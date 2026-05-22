Αναβαθμίζοντας τις διμερείς σχέσεις σε Στρατηγική Εταιρική Συνεργασία, οι σχέσεις Κύπρου-Ινδίας μπορούν να περάσουν από τη συνεργασία στη συνδημιουργία, για κοινή ευημερία, ανέφερε ο Πρωθυπουργός της Ινδίας, Ναρέντρα Μόντι, σε δηλώσεις του, στο Πρωθυπουργικό Μέγαρο, Hyderabad House, μετά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, το μεσημέρι της Παρασκευής.

Με τη σειρά του, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι οι δύο χώρες οικοδομούν μία συνεργασία με στρατηγικό βάθος και παγκόσμια σημασία, για τις χώρες, τους λαούς τους και τις περιοχές τους.

Οι δύο κυβερνήσεις υπέγραψαν Μνημόνια Συναντίληψης στους τομείς της καταπολέμησης της τρομοκρατίας, της συνεργασίας την έρευνα και διάσωση, της διπλωματικής εκπαίδευσης, της ανώτατης εκπαίδευσης και έρευνας, της καινοτομίας και τεχνολογίας και της πολιτιστικής συνεργασίας.

Στις δηλώσεις του, ο Πρωθυπουργός Μόντι εξέφρασε τη στήριξή του στην κυριαρχία και εδαφική ακεραιότητα της Κύπρου, ενώ σημείωσε ότι η Κύπρος, που ασκεί την Προεδρία της ΕΕ, μπορεί να προωθήσει τις σχέσεις Ινδίας-ΕΕ, αλλά και να λειτουργήσει ως πύλη εισόδου της Ινδίας στην ΕΕ για επενδύσεις.

Αφού είπε ότι κατά την επίσκεψή του πέρσι στην Κύπρο, ένιωσε «βαθιά συγκινημένος» από την υποδοχή που είχε, πρόσθεσε ότι «σήμερα, η επίσκεψή σας στην Ινδία αποτελεί το επόμενο σημαντικό στάδιο της κοινής μας πορείας».

Σημείωσε ότι η φιλία Ινδίας–Κύπρου δεν είναι απλώς ισχυρή, αλλά είναι και προσανατολισμένη στο μέλλον. «Η κοινή μας πίστη στη δημοκρατία και στο κράτος δικαίου αποτελεί τη βάση της συνεργασίας μας».

Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η Ινδία σέβεται την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα όλων των κρατών και παραμένει σταθερά προσηλωμένη σε αυτές τις αρχές και θα συνεχίσει να το πράττει.

«Σήμερα, καθώς εισερχόμαστε σε μια νέα χρυσή εποχή στις σχέσεις Ινδίας–Ευρώπης, αυτή είναι ακριβώς η στιγμή κατά την οποία η Κύπρος όχι μόνο ασκεί την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά αναδεικνύεται και σε σημαντική πύλη μεταξύ της Ινδίας και ολόκληρης της Ευρώπης για επενδύσεις», ανέφερε.

Ο κ. Μόντι τόνισε, μάλιστα, ότι η Κύπρος συγκαταλέγεται μεταξύ των δέκα μεγαλύτερων επενδυτών στην Ινδία. «Την τελευταία δεκαετία, οι επενδύσεις από την Κύπρο προς την Ινδία έχουν σχεδόν διπλασιαστεί. Με την αυξανόμενη εμπιστοσύνη μεταξύ των δύο χωρών και τις ευκαιρίες που δημιουργεί η Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου Ινδίας–Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορούμε να διπλασιάσουμε εκ νέου αυτό το επενδυτικό μέγεθος μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια. Και αυτός είναι ο στόχος που έχουμε θέσει», υπογράμμισε.

Συγκεκριμένα, είπε ότι οι δύο ηγέτες αποφάσισαν να αναβαθμίσουν τις σχέσεις τους σε Στρατηγική Εταιρική Σχέση. «Αυτή η Στρατηγική Εταιρική Σχέση μεταξύ Ινδίας και Κύπρου θα συνδέσει στενά τα χρηματοοικονομικά κέντρα και τα κέντρα υπηρεσιών των δύο χωρών και θα απελευθερώσει κεφάλαια για το εμπόριο. Θα προσφέρει νέες ευκαιρίες στις ινδικές εταιρείες στους τομείς των υποδομών, της ενέργειας και της γεωργίας στην Κύπρο», είπε.

Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός της Ινδίας ανέφερε ότι οι δύο χώρες θα ενισχύσουν τις νέες επενδύσεις στους ταχέως αναπτυσσόμενους τομείς της ναυτιλίας και των θαλάσσιων μεταφορών στην Ινδία. «Θα προωθήσουμε το κοινό μας όραμα ώστε το GIFT City να εξελιχθεί σε παγκόσμιο χρηματοοικονομικό και υπηρεσιακό κέντρο. Θα ενισχύσουμε επίσης τη διασύνδεση μεταξύ των οικοσυστημάτων καινοτομίας και νεοφυών επιχειρήσεων των δύο χωρών», είπε.

