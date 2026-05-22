Συναγερμός σήμανε στην Αστυνομία μετά από βροχή καταγγελιών από ιδιοκτήτες οχημάτων στη Λεμεσό, οι οποίοι βρήκαν το πρωί τα σταθμευμένα τους οχήματα με φθορές και καταστροφές.

Όπως πληροφορείτε το philenews, πρόκειται για περισσότερα από 20 αυτοκίνητα που ήταν σταθμευμένα σε υπόγειο χώρο στάθμευσης πύργων της Λεμεσού καθώς και στην γύρω περιοχή.

Ο ύποπτος φέρεται να σπάει παράθυρα, να καταστρέφει πλαϊνούς καθρέφτες και να προκαλεί ζημιές στους υαλοκαθαριστήρες.

Ο άνδρας που με μανία προκάλεσε της καταστροφές, καταγράφεται σε βίντεο από κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης, με την Αστυνομία να αξιολογεί πληροφορίες και να διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό του.

Το περιστατικό, όπως μας αναφέρθηκε, σημειώθηκε χθες, ενώ σήμερα ξεκίνησαν οι καταγγελίες το ιδιοκτητών.

Οι έρευνες συνεχίζονται.