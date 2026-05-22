Μέλη της Ποδηλατικής Αστυνόμευσης Λάρνακας, ανταποκρίθηκαν χθες σε περιστατικό κλοπής πορτοφολιού από ηλικιωμένη γυναίκα, το οποίο σημειώθηκε σε εκκλησία στη Λάρνακα.

Τα μέλη της Αστυνομίας έσπευσαν αμέσως στη σκηνή και έπειτα από αξιολόγηση μαρτυρικού υλικού, καθώς και περιπολίες στην περιοχή, εντόπισαν δύο γυναίκες οι οποίες φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση.

Πρόκειται για γυναίκες ηλικίας 45 και 48 ετών, στην κατοχή των οποίων εντοπίστηκαν χρηματικά ποσά ύψους 430 ευρώ και 625 ευρώ αντίστοιχα.

Στη συνέχεια, εξασφαλίστηκαν δικαστικά εντάλματα σύλληψης, δυνάμει των οποίων οι δύο ύποπτες συνελήφθησαν για σκοπούς διευκόλυνσης των ανακρίσεων.

Το Τμήμα Μικροπαραβάσεων Λάρνακας συνεχίζει τις εξετάσεις.