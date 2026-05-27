Πρώτιστος και κύριος στόχος του ΑΚΕΛ είναι οι προεδρικές εκλογές και η προοδευτική αλλαγή στη διακυβέρνηση του τόπου, με το τέλος της κυριαρχίας της Δεξιάς. Αυτό είναι το κύριο μήνυμα που βγαίνει από την Εζεκίας Παπαϊωάννου μετά την εκλογική επιτυχία της περασμένης Κυριακής.

Το κόμμα της Αριστεράς κατέγραψε, μετά από 15 χρόνια, άνοδο στα ποσοστά του, ανατρέποντας μία πορεία φθοράς και δημιουργώντας ξανά τη δυναμική που αναζητούσε εδώ και αρκετά χρόνια, προκειμένου να επιτύχει αλλαγή στη διακυβέρνηση του τόπου. Ταυτόχρονα, όμως, το αποτέλεσμα της κάλπης καθιστά το ΑΚΕΛ ισχυρό πυλώνα της αντιπολίτευσης, πάνω στον οποίο θα μπορεί να χτιστεί η συμμαχία απέναντι στους υποψηφίους της Δεξιάς για τις προεδρικές εκλογές του 2028.

Αυτές τις μέρες το ΑΚΕΛ πραγματοποιεί πολιτικές συγκεντρώσεις ανά επαρχία, θέλοντας να ευχαριστήσει τον κόσμο του και τους εθελοντές που δούλεψαν για τις βουλευτικές εκλογές, αλλά και να δώσει συνέχεια στο κλίμα ευφορίας και αισιοδοξίας που επικρατεί από την Κυριακή το βράδυ στον κόσμο του.

Το αξιοσημείωτο, όμως, είναι ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, η ηγεσία του κόμματος προγραμματίζει ήδη μια νέα περιοδεία ανά την Κύπρο, προκειμένου να συνεχίσει τον κύκλο επαφών της με την κοινωνία. Η αρχή θα γίνει τον Ιούνιο και θα συνεχιστεί από τον Σεπτέμβριο, σε μία συνεχή πορεία προς την κοινωνία, χτίζοντας ουσιαστικά μια κοινωνική συμμαχία με ορίζοντα τις προεδρικές εκλογές του 2028.

Σε αυτό το πλαίσιο, όπως πληροφορούμαστε, η ηγεσία της Εζεκίας Παπαϊωάννου, στη φιλοσοφία της εξωστρεφούς πολιτικής που θέλει να περάσει προς την κοινωνία, θα αρχίσει σταδιακά έναν διάλογο με διάφορες πολιτικές δυνάμεις, με τις οποίες μπορεί να συζητήσει μια νέα πολιτική πρόταση διακυβέρνησης. Όπως είναι, για παράδειγμα, το ΑΛΜΑ του Οδυσσέα Μιχαηλίδη, αλλά και παραδοσιακά κόμματα και πολιτικές δυνάμεις που έμειναν εκτός Βουλής. Όπως είναι το Κίνημα Οικολόγων, με το οποίο παραδοσιακά είχε συνεργαστεί αρκετές φορές και σε κοινοβουλευτικό επίπεδο, αλλά και η ΕΔΕΚ, η οποία, εκτιμάται από πολλούς, δεν θα μπορεί να συνεχίσει να αποτελεί μέρος του κυβερνητικού στρατοπέδου και θα επιδιώξει μια στροφή προς την Αριστερά, με την οποία έχει αρκετά κοινά. Στην εξίσωση, όμως, μπαίνει ασφαλώς και το Volt, με το οποίο μπορούν να υπάρξουν συγκλίσεις, αλλά και η ΔΗΠΑ ή στελέχη και μέλη της που είναι δυσαρεστημένα με το αποτέλεσμα των εκλογών και τη σχέση τους με την Κυβέρνηση Χριστοδουλίδη.

Σε κάθε περίπτωση, ο Στέφανος Στεφάνου μπορεί να νιώθει νικητής από τη μάχη της Κυριακής και να έχει πλέον αυτοπεποίθηση να κινηθεί με τρόπο ώστε να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για αυτό που μέχρι τώρα φαινόταν δύσκολο, δηλαδή την αλλαγή στη διακυβέρνηση του τόπου με μια προοδευτική συμμαχία. Το σκηνικό, εξάλλου, στο στρατόπεδο της Κεντροδεξιάς φαίνεται πως μπορεί να ευνοήσει τις συνθήκες για να επιτευχθεί αυτή η αλλαγή.

Η Προεδρία Βουλής δεν είναι αυτοσκοπός

Το κεφάλαιο της Προεδρίας της Βουλής θα συζητηθεί τις επόμενες μέρες στα συλλογικά όργανα του κόμματος. Εντός της εβδομάδας ή στις αρχές της επόμενης αναμένεται να συνεδριάσει το Πολιτικό Γραφείο του κόμματος, σε μία συνεδρία κατά την οποία θα γίνει αποτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος και θα τεθεί επί τάπητος και το κεφάλαιο της Προεδρίας της Βουλής.

Από το ΑΚΕΛ αυτό το οποίο διαμηνύεται επισήμως είναι πως αποκλείουν συζήτηση με ΔΗΣΥ και ΕΛΑΜ, αλλά αφήνουν ανοικτό το ενδεχόμενο να συζητήσουν το θέμα με το ΔΗΚΟ, με το οποίο, ανεξάρτητα από τη συμμετοχή του στην Κυβέρνηση, έχουν συνεργαστεί αρκετές φορές κατά το παρελθόν. Φαίνεται επίσης ότι στην Εζεκίας Παπαϊωάννου δεν συνδέουν κατ’ ανάγκην το θέμα της Προεδρίας της Βουλής με τις προεδρικές εκλογές και, άρα, δεν μπορεί να αποκλειστεί προκαταβολικά η συζήτηση και με το Δημοκρατικό Κόμμα για την Προεδρία της Βουλής.