Τρένο συγκρούστηκε με σχολικό λεωφορείο στο Βέλγιο την Τρίτη (26/5) με πληροφορίες να κάνουν λόγο για αρκετά θύματα.

Η σύγκρουση σημειώθηκε γύρω στις 8:15 π.μ. σε ισόπεδη διάβαση στο Μπούχενχαουτ στην περιοχή της Φλάνδρας. Οι συνθήκες διερευνώνται ακόμη, αλλά σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η ισόπεδη διάβαση ήταν κλειστή τη στιγμή του ατυχήματος.

Σύμφωνα με το φλαμανδικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο VRT, στο λεωφορείο υπήρχαν επτά μαθητές, ένας συνοδός και ο οδηγός. Οι επίσημες πηγές έχουν ενημερώσει το VRT για αρκετούς θανάτους, αλλά δεν έχει ακόμη εκδοθεί επίσημη ανακοίνωση.

Πλάνα από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης δείχνουν ότι η ισόπεδη διάβαση ήταν κλειστή τη στιγμή του συμβάντος, επιβεβαιώνει ο Τόμας Μπάκεν της βελγικής εταιρείας σιδηροδρόμων Infrabel.

«Το τρένο φρέναρε. Ο μηχανοδηγός όντως πάτησε το φρένο έκτακτης ανάγκης, αλλά δεν μπόρεσε να αποφύγει τη σύγκρουση», ανέφερε ο Μπάκεν.

Ο Υπουργός Εσωτερικών Μπερνάρ Κιντέν ανέφερε στο X: «Με μεγάλη θλίψη, έμαθα για το τραγικό ατύχημα στο Μπούχενχαουτ , όπου ένα σχολικό λεωφορείο χτυπήθηκε από ένα τρένο. Οι σκέψεις μου είναι με τα θύματα και τους αγαπημένους τους. Εύχομαι στους τραυματίες καλή δύναμη. Ευχαριστώ τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης για την άμεση ανταπόκρισή τους επί τόπου».

