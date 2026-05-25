Η σύνθεση της νέας Βουλής των Αντιπροσώπων είναι πλέον γεγονός. Πρόκειται για μια Βουλή με έντονα στοιχεία ανανέωσης, καθώς πολλοί βουλευτές της προηγούμενης πενταετίας δεν διεκδίκησαν επανεκλογή, ενώ αρκετοί από όσους ήταν εκ νέου υποψήφιοι δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν την επιστροφή τους στα έδρανα.
Το philenews καταγράφει πιο κάτω τους βουλευτές που επανεκλέχθηκαν, αλλά και εκείνους που, παρά τη νέα υποψηφιότητά τους, έμειναν εκτός της νέας Βουλής.
Ποιοι επανεκλέχθηκαν
ΔΗΣΥ
Αννίτα Δημητρίου: Επικεφαλής του ψηφοδελτίου
Δημήτρης Μ. Δημητρίου: 13.157 σταυρούς προτίμησης
Σάββια Ορφανίδου: 11.367 σταυρούς προτίμησης
Γιώργος Κάρουλλας: 9.540 σταυρούς προτίμησης
Νίκος Γεωργίου: 7.723 σταυρούς προτίμησης
Πρόδρομος Αλαμπρίτης: 7.297 σταυρούς προτίμησης
Φωτεινή Τσιρίδου: 6.956 σταυρούς προτίμησης
Χαράλαμπος Πάζαρος: 4.609 σταυρούς προτίμησης
ΑΚΕΛ
Στέφανος Στεφάνου: Επικεφαλής του ψηφοδελτίου
Νίκος Κέττηρος: 11.510 σταυρούς προτίμησης
Χρίστος Χριστοφίδης: 10.917 σταυρούς προτίμησης
Άριστος Δαμιανού: 10.672 σταυρούς προτίμησης
Γιώργος Λουκαΐδης: 10.528 σταυρούς προτίμησης
Γιώργος Κουκουμάς:9.292 σταυρούς προτίμησης
Αντρέας Πασιουρτίδης: 7.698 σταυρούς προτίμησης
Μαρίνα Νικολάου: 4.294 σταυρούς προτίμησης
Γιαννάκης Γαβριήλ: 4.120 σταυρούς προτίμησης
Βαλεντίνος Φακοντής: 3.943 σταυρούς προτίμησης
ΕΛΑΜ
Χρίστος Χρίστου: Επικεφαλής του ψηφοδελτίου
Λίνος Παπαγιάννης: 7.003 σταυρούς προτίμησης
Σωτήρης Ιωάννου: 3.158 σταυρούς προτίμησης
ΔΗΚΟ
Νικόλας Παπαδόπουλος: Επικεφαλής του ψηφοδελτίου
Χριστιάνα Ερωτοκρίτου: 5.844 σταυρούς προτίμησης
Χρύσης Παντελίδης: 4.546 σταυρούς προτίμησης
Ανδρέας Αποστόλου: 3.679 σταυρούς προτίμησης
Πανίκος Λεωνίδου: 3.376 σταυρούς προτίμησης
Χρύσανθος Σαββίδης: 4.832 σταυρούς προτίμησης
Ζαχαρίας Κουλίας: 2.700 σταυρούς προτίμησης
ΑΛΜΑ
Ειρήνη Χαραλαμπίδου: 5.928 σταυρούς προτίμησης
Δεν επανεξελέγησαν
Ρίτα Σούπερμαν:1.696 σταυρούς προτίμησης (ΔΗΣΥ – Κερύνεια)
Χρίστος Σενέκης 2.633 σταυρούς προτίμησης (ΔΗΚΟ – Αμμόχωστος)
Μιχάλης Γιακουμή: 1.625 σταυρούς προτίμησης (ΔΗΚΟ – Αμμόχωστος)
Σταύρος Παπαδούρης: 1.107 σταυρούς προτίμησης – Πρόεδρος Κινήματος Οικολόγων (Λεμεσός)
Αλεξάνδρα Ατταλίδου: 2.704 σταυρούς προτίμησης (VOLT-Λευκωσία)
Ανδρέας Θεμιστοκλέους: 784 σταυρούς προτίμησης – Πρόεδρος ΔΕΚ (Λεμεσός)
Αλέκος Τρυφωνίδης: 2.704 σταυρούς προτίμησης (ΔΗΠΑ – Λευκωσία)
Γιώργος Πενηνταέξ – 1.068 σταυρούς προτίμησης (ΔΗΠΑ-Λευκωσία)