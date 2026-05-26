Οι Βουλευτικές Εκλογές του 2026 κατέγραψαν μία ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη για το κυπριακό πολιτικό σύστημα και ειδικότερα για τον χώρο της πολιτικής οικολογίας. Το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, παρά τη διαχρονική του κοινοβουλευτική παρουσία, δεν κατόρθωσε να εξασφαλίσει εκπροσώπηση στη νέα Βουλή των Αντιπροσώπων, συγκεντρώνοντας ποσοστό της τάξεως του 2%. Η εξέλιξη αυτή δεν συνιστά απλώς μία εκλογική ή κομματική απώλεια, αλλά ένα γεγονός με βαθύτερες θεσμικές, πολιτικές και κοινωνικές προεκτάσεις για την ίδια τη λειτουργία της κυπριακής δημοκρατίας και για την ποιότητα του δημόσιου πολιτικού λόγου.

Η αποχώρηση της πολιτικής οικολογίας από το κοινοβουλευτικό πεδίο δημιουργεί ένα ουσιαστικό κενό εκπροσώπησης σε κρίσιμα ζητήματα δημόσιας πολιτικής, όπως η βιώσιμη ανάπτυξη, η προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, η χωροταξική και πολεοδομική ισορροπία, η κοινωνική συνοχή, η θεσμική διαφάνεια, η λογοδοσία, η ποιότητα ζωής, η ευζωία των ζώων και η ενίσχυση της τοπικής αυτοδιοίκησης. Για σειρά ετών, η παρουσία του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών στη Βουλή λειτούργησε ως ένας κρίσιμος θεσμικός μηχανισμός πολιτικού ελέγχου και παρέμβασης απέναντι σε πολιτικές που συχνά προωθούσαν τη λογική της ανεξέλεγκτης ανάπτυξης, της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης και της αποσπασματικής διαχείρισης του δημόσιου χώρου.

Το συγκεκριμένο εκλογικό αποτέλεσμα οφείλει να αναλυθεί και υπό το πρίσμα των ευρύτερων μετασχηματισμών που παρατηρούνται σήμερα στα σύγχρονα δημοκρατικά συστήματα. Η εντεινόμενη κρίση εμπιστοσύνης προς τους θεσμούς και τα πολιτικά κόμματα, η αυξανόμενη επιρροή της επικοινωνιακής πολιτικής και της προσωποκεντρικής εκπροσώπησης, η κυριαρχία των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στη διαμόρφωση πολιτικών αντιλήψεων, αλλά και η σταδιακή αποδυνάμωση του τεκμηριωμένου δημόσιου λόγου, διαμορφώνουν ένα νέο πολιτικό περιβάλλον, εντός του οποίου οι πολιτικές δυνάμεις που επενδύουν στη μακροπρόθεσμη στρατηγική, στην επιστημονική τεκμηρίωση και στη θεσμική συνέπεια αντιμετωπίζουν αυξανόμενες δυσκολίες πολιτικής επιβίωσης.

Ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι η πολιτική οικολογία αποδυναμώνεται κοινοβουλευτικά σε μία περίοδο κατά την οποία η Κυπριακή Δημοκρατία βρίσκεται αντιμέτωπη με πρωτοφανείς περιβαλλοντικές, κοινωνικές και αναπτυξιακές προκλήσεις. Η επιδείνωση της κλιματικής κρίσης, η ενεργειακή αβεβαιότητα, η άναρχη αστική επέκταση, η συρρίκνωση των ελεύθερων δημόσιων χώρων, η στεγαστική κρίση, η αύξηση των κοινωνικών ανισοτήτων, η κυκλοφοριακή επιβάρυνση των πόλεων, καθώς και η συνεχής υποβάθμιση φυσικών και πολιτιστικών οικοσυστημάτων, καθιστούν αναγκαία περισσότερο από ποτέ την ύπαρξη μιας ισχυρής οικολογικής και κοινωνικά ευαίσθητης πολιτικής παρουσίας στα κέντρα λήψης αποφάσεων.

