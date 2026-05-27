Σήμερα το απόγευμα θα γίνει η συνάντηση του προέδρου του ΔΗΚΟ με τον γενικό γραμματέα του ΑΚΕΛ, όπου θα συζητηθεί το ζήτημα της εκλογής νέου Προέδρου της Βουλής. Αυτό αποκάλυψε ο ίδιος ο Νικόλας Παπαδόπουλος, μιλώντας στην εκπομπή Alpha Ενημέρωση.

Ο Νικόλας Παπαδόπουλος, μίλησε εκ νέου για το κάλεσμα συνεργασίας προς τα κόμματα του ενδιάμεσου χώρου που δεν κατάφεραν να εισέλθουν στη Βουλή, τονίζοντας ότι ο χώρος του Κέντρου πρέπει να έχει ισχυρή, δυνατή και ενωμένη παρουσία.

Ανέφερε επίσης, ότι το κάλεσμα του ΔΗΚΟ είναι ειλικρινές και αφορά και την περίοδο μετά τις εκλογές, καθώς, όπως είπε, υπάρχουν πολλά κοινά στοιχεία που ενώνουν τα κόμματα του χώρου. Πρόσθεσε ότι το ΔΗΚΟ είναι έτοιμο να κάνει αυτοκριτική, να αναγνωρίσει τα λάθη του και να επικεντρωθεί σε όσα ενώνουν, όχι σε όσα χωρίζουν.

Ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ εξέφρασε λύπη για το γεγονός ότι σημαντικά κόμματα δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν είσοδο στη Βουλή, σημειώνοντας ότι το κόμμα του θα επικεντρωθεί στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που οδήγησαν στην απογοήτευση του εκλογικού σώματος.

Αναφερόμενος στον Αλέκο Τρυφωνίδη, ο οποίος φιλοξενήθηκε στην ίδια εκπομπή νωρίτερα, είπε ότι, κατά την άποψή του, ήταν ένας από τους πιο παραγωγικούς βουλευτές της περιόδου και εξέφρασε τη βαθιά του λύπη για το γεγονός ότι δεν θα βρίσκεται ξανά στα έδρανα της Βουλής. Πρόσθεσε ότι έχει ακούσει τα παράπονα που εξέφρασε από τον αέρα και θα ήθελε να έχει την ευκαιρία να τα συζητήσει κατ’ ιδίαν μαζί του.

Ο Νικόλας Παπαδόπουλος ανέφερε ακόμη ότι δεν έχει μιλήσει μέχρι στιγμής με τους κ. Καρογιάν και Αναστασίου, αλλά θα το πράξει άμεσα. Όπως είπε, το ΔΗΚΟ απευθύνει κάλεσμα και προς τους Οικολόγους και προς όλα τα κόμματα του ενδιάμεσου χώρου με τα οποία θεωρεί ότι υπάρχουν συγκλίσεις, δηλώνοντας ότι το κόμμα του είναι έτοιμο και να συμβιβαστεί.

Σε σχέση με τα εκλογικά αποτελέσματα, ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ είπε ότι πρέπει να αξιολογηθούν στη βάση του πλαισίου μέσα στο οποίο διεξήχθη η αναμέτρηση. Ανέφερε ότι υπήρχε κλίμα διαμαρτυρίας, ιδιαίτερα στην αρχή της προεκλογικής περιόδου, το οποίο όμως, όπως είπε, ανατράπηκε για συγκεκριμένους λόγους.

Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτό που έκανε τη διαφορά τις τελευταίες τρεις εβδομάδες ήταν η μεγάλη συσπείρωση κομμάτων. Ειδικότερα, ανέφερε ότι ο ΔΗΣΥ κατέγραψε εντυπωσιακή συσπείρωση της τάξης του 80%, ενώ εκτίμησε ότι η κοινωνία επέλεξε τη σταθερότητα και τη σοβαρότητα έναντι της αποδόμησης του πολιτικού συστήματος.

Ο Νικόλας Παπαδόπουλος υποστήριξε ότι ακόμη και το ΑΚΕΛ εισέπραξε ψήφο διαμαρτυρίας από πολίτες που ήθελαν να στείλουν μήνυμα, χωρίς όμως να επιθυμούν, όπως είπε, «να διαλύσουμε τα πάντα».

