Ούτε και σήμερα δεύτερη μέρα υποβολής υποψηφιοτήτων προσήλθε οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος στην Αρχιεπισκοπή με σκοπό να εκδηλώσει ενδιαφέρον για το θρόνο της Πάφου.

Το γεγονός αυτό από μόνο του δημιουργεί μεν αίσθηση, αλλά φαίνεται πως όλοι οι ενδιαφερόμενοι μετρούν τα κουκιά τους και τελούν σε αναμονή ως προς το κατά πόσον θα λάβουν κάποιο μήνυμα το οποίο θα αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο να τύχουν τέτοιας στήριξης, ώστε να έχουν πιθανότητες να επιλεγούν από την πλειοψηφία των Συνοδικών και εν τέλει να εκλεγούν.

Αν και οι πληρούντες τα προσόντα είναι αρκετοί, η εκκρεμότητα αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο ο αριθμός των υποψηφίων να είναι περιορισμένος, σε περίπτωση κατά την οποία διαφανεί ότι κάποιοι ενδιαφερόμενοι δεν έχουν πιθανότητες.

Πάντως, το Σαββατοκύριακο αναμένεται να αναπτυχθεί έντονο παρασκήνιο και σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, το ποιος θα αναδειχθεί Μητροπολίτης Πάφου ενδέχεται να εκλεγεί από την πρώτη ψηφοφορία. Με βάση τους συσχετισμούς η ομάδα του Αρχιεπισκόπου έχει την ευχέρεια να εκλέξει Μητροπολίτη από την πρώτη αναμέτρηση, δεδομένου ότι (αν συμφωνήσουν όλοι) συγκεντρώνονται οι τουλάχιστον εννέα ψήφοι που απαιτούνται για να εξασφαλιστεί πλειοψηφία 50% συν μία ψήφος.

Αν αυτό δεν καταστεί δυνατόν, στην «κάλπη» θα παραμείνουν οι δύο επικρατέστεροι υποψήφιοι, θα διεξαχθεί δεύτερη ψηφοφορία οπόταν, κατά πάσαν πιθανότητα, θα αναδειχθεί Μητροπολίτης. Ωστόσο, επειδή ύστερα από την αργία του κ. Τυχικού η Σύνοδος αποτελείται από 16 ιεράρχες, υπάρχει το απομακρυσμένο ενδεχόμενο ισοψηφίας, οπόταν ο Μητροπολίτης εκλέγεται με κλήρωση.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, δεν αποκλείεται ο επόμενος Μητροπολίτης να μην σχετίζεται με τα ονόματα που έχουν κυκλοφορήσει μέχρι σήμερα. Βεβαίως, με τον τρόπο τον οποίο σκέπτονται και δρουν ορισμένοι στους κόλπους της Εκκλησίας τίποτε δεν είναι δεδομένο μέχρι την τελευταία στιγμή και είναι χαρακτηριστικό αυτό που μας ανέφερε ιεράρχης: «Πολλές φορές, άλλα σκεφτόμαστε, άλλα λέμε και άλλα πράττουμε».

Πάντως, όσον αφορά τους πιθανούς διεκδικητές του θρόνου της Πάφου, ανάμεσα στα ονόματα τα οποία έχουν διαρρεύσει, περιλαμβάνεται αυτό του Αρχιμανδρίτη Ιωάννη, Ηγουμένου της Ιεράς Σταυροπηγιακής Μονής Αποστόλου Βαρνάβα, του Επισκόπου Μεσαορίας Γρηγορίου, του Χωρεπισκόπου Αρσινόης Παγκρατίου και του Επισκόπου Καρπασίας Χριστοφόρου.

Όπως πληροφορείται το philenews, ένα όνομα το οποίο απασχόλησε και απασχολεί μέλη της ιεράς Συνόδου, αφορά μοναχό ο οποίος φαίνεται να γίνεται αποδεκτός από διάφορες πλευρές, κάτι το οποίο θα διαφανεί την προσεχή Τρίτη 26 Μαΐου όταν ψηφίσει η Ιερά Σύνοδος.

