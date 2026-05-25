Η σύνθεση της νέας Βουλής των Αντιπροσώπων είναι πλέον γεγονός. Πρόκειται για μια Βουλή με έντονα στοιχεία ανανέωσης, καθώς πολλοί βουλευτές της προηγούμενης πενταετίας δεν διεκδίκησαν επανεκλογή, ενώ αρκετοί από όσους ήταν εκ νέου υποψήφιοι δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν την επιστροφή τους στα έδρανα.

Το philenews καταγράφει πιο κάτω τους βουλευτές που επανεκλέχθηκαν, αλλά και εκείνους που, παρά τη νέα υποψηφιότητά τους, έμειναν εκτός της νέας Βουλής.

Ποιοι επανεκλέχθηκαν

ΔΗΣΥ

Αννίτα Δημητρίου: Επικεφαλής του ψηφοδελτίου

Δημήτρης Μ. Δημητρίου: 13.157 σταυρούς προτίμησης

Σάββια Ορφανίδου: 11.367 σταυρούς προτίμησης

Γιώργος Κάρουλλας: 9.540 σταυρούς προτίμησης

Νίκος Γεωργίου: 7.723 σταυρούς προτίμησης

Πρόδρομος Αλαμπρίτης: 7.297 σταυρούς προτίμησης

Φωτεινή Τσιρίδου: 6.956 σταυρούς προτίμησης

Χαράλαμπος Πάζαρος: 4.609 σταυρούς προτίμησης

ΑΚΕΛ

Στέφανος Στεφάνου: Επικεφαλής του ψηφοδελτίου

Νίκος Κέττηρος: 11.510 σταυρούς προτίμησης

Χρίστος Χριστοφίδης: 10.917 σταυρούς προτίμησης

Άριστος Δαμιανού: 10.672 σταυρούς προτίμησης

Γιώργος Λουκαΐδης: 10.528 σταυρούς προτίμησης

Γιώργος Κουκουμάς:9.292 σταυρούς προτίμησης

Αντρέας Πασιουρτίδης: 7.698 σταυρούς προτίμησης

Μαρίνα Νικολάου: 4.294 σταυρούς προτίμησης

Γιαννάκης Γαβριήλ: 4.120 σταυρούς προτίμησης

Βαλεντίνος Φακοντής: 3.943 σταυρούς προτίμησης

ΕΛΑΜ

Χρίστος Χρίστου: Επικεφαλής του ψηφοδελτίου

Λίνος Παπαγιάννης: 7.003 σταυρούς προτίμησης

Σωτήρης Ιωάννου: 3.158 σταυρούς προτίμησης

ΔΗΚΟ

Νικόλας Παπαδόπουλος: Επικεφαλής του ψηφοδελτίου

Χριστιάνα Ερωτοκρίτου: 5.844 σταυρούς προτίμησης

Χρύσης Παντελίδης: 4.546 σταυρούς προτίμησης

Ανδρέας Αποστόλου: 3.679 σταυρούς προτίμησης

Πανίκος Λεωνίδου: 3.376 σταυρούς προτίμησης

Χρύσανθος Σαββίδης: 4.832 σταυρούς προτίμησης

Ζαχαρίας Κουλίας: 2.700 σταυρούς προτίμησης

ΑΛΜΑ

Ειρήνη Χαραλαμπίδου: 5.928 σταυρούς προτίμησης

Δεν επανεξελέγησαν

Ρίτα Σούπερμαν:1.696 σταυρούς προτίμησης (ΔΗΣΥ – Κερύνεια)

Χρίστος Σενέκης 2.633 σταυρούς προτίμησης (ΔΗΚΟ – Αμμόχωστος)

Μιχάλης Γιακουμή: 1.625 σταυρούς προτίμησης (ΔΗΚΟ – Αμμόχωστος)

Σταύρος Παπαδούρης: 1.107 σταυρούς προτίμησης – Πρόεδρος Κινήματος Οικολόγων (Λεμεσός)

Αλεξάνδρα Ατταλίδου: 2.704 σταυρούς προτίμησης (VOLT-Λευκωσία)

Ανδρέας Θεμιστοκλέους: 784 σταυρούς προτίμησης – Πρόεδρος ΔΕΚ (Λεμεσός)

Αλέκος Τρυφωνίδης: 2.704 σταυρούς προτίμησης (ΔΗΠΑ – Λευκωσία)

Γιώργος Πενηνταέξ – 1.068 σταυρούς προτίμησης (ΔΗΠΑ-Λευκωσία)