Απαντώντας κατά πόσο θα μπορούσε να υπάρξει επικοινωνία με το ΑΛΜΑ, είπε ότι δεν είναι καθόλου απαγορευτικό να γίνονται συνομιλίες. Τόνισε ότι το ΔΗΚΟ επιδιώκει συνεργασία με όλα τα κόμματα, υπογραμμίζοντας ότι είναι κόμμα του κέντρου και «το μόνο κυβερνητικό κέντρο στη Βουλή».

Όπως ανέφερε, εάν στόχος είναι η υλοποίηση του προγράμματος του Προέδρου Χριστοδουλίδη, απαιτούνται συνεργασίες, τις οποίες το ΔΗΚΟ θα επιχειρήσει να οικοδομήσει.

Ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ είπε ότι είχε χθες δια ζώσης συνάντηση με την πρόεδρο του ΔΗΣΥ, Αννίτα Δημητρίου, ενώ επιδίωξή του είναι να συναντηθεί με όλους τους αρχηγούς κομμάτων. Πρόσθεσε ότι, στην παρούσα φάση, συζητούνται σενάρια και δεν έχει προκριθεί οποιαδήποτε υποψηφιότητα εντός του κόμματος.

Όπως σημείωσε, η εντολή που έλαβε από τη Γραμματεία του ΔΗΚΟ είναι να διερευνήσει τις προθέσεις των πολιτικών κομμάτων. Ανέφερε ότι δεν έχει αποκλειστεί κανένας και ότι οι αποφάσεις θα ληφθούν τις αμέσως επόμενες ημέρες από τα συλλογικά όργανα του κόμματος.

Ο Νικόλας Παπαδόπουλος ανέφερε επίσης ότι συζήτησε χθες με τον Φειδία Παναγιώτου, τον πρόεδρο της Άμεσης Δημοκρατίας, με τον οποίο, όπως είπε, συναντήθηκε από κοντά για πρώτη φορά και αντάλλαξαν απόψεις για διάφορα ζητήματα.

Σε ό,τι αφορά ενδεχόμενη διασύνδεση των διεργασιών για την προεδρία της Βουλής με τις προεδρικές εκλογές, ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ ήταν κατηγορηματικός ότι τέτοια σύνδεση δεν υπάρχει και δεν θα μπορούσε να υπάρξει για το κόμμα του. Όπως είπε, αντιλαμβάνεται ότι όλα αποτελούν πολιτικές πράξεις, αλλά δεν μπορεί κάποιος να ισχυριστεί ότι θα δοθεί ως αντάλλαγμα η προεδρία της Βουλής για την προεδρία της Δημοκρατίας.

Παράλληλα, εκτίμησε ότι δεν υπάρχει σενάριο εισόδου του ΔΗΣΥ στην Κυβέρνηση, λέγοντας ότι η ηγεσία του ΔΗΣΥ το έχει ξεκαθαρίσει πολλές φορές.

Ο Νικόλας Παπαδόπουλος ανέφερε ότι μίλησε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον είδε και κατ’ ιδίαν. Είπε ότι δεν θεωρεί πως ο Πρόεδρος είναι ικανοποιημένος από το γεγονός ότι ΕΔΕΚ και ΔΗΠΑ δεν μπήκαν στη Βουλή, ενώ σημείωσε ότι το ΔΗΚΟ δεν θεωρεί πως μπαίνει σε δεύτερη μοίρα επειδή ο Πρόεδρος προσεγγίζει τον ΔΗΣΥ.

Πρόσθεσε ότι το ΔΗΚΟ δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα με αυτή την προσέγγιση, ενώ ανέφερε ότι σήμερα το απόγευμα θα συναντηθεί με τον γενικό γραμματέα του ΑΚΕΛ, Στέφανο Στεφάνου.

Ερωτηθείς κατά πόσο ο ίδιος θα είναι υποψήφιος για την προεδρία της Δημοκρατίας, είπε ότι αυτό θα αποφασιστεί όταν το ΔΗΚΟ θα έχει ενώπιόν του όλα τα δεδομένα, σημειώνοντας ότι είναι νωρίς να ανοίξει μια τέτοια συζήτηση.