους καταναλωτές.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, η Temu φαίνεται επίσης ότι δεν αξιολόγησε επαρκώς τον τρόπο με τον οποίο ο σχεδιασμός της υπηρεσίας της, περιλαμβανομένων των συστημάτων συστάσεων και των προγραμμάτων προώθησης προϊόντων από συνεργαζόμενους influencers, θα μπορούσε να ενισχύσει τους κινδύνους διάδοσης παράνομων προϊόντων.

Βάσει του DSA, οι Πολύ Μεγάλες Διαδικτυακές Πλατφόρμες υποχρεούνται να αξιολογούν επιμελώς τους συστημικούς κινδύνους που συνδέονται με τις υπηρεσίες τους και να λαμβάνουν αντίστοιχα μέτρα διαχείρισης.

«Η υπόθεση δεν αφορά 100 ή 200 παράνομα προϊόντα. Αφορά το αν η πλατφόρμα διαθέτει μηχανισμούς για να εντοπίζει και να αποτρέπει την εμφάνιση παράνομων προϊόντων», ανέφερε Ευρωπαίος αξιωματούχος.

Το πρόστιμο αφορά τη χρήση του 2024 και την πρώτη αξιολόγηση της πλατφόρμας Temu. Σύμφωνα με υψηλόβαθμο αξιωματούχο που ενημέρωσε τον Τύπο, το ύψος του προστίμου υπολογίστηκε με βάση τη φύση της παράβασης, τη σοβαρότητά της για τους επηρεαζόμενους χρήστες στην ΕΕ και τη διάρκειά της.

Η μη διεξαγωγή κατάλληλων αξιολογήσεων κινδύνου χαρακτηρίζεται από την Κομισιόν ως ιδιαίτερα σοβαρή παραβίαση, καθώς η αξιολόγηση κινδύνου αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο των υποχρεώσεων των πολύ μεγάλων πλατφορμών στο πλαίσιο του DSA.

Η Temu έχει πλέον προθεσμία έως τις 28 Αυγούστου 2026 για να υποβάλει στην Κομισιόν σχέδιο δράσης, στο οποίο θα καθορίζει τα μέτρα για την αντιμετώπιση της παραβίασης των υποχρεώσεών της σχετικά με την αξιολόγηση κινδύνου.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, η εταιρεία θα πρέπει να παρουσιάσει μια σύγχρονη και τεκμηριωμένη αξιολόγηση κινδύνου, βασισμένη σε επιστημονικά στοιχεία και σε αποτελεσματικούς μηχανισμούς ελέγχου προϊόντων και πωλητών.

«Δεν θέλουμε οι πλατφόρμες να αντιμετωπίζουν αυτή τη διαδικασία ως μια απλή άσκηση», ανέφερε αξιωματούχος της Επιτροπής, προειδοποιώντας ότι η συμμόρφωση της Temu θα εξεταστεί στενά στα επόμενα στάδια της έρευνας.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ψηφιακών Υπηρεσιών θα έχει έναν μήνα από την παραλαβή του σχεδίου για να εκδώσει τη γνώμη του. Στη συνέχεια, η Επιτροπή θα έχει ακόμη έναν μήνα για να λάβει την τελική της απόφαση και να ορίσει εύλογη περίοδο εφαρμογής.

Η Κομισιόν υπενθυμίζει ότι μπορεί να επιβάλει πρόστιμο έως και 6% του παγκόσμιου τζίρου μιας εταιρείας. Το σημερινό πρόστιμο είναι χαμηλότερο από το ανώτατο όριο, με αξιωματούχους να διευκρινίζουν ότι το 6% αποτελεί όριο και όχι στόχο.

Παράλληλα, η Επιτροπή αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων κυρώσεων, εάν η εταιρεία δεν συμμορφωθεί με τις υπόλοιπες επιταγές του ευρωπαϊκού νόμου.

Η υπόθεση δεν έχει κλείσει οριστικά, καθώς παραμένουν σε εξέλιξη και άλλες έρευνες για την Temu. Αυτές αφορούν, μεταξύ άλλων, τη διάδοση παράνομων προϊόντων, τα συστήματα συστάσεων και πρακτικές «εθιστικού σχεδιασμού», με την Κομισιόν να διατηρεί ανοικτό το ενδεχόμενο νέων κυρώσεων εάν διαπιστωθούν επιπλέον παραβιάσεις ή ελλιπής συμμόρφωση.