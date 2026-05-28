Επιστολή διά της οποίας θα καλείται να εγκαταλείψει το χώρο διαμονής του που βρίσκεται εντός της Μητροπόλεως Πάφου, αναμένεται να λάβει ο εν αργία Μητροπολίτης Τυχικός.

Η επιστολή θα σταλεί με το σκεπτικό ότι ο νέος Μητροπολίτης Πάφου πρέπει να είναι απερίσπαστος στο έργο του χωρίς να παραλάβει και αυτού του είδους τις εκκρεμότητες.

Η ενθρόνιση του νέου Μητροπολίτη έχει καθοριστεί για τις 11 Ιουνίου, αλλά η επιστολή με την οποία θα καλείται να εγκαταλείψει τη Μητρόπολη δεν θα σταλεί την τελευταία στιγμή, αλλά θα του δοθεί κάποιος χρόνος να μετακομίσει.

Η επιστολή δεν θα προέρχεται από τον ίδιο τον νεοεκλεγέντα Μητροπολίτη Γρηγόριο αλλά από τον τοποτηρητή του θρόνου (μέχρι πριν την εκλογή του Γρηγόριου) Αρχιεπίσκοπο Γεώργιο.

Στο σκεπτικό της υπόδειξης για εγκατάλειψη της Μητρόπολης λαμβάνεται υπόψιν και το γεγονός ότι ο εν αργία Μητροπολίτης Τυχικός διαθέτει δικό του ιδιόκτητο σπίτι.

Πάντως ο κ. Γρηγόριος, μετά την εκλογή του, απαντώντας σε σχετική ερώτηση του philenews ανέφερε, πως οι πόρτες της Μητροπόλεως Πάφου είναι ανοικτές για τον κ. Τυχικό όπως και για όλους τους πολίτες.

Εξήγησε δε ότι θα ακολουθήσει την πολιτική την οποία αρχικά υιοθέτησε ο Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος Β’ ο οποίος, όταν ανέλαβε, έδωσε οδηγίες όπως οι πόρτες της Μητροπόλεως ανοίξουν για το λαό.

Την πολιτική αυτή ακολούθησε και ο διάδοχος του Χρυσοστόμου Β’, Μητροπολίτης Γεώργιος ο οποίος στην πορεία εξελέγη Αρχιεπίσκοπος.

Όπως είχε γράψει πέρυσι το philenews, o κ. Τυχικός μετά την απόφαση της Ιεράς Συνόδου να τον κηρύξει σε αργία, διέμενε σε διαμέρισμα ή δωμάτιο, όπως το χαρακτήρισαν οι δικηγόροι του, στη Μητρόπολη Πάφου.

Ο Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος, ως τοποτηρητής του θρόνου της Πάφου, είχε προειδοποιήσει τον κ. Τυχικό, πως αν δεν παρέδιδε τα κλειδιά, θα καλείτο η Αστυνομία με σκοπό να παραδοθούν στην παρουσία της και να καταμετρηθεί ό,τι υπήρχε.

Όταν ο κ. Τυχικός καταχώρησε έφεση (έκκλητο) στο Οικουμενικό Πατριαρχείο κατά της απόφασης της Ιεράς Συνόδου να τον τιμωρήσει, ο Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος είχε αναφέρει στο philenews, πως για την Ιερά Σύνοδο ο κ. Τυχικός εξακολουθούσε να βρίσκεται σε αργία.

Ο Μακαριώτατος σχολίαζε τη θέση των νομικών συμβούλων του ότι η ποινή (αργίας) που του επεβλήθη είχε ανασταλτικό αποτέλεσμα μέχρι να εκδικαστεί η έφεση (έκκλητο) το οποίο υπέβαλε στο Οικουμενικό Πατριαρχείο.

Ο κ. Τυχικός είχε εκφράσει και πρόθεση να προσφύγει και στα πολιτικά δικαστήρια και τότε ο Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος είχε υποδείξει, πως «αυστηρώς ομιλούντες, η προσφυγή στα πολιτικά δικαστήρια επισύρει την ποινή της καθαίρεσης». Ωστόσο, ουδέποτε έθεσε το θέμα ενώπιον της Ιεράς Συνόδου.

Η συγκεκριμένη πτυχή δεν αποκλείεται να επανέλθει στο προσκήνιο, εάν και εφόσον ο κ. Τυχικός επιμείνει να μην αποσύρει τα αιτήματά του που εκκρεμούν ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Αν και η προσφυγή στα πολιτικά δικαστήρια θεωρήθηκε περίπου ως κόκκινη γραμμή για την Ιερά Σύνοδο, αυτό που φαίνεται ότι θα αποτελέσει το σημείο χωρίς επιστροφή, είναι η τυχόν υλοποίηση της πρόθεσης του κ. Τυχικού να προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Πάντως, παρόλον ότι μέλη της Ιεράς Συνόδου θεωρούν πως ο εν αργία Μητροπολίτης έχει υπερβεί τα εσκαμμένα, ο Μητροπολίτης Μόρφου φέρεται να εξέφρασε τη θέση πως πρέπει να δοθεί στον Τυχικό άλλη μια ευκαιρία.

Το θέμα δεν συζητήθηκε αλλά σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, αν τεθεί προς συζήτηση, στο τραπέζι θα τεθεί και το θέμα της καταφυγής του κ. Τυχικού στα κοσμικά δικαστήρια, κάτι το οποίο πιθανώς να έχει τα αντίθετα αποτελέσματα από αυτά που επιδιώκονται από τον Μητροπολίτη Μόρφου. Με βάση τους συσχετισμούς και τις ψηφοφορίες που προηγήθηκαν (όταν δικαζόταν ο κ. Τυχικός) δεν φαίνεται να υπάρχει πιθανότητα ευνοϊκότερης αντιμετώπισής του.

Ο ίδιος ο Τυχικός θεωρεί πως η δίκη του δεν ήταν δίκαιη και ζήτησε επανεκδίκαση από την Ιερά Σύνοδο, η οποία θεωρεί πως συνήλθε και τον δίκασε αντικανονικά.

Ωστόσο, ύστερα από την εκλογή νέου Μητροπολίτη, τουλάχιστον για την πλειοψηφία της Ιεράς Συνόδου, η Μητρόπολη Πάφου θεωρείται για τον κ. Τυχικό χαμένη υπόθεση.

Βασικός στόχος όλων, όσοι υποστηρίζουν τον Τυχικό εντός της Ιεράς Συνόδου είναι αν όχι η αποκατάστασή του, τουλάχιστον να μην καθαιρεθεί. Πάντως, τουλάχιστον στην παρούσα φάση, ο ίδιος ο Αρχιεπίσκοπος δεν προτίθεται να εγείρει θέμα περαιτέρω τιμωρίας του κ. Τυχικού.

Αυτό που προέχει είναι η ενθρόνιση του νέου Μητροπολίτη (Αρχιμανδρίτη Γρηγορίου) και τα υπόλοιπα έπονται.

Ωστόσο, αν ο κ. Τυχικός δεν αποσύρει τα αιτήματα τα οποία κατέθεσε ενώπιον του Ανωτάτου και, πέραν αυτών, καταφύγει και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, τότε θεωρείται δεδομένο ότι θα κληθεί η Ιερά Σύνοδος να χειριστεί το όλο θέμα.

Όπως μας υπεδείχθη, πέραν των άλλων, η επιμονή του εν αργία Μητροπολίτη κ. Τυχικού, συνιστά και ανυπακοή στις υποδείξεις και τις αποφάσεις της.