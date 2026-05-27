Με θέμα την περίθαλψη ζώων συντροφιάς, πτηνών και ειδών της άγριας πανίδας κατά τη διάρκεια έκτακτων συνθηκών που προκύπτουν από την κλιματική κρίση, πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 23 Μαΐου, από την Αναπτυξιακή Εταιρεία Λάρνακας – Αμμοχώστου, δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης.

Σε ανακοίνωση της Εταιρείας αναφέρεται ότι «η δράση υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου ACT4ALL , με την αρωγή της Πολιτικής Άμυνας Κύπρου και φιλοξενήθηκε στις εγκαταστάσεις της Πολιτικής Άμυνας Λάρνακας. Οι δύο φορείς αποτελούν εταίρους του έργου «Ενίσχυση της κοινωνικής ανθεκτικότητας και της συμμετοχής των πολιτών στην πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων από φυσικές καταστροφές».

Στη δράση «συμμετείχαν μέλη φιλοζωικών σωματείων, μέλη εθελοντικών ομάδων ή μεμονωμένα μέλη της τοπικής κοινωνίας με ενδιαφέρον για τη διάσωση, περίθαλψη και φροντίδα των ζώων η οποία σχεδιάστηκε λαμβάνοντας υπόψη τις ολοένα και αυξανόμενες κρίσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι τοπικές κοινωνίες ως απόρροια της κλιματικής κρίσης, όπως δασικές πυρκαγιές, ακραίους καύσωνες και πλημμύρες».

Οι εισηγήσεις «επικεντρώθηκαν αρχικά στα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς όπου παρουσιάστηκαν συμβουλές για την προσέγγιση σκύλων και γατών κατά τη διάρκεια μίας φυσικής καταστροφής ώστε, τόσο ο εθελοντής διασώστης όσο και το ζώο να παραμείνουν ασφαλή. Επιπλέον, παρουσιάστηκε πρακτική επίδειξη πρώτων βοηθειών σε σκύλους και γάτες με επίκεντρο στις τεχνικές ΚΑΡΠΑ σε ζώα, στην ορθή φροντίδα τραυμάτων και στην αντιμετώπιση πνιγμονής, θερμοπληξίας και υποθερμίας».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση «τις εισηγήσεις πραγματοποίησαν οι Σόνια Φιλίππου και Ρέα Κίρπη, κτηνίατρος, του προγράμματος Κ9 Management Studies του Nicosia City Unity College με την συμβολή των τετράποδων Όρεο, Ισαάκ, Ντίβα και Λίντα».

Όπως αναφέρθηκε «θύματα φυσικών καταστροφών είναι επίσης τα πτηνά και τα είδη της άγριας πανίδας με την περίθαλψη και διάσωση των οποίων, δεν είναι εξοικειωμένη η τοπική κοινωνία. Ολοένα και συχνότερα συναντάμε άγρια πτηνά να καταλήγουν ανήμπορα και αφυδατωμένα σε παραλίες λόγω ακραίας ζέστης και λειψυδρίας καθώς είδη της άγριας ζωής να έχουν πληγεί από δασικές πυρκαγιές».

Για τον λόγο αυτό «κατά τη διάρκεια της δράσης έγινε εκτενής συζήτηση για την ασφαλή προσέγγιση, περίθαλψη και διάσωση τέτοιων ειδών όπου παρουσιάστηκαν πρακτικές συμβουλές, δυνατότητες παρέμβασης και πρακτικές προς αποφυγή από τον εθελοντή διασώστη, με γνώμονα την ασφάλεια των ζώων και των ίδιων των εθελοντών».

Σημειώνεται ότι «η παρουσίαση που έγινε από τον κτηνίατρο μικρών και εξωτικών ζώων και συνεργάτη της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας Κωνσταντίνο Αντωνίου, συγκέντρωσε εξαιρετικό ενδιαφέρον και πλήθος ερωτήσεων υποδεικνύοντας το κενό ενημέρωσης στο εν συγκεκριμένο πεδίο».

Το έργο ACT4ALL «αναμένεται να υλοποιήσει και άλλες σχετικές δράσεις, καθώς και 60 ώρες εκπαίδευσης σε 100 εθελοντές. Η ΑΝΕΤΕΛ καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχει ενεργά στη διαμόρφωση των θεματικών των εκπαιδεύσεων, συμπληρώνοντας το Ερωτηματολόγιο για εθελοντές: https://forms.gle/sSo9Wa2HKyZ2jpwf8

Και το Ερωτηματολόγιο για εθελοντές με εξειδίκευση στα ζώα: https://forms.gle/BeQmpcDpNYXJTGrx9

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Συνεργασίας «INTERREG VI-A Ελλάδα – Κύπρος 2021-2027».

