Βίντεο: Άγριο ξύλο σε αποφοίτηση καθολικού νηπιαγωγείου στο Οχάιο, γονείς τσακώθηκαν για τις… θέσεις

Άγριο ξύλο έπεσε μεταξύ οικογενειών λόγω των θέσεων κατά την αποφοίτηση σε νηπιαγωγείο ενός καθολικού σχολείου στο Οχάιο, με αποτέλεσμα μια γυναίκα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο και μια άλλη στη φυλακή.

Το περιστατικό έλαβε χώρα στο Queen of Apostles του Τολέδο του Οχάιο το πρωί της Πέμπτης, όταν, σύμφωνα με μαρτυρίες στο WTVG, μια οικογένεια φέρεται να άρχισε να καταλαμβάνει ολόκληρες σειρές καθισμάτων για λογαριασμό της.

Η 28χρονη Τζέσικα Άντερσον, φέρεται να άρχισε να βρίζει τους μπερδεμένους γονείς που προσπάθησαν να πάρουν μερικές από τις θέσεις που κατηγορήθηκε ότι μονοπωλούσε. Ένας άλλος γονέας, ο Κρεγκ Μέις, είπε ότι προσπάθησε να ηρεμήσει την Άντερσον, αλλά πρόλαβε να πει μόνο λίγα λόγια πριν η οικογένειά της του ορμίσει.

«Καθώς τσακωνόμουν με τη Τζέσικα, κυριολεκτικά δεν θυμάμαι τίποτα, ξέρω μόνο ότι δέχτηκα ένα ξαφνικό χτύπημα», είπε ο Μέις. Είπε ότι πέντε άντρες από την οικογένεια της Άντερσον ξεπήδησαν από τις θέσεις τους και του όρμηξαν όλοι μαζί.

Το βίντεο έδειχνε αρκετούς ανθρώπους να χτυπούν έναν άνδρα που βρισκόταν ξαπλωμένος στο έδαφος, ενώ άλλοι προσπαθούσαν να τους χωρίσουν. Όταν η πρώην σύντροφος του Μέις προσπάθησε να παρέμβει, η Άντερσον την άρπαξε από τα μαλλιά και να την έσυρε μακριά.

Brawl at a kindergarten graduation ceremony in Toledo.



Question: Where do students learn to be violent with others?



Answer 👇 pic.twitter.com/ifCRFSPCUo — Fixing Education (@FixingEducation) May 22, 2026

Σύμφωνα με την New York Post, οι δύο γυναίκες πάλευαν, τραβώντας η μία την άλλη από τα μαλλιά και χτυπώντας επανειλημμένα τα κεφάλια τους. Η πρώην σύντροφος του Μέις φαίνεται να της χτυπάει το πρόσωπο πάνω σε μια μεταλλική καρέκλα, ενώ η Άντερσον την έσπρωξε μακριά.

Η γυναίκα νοσηλεύτηκε αργότερα και χρειάστηκε ράμματα. Η Άντερσον συνελήφθη και κατηγορείται για βαριά σωματική βλάβη. Τα παιδιά έκαναν πρόβα για την τελετή αποφοίτησής τους σε ξεχωριστή αίθουσα, όταν ξέσπασε ο καβγάς. Το σχολείο διαβεβαίωσε ότι όλοι οι μαθητές ήταν ασφαλείς και συνέχισαν κανονικά τους εορτασμούς.

Δεν είναι σαφές αν το σχολείο θα προσπαθήσει να διοργανώσει άλλη τελετή αποφοίτησης για τα μικρά παιδιά. Ο Μέις, που διδάσκει στο νηπιαγωγείο σε άλλο σχολείο, ελπίζει για το καλύτερο: «Ξέρω πόσο σκληρά δουλεύουν αυτά τα παιδιά, ξέρω πόσο σκληρά δουλεύουν αυτοί οι δάσκαλοι, και το γεγονός ότι εμείς το καταστρέψαμε και φερθήκαμε τόσο εγωιστικά, μου ραγίζει κυριολεκτικά την καρδιά που δεν μπορώ να δω την κόρη μου να αποφοιτά σήμερα».

protothema.gr