Η θεματική «Μετατοπίσεις: Γεωγραφίες σε Κίνηση» ορίστηκε από τους επιμελητές, Νίκη Παπασπύρου και Μάριο Φούρναρη, για την 5η διοργάνωση της Μπιενάλε Λάρνακας που πραγματοποιείται μεταξύ 13 Οκτωβρίου – 26 Νοεμβρίου 2027.

Η Μπιενάλε καλεί καλλιτέχνες να δημιουργήσουν και να υποβάλουν έργα που αντλούν έμπνευση από την έννοια της μετατόπισης όπως διαμορφώνεται μέσα από γεωλογικές, ανθρωπολογικές, κοινωνικές, πολιτικές και ιστορικές συνθήκες.

Οι καλλιτέχνες θα μπορούν να υποβάλουν τις προτάσεις τους μέσω της ιστοσελίδας της Μπιενάλε Λάρνακας από την 1η Ιουνίου 2026 έως τις 31 Μαρτίου 2027. Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν από τα μέλη της διεθνούς κριτικής επιτροπής της Μπιενάλε Λάρνακας 2027, τα ονόματα της οποίας θα ανακοινωθούν εντός των επόμενων μηνών.

Κατά τη διάρκεια της Μπιενάλε, εκτός από την κυρίως έκθεση, θα παρουσιαστούν παράλληλες πολιτιστικές εκδηλώσεις όπως θέατρο, μουσικές και χορευτικές παραστάσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα, διαλέξεις και καλλιτεχνικά εργαστήρια σε όλη την επαρχία Λάρνακας. Η αντίστοιχη φόρμα υποβολής προτάσεων για τις παράλληλες εκδηλώσεις θα αναρτηθεί επίσης στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης από την 1η Ιουλίου 2026 μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2026.

«Ο κόσμος δεν υπήρξε ποτέ ένα σταθερό σύστημα» αναφέρουν οι επιμελητές για την Μπιενάλε του 2027. «Συγκροτείται γεωλογικά, ανθρωπολογικά, κοινωνικά, πολιτικά και ιστορικά μέσα από διαρκείς μετατοπίσεις – κινήσεις σωμάτων, πληθυσμών, νοημάτων, εδαφών και ορίων».

Σύμφωνα με τη θεματική, σήμερα οι συνθήκες που ρυθμίζουν την κινητικότητα ανθρώπων και πληθυσμών επαναδιαμορφώνονται επηρεάζοντας τις εμπειρίες του χώρου και της κατοίκησης, ενώ την ίδια στιγμή η ανθρωπογενής κλιματική κρίση θέτει υπό αμφισβήτηση τις καθιερωμένες αντιλήψεις περί κυριαρχίας και αναδεικνύει την ανάγκη επανεξέτασης της σχέσης μας με τη γη και με την έννοια του ανήκειν.

Οι επιμελητές σημειώνουν ότι «η έκθεση ‘Μετατοπίσεις: Γεωγραφίες σε Κίνηση’ προσεγγίζει τον τόπο όχι ως ένα στατικό σημείο στον χάρτη, αλλά ως γεγονός, ως ένα σύνολο σχέσεων, ροών και ιχνών που βρίσκονται σε συνεχή μεταβολή. Η μετατόπιση δεν αφορά μόνο μετακινήσεις πληθυσμών ή την αναδιαμόρφωση των γραμμών οριοθέτησης, αλλά εκτείνεται σε καθεστώτα κινητικότητας και ακινησίας, υποδομές και περάσματα, μνήμη και τραύμα, καθώς και σε οικολογικές μεταβολές που ανασχηματίζουν ήδη την καθημερινή εμπειρία της κατοίκησης.

Η έκθεση προτείνει μια εναλλακτική χαρτογράφηση, μια διαδικασία κριτικής επαναχαρτογράφησης, όπου οι εξωτερικές γεωγραφίες του χώρου συναντούν τις εσωτερικές γεωγραφίες του σώματος, της επιθυμίας και της ένταξης.

Υπό αυτό το πρίσμα οι επιμελητές υπογραμμίζουν ότι «μέρος της καλλιτεχνικής έρευνας μπορεί να ιδωθεί ως μια σύγχρονη εμπειρία των καταστασιακών εννοιών της dérive και του detournement, δημιουργώντας συναφείς πρακτικές μεθόδους καταγραφής και βίωσης του χώρου ως δυναμικό πεδίο αναθεώρησης του πραγματικού και μετατόπισής του στο υπόβαθρο ενός συλλογικού φαντασιακού.

Συνοψίζοντας, οι επιμελητές τονίζουν πως «σε έναν κόσμο που μεταβάλλεται με αυξανόμενη ένταση και ταχύτητα, η ‘μετατόπιση’ επανεξετάζεται μέσα από τη σύγχρονη τέχνη ως τόπος διαλόγου ανάμεσα σε διαφορετικούς τόπους, χρόνους και τρόπους βίωσης του κόσμου».