Σημειώνεται, πως στην κούρσα των εκλογών δεν μετέχει ο Επίσκοπος Αμαθούντος Νικόλαος ο οποίος είχε διεκδικήσει το θρόνο της Πάφου όταν υποψήφιος ήταν ο κ. Τυχικός ο οποίος είχε εκλεγεί. Υπενθυμίζεται, ότι ο Επίσκοπος Αμαθούντος είχε ξεκαθαρίσει με δήλωσή του στο philenews ότι δεν τον ενδιαφέρει ο θρόνος της Πάφου και συνεπώς δεν θα είναι υποψήφιος.

Η μη συμμετοχή του Επισκόπου Αμαθούντος, του επικρατέστερου να διεκδικήσει το θρόνο της Πάφου (από πλευράς της ομάδας του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανάσιου), δημιουργεί νέα δεδομένα και για την ίδια την ψηφοφορία. Με βάση το δεδομένο της μη συμμετοχής του Επισκόπου Αμαθούντος, θεωρείται πιθανότερο η ομάδα του Μητροπολίτη Λεμεσού να μην διεκδικήσει το θρόνο μέσω άλλου υποψηφίου της. Αν επιβεβαιωθεί η πιο πάνω προσέγγιση, τότε ο Μητροπολίτης Αθανάσιος και η ομάδα του δεν έχουν πολλές επιλογές. Είτε θα ψηφίσουν τον υποψήφιο τον οποίον ευνοεί η πλευρά του Αρχιεπισκόπου Γεωργίου, είτε θα ψηφίσουν εναντίον του. Ωστόσο, εκκλησιαστικοί κύκλοι εκτιμούν ότι πιθανώς η ομάδα Αθανασίου να μην εμφανιστεί αρνητική. Αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους δεν αποκλείεται ο επόμενος Μητροπολίτης να εκλεγεί και ομόφωνα. Βεβαίως, για να γίνει αυτό πρέπει το άτομο το οποίο θα προταθεί να τυγχάνει της αποδοχής/ανοχής της ομάδας του Μητροπολίτη Λεμεσού.

Εκκλησιαστική πηγή με την οποία επικοινωνήσαμε ανέφερε, πως από τη στιγμή κατά την οποία ο Μητροπολίτης Λεμεσού δεν διαφώνησε στην τροποποίηση του Καταστατικού το οποίο αποκλείει τους πολίτες από την εκλογική διαδικασία, γνώριζε το συνεπακόλουθο της απόφασής του, που ισοδυναμεί με εκλογή (τώρα και στο μέλλον) του κληρικού ο οποίος θα προκρίνεται από την πλειοψηφία την οποία στην παρούσα φάση έχει ο Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος.

Πάντως, ο προκαθήμενος της Εκκλησίας της Κύπρου, φέρεται να αισθάνεται «υποχρεωμένος» προς τον Μητροπολίτη Κύκκου Νικηφόρο και δεν αποκλείεται να ακούσει πιθανή εισήγηση του για τον επόμενο Μητροπολίτη. Πράλληλα, ο Μητροπολίτης Κύκκου, φαίνεται να άρχισε να δουλεύει στο μυαλό του και το θέμα της δικής του διαδοχής, γι’ αυτό και ενδέχεται να μην ενδιαφερθεί να αναδείξει δικό του κληρικό στο θρόνο της Πάφου.

Όσον αφορά τη διαδικασία εκλογής, αφού καταρτιστεί ο κατάλογος των υποψηφίων, κάθε Συνοδικός θα κληθεί να γράψει σε ένα χαρτί το όνομα του υποψηφίου που ευνοεί.

Για να εκλεγεί κάποιος χρειάζεται 50% συν μία ψήφο, δηλαδή εννέα ψήφους.