Όσον αφορά την αμυντική συνεργασία και τη συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας, ο Πρωθυπουργός Μόντι είπε ότι «είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που τα τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί οι στρατιωτικές ανταλλαγές και η συνεργασία στην εκπαίδευση μεταξύ των δύο χωρών», είπε, σημειώνοντας ότι οι δύο χώρες αποφάσισαν, σήμερα, να ενισχύσουν τη συνεργασία τους στην κυβερνοασφάλεια, τη θαλάσσια ασφάλεια και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας.

«Χάρη σε σημαντικές πρωτοβουλίες όπως η Πρωτοβουλία για τον Ινδο-Ειρηνικό Ωκεανό και ο Οικονομικός Διάδρομος Ινδίας–Μέσης Ανατολής–Ευρώπης (IMEC), θα συνεργαστούμε επίσης για τη διασφάλιση της συνδεσιμότητας», υπογράμμισε.

Εξάλλου, ο Πρωθυπουργός της Ινδίας αναφέρθηκε στους Ινδούς που σπουδάζουν και εργάζονται στην Κύπρο. «Συμφωνήσαμε να υπογράψουμε πολύ σύντομα μια ολοκληρωμένη συμφωνία για τη μετανάστευση και την κινητικότητα, καθώς και μια συμφωνία για την κοινωνική ασφάλιση», είπε, ενώ πρόσθεσε ότι σήμερα υπογράφτηκαν, ακόμη, συμφωνίες στους τομείς του πολιτισμού και της ανώτατης εκπαίδευσης, «οι οποίες θα ενισχύσουν περαιτέρω τις πολιτιστικές ανταλλαγές και τη συνεργασία στην έρευνα μεταξύ των δύο χωρών».

Ο Πρωθυπουργός Μόντι είπε, επίσης, ότι οι δύο ηγέτες συζήτησαν διεθνή ζητήματα, και συγκεκριμένα το Ουκρανικό και τα θέματα της «δυτικής Ασίας». «Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε τις προσπάθειες για ειρήνη και τον γρήγορο τερματισμό αυτών των συγκρούσεων. Συμφωνούμε επίσης ότι, για την αντιμετώπιση των αυξανόμενων παγκόσμιων προκλήσεων, οι μεταρρυθμίσεις των διεθνών θεσμών είναι επείγουσες και αναγκαίες», ανέφερε.

«Οι σχέσεις μεταξύ Ινδίας και Κύπρου έχουν επανειλημμένα αντέξει στη δοκιμασία του χρόνου. Η έναρξη της Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης Ινδίας–Κύπρου σήμερα θα μας επιτρέψει να δώσουμε στις σχέσεις μας νέα φιλοδοξία και νέα δυναμική», είπε και κάλεσε «ας μεταφέρουμε μαζί τις σχέσεις μας από τη συνεργασία στη συνδημιουργία και από την εταιρική σχέση στην κοινή ευημερία. Η Ινδία και η Κύπρος μαζί θα οικοδομήσουν ένα ασφαλές, ευημερές και φωτεινότερο μέλλον.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, στις δικές του δηλώσεις, έκανε λόγο για ακόμα ένα ορόσημο που ενισχύει περαιτέρω τους μακροχρόνιους δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών και εμβαθύνει και διευρύνει τη στρατηγική τους συνεργασία.

«Κατά την πρώτη μου επίσκεψη στην Ινδία ως Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, η προσοχή μου επικεντρώνεται στις διμερείς μας σχέσεις, αλλά ταυτόχρονα και στην ευρύτερη στρατηγική σχέση μεταξύ της Ινδίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης», είπε.

«Στις σημερινές μας συζητήσεις, ο Πρωθυπουργός και εγώ επιβεβαιώσαμε ότι οι σχέσεις μας έχουν εισέλθει σε μια νέα εποχή», είπε, υπογραμμίζοντας ότι μετά την επίσκεψη του Πρωθυπουργού Μόντι στην Κύπρο η συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών προχώρησε με αξιοσημείωτη ταχύτητα και αποφασιστικότητα.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, αυτό που ξεκίνησε ως ένα στρατηγικό όραμα εξελίσσεται πλέον σε μια ουσιαστική εταιρική σχέση, μια συνεργασία που ήδη αποδίδει απτά αποτελέσματα σε βασικούς τομείς, όπως η ασφάλεια, η άμυνα, η τεχνολογία, η καινοτομία, η ναυτιλιακή συνεργασία, η εκπαίδευση και η οικονομική συνδεσιμότητα.

«Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος που ένα από τα σημερινά αποτελέσματα είναι η δημιουργία κοινής ομάδας εργασίας για συνεργασία σε βασικούς τομείς όπως οι υποδομές, η ναυτιλία και η οικονομική συνεργασία», είπε.

