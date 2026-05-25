Ο πρόεδρος της Βολιβίας Ροδρίγο Πας δήλωσε σήμερα ότι θα μειώσει τον μισθό του και τους μισθούς των υπουργών του στο μισό, καθώς η κυβέρνησή του αντιμετωπίζει μια αυξανόμενη πολιτική κρίση.

Η κυβέρνηση Πας, στην εξουσία εδώ και έξι μήνες, έχει βρεθεί αντιμέτωπη με την έντονη δυσαρέσκεια αγροτών, εργατών, εκπαιδευτικών, εργαζομένων στις μεταφορές και άλλων, με φόντο τη βαθύτερη οικονομική κρίση στη χώρα των Άνδεων από τα χρόνια του 1980 και τον πληθωρισμό να φτάνει το 14% σε ετήσιο ρυθμό τον Απρίλιο.

Μιλώντας σε εκδήλωση στο Σούκρε, συνταγματική πρωτεύουσα της χώρας, ο Πας δήλωσε ότι οι μειώσεις μισθών καταδεικνύουν τη «δέσμευση» της κυβέρνησης στη χώρα.

Από τις αρχές Μαΐου, έχουν κλιμακωθεί οι κινητοποιήσεις εργατικών συνδικάτων, ανθρακωρύχων, αγροτών και εκπαιδευτικών, που ζητούν από τον κεντροδεξιό πρόεδρο να παραιτηθεί.

Η χώρα βρίσκεται σε κατάσταση ασφυξίας από τις αρχές του μήνα, εξαιτίας των αποκλεισμών δρόμων που προκαλούν ελλείψεις τροφίμων, καυσίμων και φαρμάκων.

Η Βολιβία εισέρχεται στην τέταρτη εβδομάδα πολιτικής και κοινωνικής αναταραχής. Διαδηλωτές πιέζουν την κυβέρνηση να άρει τα μέτρα λιτότητας και να αντιμετωπίσει την αύξηση του κόστους διαβίωσης.

