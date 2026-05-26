Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου (European University Cyprus – EUC) επιβεβαίωσε εκ νέου τη μακροχρόνια δέσμευσή του στην κοινωνική συμμετοχή, την ένταξη και την προαγωγή υγείας, μέσω της συμμετοχής των φοιτητών του στον προληπτικό έλεγχο Υγείας, Healthy Athletes των Special Olympics, που πραγματοποιήθηκε στις 29 Απριλίου 2026, στη Λευκωσία.

Ο Όμιλος Special Olympics του EUC σε συνεργασία με περισσότερους από 30 φοιτητές εθελοντές και ομάδα αφοσιωμένων εθελοντών ιατρών και επαγγελματιών υγείας, διεξήγαγε ολοκληρωμένη προληπτική ιατρική εξέταση για αθλητές των Special Olympics Κύπρου. Η εκδήλωση συγκέντρωσε μια διεπιστημονική ομάδα εθελοντών για την παροχή ευρέος φάσματος αξιολογήσεων υγείας, αντικατοπτρίζοντας τη μακροχρόνια δέσμευση του ΕΠΚ στην κοινοτική υπηρεσία και την ευημερία ατόμων με ειδικές ικανότητες. Οι εξετάσεις περιλάμβαναν αξιολογήσεις όρασης, διατροφής, στοματικής/οδοντιατρικής υγείας, φυσικοθεραπείας και γενικής υγείας.

Υπό την καθοδήγηση μελών του Ομίλου και οφθαλμολόγων των Lions International, ο Όμιλος Special Olympics του ΕΠΚ πραγματοποίησε με επιτυχία εξετάσεις όρασης σε περισσότερους από 55 αθλητές. Η πρωτοβουλία επεκτάθηκε πολύ πέρα από τη φροντίδα των ματιών, με τους συμμετέχοντες να λαμβάνουν επίσης οδοντιατρικές, ποδιατρικές, φυσιοθεραπευτικές και διατροφικές αξιολογήσεις.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες εκφράστηκαν προς τους φοιτητές Ιατρικής, Οδοντιατρικής και Διατροφής & Διαιτολογίας του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, των οποίων η αφοσιωμένη συμμετοχή ήταν ανεκτίμητη στη στήριξη των διεπιστημονικών αξιολογήσεων υγείας που παρασχέθηκαν στους αθλητές.

Η πρωτοβουλία πρόσφερε στους φοιτητές μια μοναδική ευκαιρία βιωματικής μάθησης, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να εφαρμόσουν τις ακαδημαϊκές τους γνώσεις σε πραγματικές συνθήκες, να συνεργαστούν με επαγγελματίες από διάφορους κλάδους της υγειονομικής περίθαλψης και να προσφέρουν ουσιαστική υποστήριξη σε αθλητές που ενσαρκώνουν δύναμη, επιμονή και αξιοπρέπεια. Ο Όμιλος Special Olympics του ΕΠΚ συνεχίζει να υπερασπίζεται ανθρωπιστικούς σκοπούς σε ολόκληρη την Κύπρο, σύμφωνα με την αποστολή του ΕΠΚ.

«Εκδηλώσεις σαν αυτή ενσαρκώνουν την ίδια την ουσία του Εθελοντισμού: να υπηρετούμε αυτούς που μας χρειάζονται περισσότερο, και να το κάνουμε με δεξιότητα, ανθρωπιά και ομαδικό πνεύμα», δήλωσε η Σύμβουλος του Φοιτητικού Ομίλου Special Olympics Καθηγ. Ντία Βωνιάτη. «Είμαστε περήφανοι για κάθε εθελοντή που αφιέρωσε τον χρόνο και τις γνώσεις του για να κάνει αυτή την ημέρα εφικτή.»

Οι Special Olympics Κύπρου επαίνεσαν την πρωτοβουλία ως σημαντική συμβολή στην υγεία και την ευημερία των αθλητών τους, οι οποίοι ωφελούνται σημαντικά από τακτική προληπτική φροντίδα.

Εκπαίδευση με Κοινωνικό Αντίκτυπο

Στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, η φοιτητική εμπειρία εκτείνεται πολύ πέρα από την αίθουσα και το εργαστήριο. Μέσα από δομημένες εθελοντικές πρωτοβουλίες, δράσεις κοινοτικής προσέγγισης και συνεργασίες με κορυφαίους οργανισμούς στην Κύπρο και στο εξωτερικό, οι φοιτητές αναπτύσσουν βασικές δεξιότητες ενισχύοντας παράλληλα έντονο αίσθημα κοινωνικής ευθύνης.

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου ενθαρρύνει ενεργά τη συμμετοχή των φοιτητών σε πρωτοβουλίες που προωθούν την υγεία, την αξιοπρέπεια και τις ίσες ευκαιρίες για όλους, διαμορφώνοντας αποφοίτους που συνδυάζουν επιστημονική εξειδίκευση με ανθρωποκεντρική προσέγγιση και γνήσια δέσμευση στην υπηρεσία της κοινωνίας.

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου συνεχίζει να καλλιεργεί μια ζωντανή ακαδημαϊκή κοινότητα όπου η ακαδημαϊκή αριστεία συνδέεται στενά με την κοινωνική ευθύνη, αποδεικνύοντας ότι η γνώση αποκτά τη μεγαλύτερη αξία της όταν μεταφράζεται σε δράση και έχει θετικό αντίκτυπο στην ευρύτερη κοινωνία.