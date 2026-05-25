Κάτοικοι που ζουν κοντά σε μια φλεγόμενη αποθήκη κλωστοϋφαντουργίας σε μια πόλη νότια των Βρυξελλών απομακρύνθηκαν σήμερα από τα σπίτια τους λόγω του «σημαντικού» κινδύνου έκρηξης φιαλών υγραερίου που είναι αποθηκευμένα κοντά στην αποθήκη, δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης.

Σύμφωνα με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του δημοτικού συμβουλίου, δόθηκε εντολή σε άλλους κατοίκους της πόλης Τουμπίζ να μείνουν στα σπίτια τους, με κλειστά τα παράθυρα και τις πόρτες τους, λόγω της τοξικότητας του καπνού από τη φωτιά.

«Αυτή τη στιγμή, απομακρύνουμε όλους τους ανθρώπους, καθώς υπάρχει σημαντικός κίνδυνος έκρηξης για κοντινά σπίτια λόγω των φιαλών υγραερίου μέσα στο κτίριο», δήλωσε ο δήμαρχος Σαμουέλ ντ’ Οραζιό στον τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό RTBF.

May 25, 2026

Οι αρχές κάνουν μετρήσεις για την τοξικότητα του πυκνού μαύρου καπνού, πρόσθεσε.

Η φωτιά ξεκίνησε αργά το πρωί της Δευτέρας (25/5) σε εργοστάσιο κλωστοϋφαντουργίας που βρίσκεται στην οδό Rue de la Filature. Οι καπνοί από τη φωτιά είναι ορατοί μέχρι και από τις Βρυξέλλες. Οι αναθυμιάσεις, που περιέχουν σωματίδια αμιάντου, οδήγησαν τις Αρχές να συστήσουν στους κατοίκους της Τουμπίζ και των γύρω περιοχών να παραμείνουν στα σπίτια τους, να κρατούν κλειστά παράθυρα και πόρτες και να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις. Η αποθήκη που έχει επηρεαστεί περιέχει επίσης φιάλες ασετυλίνης, οι οποίες δημιουργούν επιπλέον κινδύνους.

Μεταξύ των περιοχών που έχουν επηρεαστεί είναι οι Αλ, Λεμπέκ, Μπρεν-λε-Κοντ, Ιτρ και Ρεμπέκ. Προειδοποιητικά μηνύματα μέσω της υπηρεσίας Be-Alert έχουν σταλεί στους κατοίκους για την ενημέρωσή τους.

Νοσοκομεία και οίκοι φροντίδας έχουν ειδοποιηθεί ώστε να λάβουν μέτρα προστασίας για τους φιλοξενούμενους και τους ασθενείς τους.

Όλες οι εκδηλώσεις και οι δημόσιες δραστηριότητες που ήταν προγραμματισμένες στην Τουμπίζ έχουν ανασταλεί μέχρι νεωτέρας.

Κέντρο διαχείρισης κρίσεων συνεδριάζει τακτικά για να παρακολουθεί την κατάσταση, να αξιολογεί τους πιθανούς κινδύνους και να εκτιμά τη διάρκεια των επιχειρήσεων αντιμετώπισης της πυρκαγιάς.

«Όσον αφορά τα υλικά που έχουν τυλιχθεί στις φλόγες, η φωτιά βρίσκεται υπό έλεγχο. Οι επιχειρήσεις αναμένεται να συνεχιστούν καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας και πιθανώς και αργότερα», δήλωσε λίγο πριν τις 15:30 της Δευτέρας ο δήμαρχος της Τουμπίζ, Samuel D’Orazio, στο πρακτορείο ειδήσεων Belga.

