Η ευθύνη για τις επικίνδυνες οικοδομές ανήκει αποκλειστικά στους ιδιοκτήτες τους, αναφέρει σε ανακοίνωση του ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Λάρνακας, σημειώνοντας πως η ασφάλεια των πολιτών δεν είναι υπό διαπραγμάτευση.

Ο ΕΟΑ Λάρνακας αναφέρει ακόμα πως «εφιστάται η προσοχή προς όλους τους ιδιοκτήτες οικοδομών, καθώς και προς τις διαχειριστικές επιτροπές κοινόκτητων οικοδομών όπου αυτό εφαρμόζεται, ότι φέρουν την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για την ασφάλεια, συντήρηση και τη στατική επάρκεια των υποστατικών τους».

Η έγκαιρη επιθεώρηση και συντήρηση των οικοδομών, προστίθεται «δεν αποτελεί απλώς ζήτημα πρόληψης, αλλά υποχρέωση που απορρέει από τη νομοθεσία και σχετίζεται άμεσα με την προστασία της ανθρώπινης ζωής και της δημόσιας ασφάλειας. Για τον λόγο αυτό, οι ιδιοκτήτες καλούνται να προχωρούν άμεσα σε όλες τις απαραίτητες εργασίες επιδιόρθωσης, αποκατάστασης φθορών και άρσης οποιουδήποτε πιθανού κινδύνου».

Ο ΕΟΑΛ «διευκρινίζει ότι όχι μόνο δεν έχει την ευθύνη, αλλά ούτε και τη δυνατότητα, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, συνεχούς επιθεώρησης ή πιστοποίησης της κατάστασης κάθε ιδιωτικής οικοδομής. Η υποχρέωση παρακολούθησης και διασφάλισης της ασφάλειας των κτιρίων παραμένει αποκλειστικά στους ιδιοκτήτες τους».

Στην ανακοίνωση αναφέρεται επίσης πως «η μη συμμόρφωση με τις πρόνοιες της νομοθεσίας συνιστά ποινικό αδίκημα και δύναται να επιφέρει ποινικές και διοικητικές κυρώσεις, περιλαμβανομένων χρηματικών προστίμων και ποινών φυλάκισης, όπως προβλέπεται από τον περί Οδών και Οικοδομών Νόμο».