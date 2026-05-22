Ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε αργά το απόγευμα της Παρασκευής στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη στη Λεμεσό, όταν γυναίκα έπεσε από πολυώροφο κτήριο ενώ πραγματοποιούσε εργασίες καθαρισμού.

Η γυναίκα εντοπίστηκε αναίσθητη σε χώρο στάθμευσης πολυώροφου κτηρίου στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη με τους πολίτες να ενημερώνουν άμεσα ασθενοφόρο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, φαίνεται να έπεσε από μεγάλο ύψος ενώ καθάριζε προεξοχή του 4ου ορόφου του κτηρίου, το οποίο, όπως σημειώνεται, δε διέθετε προστατευτικά κάγκελα. Το σημείο όπου έπεσε βρίσκεται από την πίσω πλευρά του κτηρίου με την άτυχη γυναίκα να κάνει βουτιά θανάτου από μεγάλο ύψος.

Στο σημείο έσπευσαν μέλη του ΟΠΕ και του ΤΑΕ Λεμεσού όπου αρχικά απέκλεισαν τη σκηνή για επιτόπιες εξετάσεις και έρευνες για το τραγικό εργατικό ατύχημα.