Η απουσία των Οικολόγων από τη Βουλή ενδέχεται να επιφέρει περαιτέρω περιορισμό της περιβαλλοντικής διάστασης στη δημόσια πολιτική, αλλά και να μειώσει τη θεσμική πίεση υπέρ πολιτικών που σχετίζονται με τη βιώσιμη κινητικότητα, την προστασία του δημόσιου χώρου, τον στρατηγικό πολεοδομικό σχεδιασμό, την πράσινη μετάβαση, την κοινωνική κατοικία και την ενίσχυση της τοπικής δημοκρατίας. Παράλληλα, ενισχύεται η τάση συγκέντρωσης του πολιτικού συστήματος γύρω από μεγαλύτερους κομματικούς σχηματισμούς, γεγονός που περιορίζει την πολυφωνία και αποδυναμώνει τη συμμετοχή μικρότερων πολιτικών ρευμάτων τα οποία διαδραματίζουν διαχρονικά σημαντικό ρόλο στην ανάδειξη εξειδικευμένων ζητημάτων δημόσιου ενδιαφέροντος.

Η εξέλιξη αυτή εγείρει επίσης σοβαρά ερωτήματα αναφορικά με τη σχέση της κοινωνίας με την έννοια της βιωσιμότητας και με τον τρόπο με τον οποίο οι σύγχρονες δημοκρατίες αντιλαμβάνονται την πολιτική προτεραιοποίηση κρίσιμων ζητημάτων που αφορούν τις επόμενες γενιές. Η πολιτική οικολογία δεν αποτελεί ένα μονοθεματικό ή περιφερειακό πολιτικό ρεύμα, αλλά ένα ευρύτερο πολιτικό και κοινωνικό πλαίσιο που συνδέει το περιβάλλον με τη δημόσια υγεία, την οικονομία, την κοινωνική δικαιοσύνη, την πολιτιστική κληρονομιά, την ποιότητα ζωής και τη δημοκρατική διακυβέρνηση.

Παρά το αρνητικό εκλογικό αποτέλεσμα, η ανάγκη για οικολογικές, κοινωνικά υπεύθυνες και επιστημονικά τεκμηριωμένες πολιτικές όχι μόνο δεν περιορίζεται, αλλά καθίσταται ακόμη πιο επιτακτική. Οι σύγχρονες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Κύπρος δεν μπορούν να απαντηθούν επαρκώς μέσα από βραχυπρόθεσμες λογικές πολιτικού κόστους ή μέσα από μοντέλα ανάπτυξης που παραγνωρίζουν τα όρια της περιβαλλοντικής και κοινωνικής ανθεκτικότητας.

Υπό αυτή την έννοια, το αποτέλεσμα των Βουλευτικών Εκλογών του 2026 θα πρέπει να λειτουργήσει ως αφορμή βαθύτερου πολιτικού και κοινωνικού αναστοχασμού. Η ανασυγκρότηση της πολιτικής οικολογίας, η επανασύνδεση με την κοινωνία, η ενίσχυση της πολιτικής συμμετοχής των νέων ανθρώπων και η διαμόρφωση ενός νέου πλαισίου δημόσιου διαλόγου που θα επαναφέρει στο επίκεντρο τη βιωσιμότητα, τη θεσμική ποιότητα και τη διαγενεακή δικαιοσύνη αποτελούν κρίσιμες προϋποθέσεις για το μέλλον της ίδιας της κυπριακής δημοκρατίας.

Η απουσία των Οικολόγων από τη Βουλή μπορεί να συνιστά μία δυσμενή πολιτική εξέλιξη για τον χώρο της πολιτικής οικολογίας, δεν αναιρεί όμως τη διαρκή σημασία των αρχών, των αξιών και των πολιτικών αναγκών που αυτή εκφράζει. Αντιθέτως, ενδεχομένως να αναδεικνύει ακόμη πιο έντονα την ανάγκη για μια νέα συλλογική συζήτηση γύρω από το αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας, την ποιότητα της δημοκρατίας, τη θεσμική λογοδοσία και το μέλλον των επόμενων γενεών στην Κύπρο.

*Α΄ Αντιπρόεδρος Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, Δημοτική Σύμβουλος Στροβόλου