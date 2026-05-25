Ο Αρχιμανδρίτης Γρηγόριος Ιωαννίδης, αναπληρωτής καθηγητής στη Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου, έχει κλειδώσει, σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, το θρόνο της Μητροπολιτικής Περιφέρειας Πάφου και κατά πάσα πιθανότητα αύριο θα εκλεγεί από την Ιερά Σύνοδο, διαδεχόμενος τον εν αργία Μητροπολίτη Τυχικό.

Ενδιαφέρον (υποψηφιότητα) εκδήλωσαν επίσης ο αρχιμανδρίτης Ιωάννης πρωτοσύγκελος της Ιεράς Μονής Αποστόλου Βαρνάβα, ο μοναχός της Ιεράς Μονής Τροοδιτίσσης Σωφρόνιος, ο Πρωτοσύγκελος της Ι.Μ. Πάφου Αρχιμανδρίτης Ιωάννης Θεοχάρους.

Ο Αρχιμανδρίτης Γρηγόριος Ιωαννίδης απεφοίτησε από το Τμήμα Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Αποπεράτωσε τις μεταπτυχιακές σπουδές στο τμήμα Scienze Ecclesiastiche Orientali του Pontificio Istituto Orientale (Ρώμη) με κατεύθυνση τη Λειτουργική (Μεταπτυχιακό και Διδακτορικό δίπλωμα).

Σύμφωνα με το βιογραφικό του, διετέλεσε μεταδιδακτορικός Summer Fellow στο Dumbarton Oaks Center for Byzantine Studies (Harvard University, Washington DC) με θέμα «Η βυζαντινή λειτουργική παράδοση στο γεωγραφικό χώρο της Κύπρου: κυπριακά χειρόγραφα ευχολόγια».

Τυγχάνει μέλος: “Societas Orientalium Liturgiarum”, «Ἑταιρεία Κυπριακῶν Σπουδῶν», «Σύνδεσμος Θεολόγων Ο.Ε.Λ.Μ.Ε.Κ.».

Αντικείμενο της έρευνας του ήταν η Ιστορία και θεολογία της χριστιανικής λατρείας και η Ιστορία της λειτουργικής πράξης των μεγάλων λειτουργικών κέντρων και ιδιαίτερα της Εκκλησίας της Κύπρου μέσα από τη μελέτη των λειτουργικών πηγών και χειρογράφων.

Περιλαμβάνει επίσης την καταγραφή, μελέτη, αποκατάσταση, συντήρηση, προβολή της εκκλησιαστικής κληρονομιάς της Ι. Μ. Τριμυθούντος (παλαιοχριστιανικές βασιλικές, αρχαίες εκκλησίες «Πίνακα Β΄», τοιχογραφίες, εικόνες, χειρόγραφα, παλαίτυπα, εκκλησιαστικά αντικείμενα, εκδόσεις, ανασκαφές, ερευνητικά προγράμματα και συνεργασίες).