Αναφερόμενος στα Μνημόνια Συνεργασίας και σε άλλες συμφωνίες που υπογράφτηκαν πριν τις δηλώσεις, ο Πρόεδρος είπε ότι αυτές οι συμφωνίες αντικατοπτρίζουν τόσο το εύρος της συνεργασίας των δύο χωρών, όσο και την κοινή δέσμευση να διευρύνουν ακόμη περισσότερο τους ορίζοντες της συνεργασίας Κύπρου–Ινδίας.

Αναφερθείς στις κοινές ιστορικές εμπειρίες των δύο χωρών και στον αγώνα τους για ελευθερία και αυτοδιάθεση, ο Πρόεδρος είπε ότι οι σχέσεις τους ενισχύονται διαρκώς, μέσω της κοινής προσήλωσης στην ειρήνη, τη δημοκρατία και τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου.

Σε αυτή την εποχή αυξανόμενης γεωπολιτικής αβεβαιότητας, συνέχισε, «πιστεύω ακράδαντα ότι η συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ινδίας πρέπει να γίνει ακόμη ισχυρότερη», διότι αυτή η σχέση δεν καθοδηγείται πλέον μόνο από την οικονομία, αλλά εξελίσσεται ταχύτατα σε μια ευρύτερη, ολοκληρωμένη στρατηγική συνεργασία, βασισμένη σε κοινά συμφέροντα, κοινές ευθύνες και κοινή δέσμευση για σταθερότητα, ανθεκτικότητα και ευημερία.

«Η Ευρώπη και η Ινδία έχουν κάθε λόγο να ενισχύσουν περαιτέρω τη συνεργασία τους στην ασφάλεια, το εμπόριο, την τεχνολογία, την καινοτομία και φυσικά τη συνδεσιμότητα. Διότι μαζί, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ινδία, η μεγαλύτερη δημοκρατία του κόσμου, μπορούν να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο όχι μόνο για τις περιοχές μας αλλά και για την παγκόσμια σταθερότητα και ευημερία», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι η Κυπριακή προεδρία πιστεύει ακράδαντα ότι οι σχέσεις ΕΕ–Ινδίας θα αποτελέσουν μία από τις καθοριστικές συνεργασίες των επόμενων δεκαετιών.

Εξάλλου, σημείωσε, η συνεργασία μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών και δημοκρατιών του κόσμου είναι η καλύτερη απάντηση στις παγκόσμιες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε και η καλύτερη επένδυση για τους λαούς τους.

Ο Πρόεδρος της Κύπρου επανέλαβε ότι η Κύπρος βρίσκεται σε μοναδική θέση ώστε να λειτουργήσει ως μια αξιόπιστη, σταθερή και ασφαλής γέφυρα μεταξύ Ινδίας και Ευρώπης, Ανατολικής Μεσογείου και ευρύτερης Μέσης Ανατολής.

«Σε αυτό το πλαίσιο, συνεχίσαμε τη συζήτησή μας με τον Πρωθυπουργό σχετικά με πρωτοβουλίες περιφερειακής συνδεσιμότητας, συμπεριλαμβανομένου του Οικονομικού Διαδρόμου Ινδίας–Μέσης Ανατολής–Ευρώπης», ανέφερε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, τονίζοντας ότι αυτή η πρωτοβουλία είναι «οραματική, καθώς αντανακλά τη διαρκώς αυξανόμενη σημασία της αξιόπιστης διασύνδεσης μεταξύ του Ινδο-Ειρηνικού, της Μέσης Ανατολής και της Ευρώπης».

«Η Κύπρος, τοποθετημένη στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων και πύλη προς την Ευρώπη, είναι έτοιμη να συμβάλει ενεργά σε αυτό το κοινό όραμα, ένα όραμα συνδεσιμότητας, ανοίγματος και συνεργασίας», είπε, υπενθυμίζοντας την πρωτοβουλία της Κύπρου για δημιουργία της ομάδας φίλων IMEC.

Εξάλλου, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι ο Πρωθυπουργός Μόντι και ο ίδιος συζήτησαν επίσης ευρύτερες περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις, επαναβεβαιώνοντας την κοινή τους προσήλωση στο διεθνές δίκαιο, στον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και στις αρχές του αποτελεσματικού πολυμερούς συστήματος.

«Σε αυτό το πλαίσιο, επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω ειλικρινά τον Πρωθυπουργό εκ μέρους της Κύπρου και του κυπριακού λαού. Εκτιμούμε βαθύτατα τη μακροχρόνια στήριξη της Ινδίας στις προσπάθειές μας για επανένωση της Κύπρου», είπε, ευχαριστώντας τον για τη σταθερή υποστήριξη της Ινδίας στην ανεξαρτησία, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Επανέλαβε, εξάλλου, ότι η Κύπρος στηρίζει επίσης τον αυξανόμενο παγκόσμιο ρόλο της Ινδίας, συμπεριλαμβανομένης της δίκαιης θέσης της σε ένα μεταρρυθμισμένο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. «Η παγκόσμια διακυβέρνηση πρέπει να αντανακλά τις πραγματικότητες του σήμερα», υπογράμμισε.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι η σημερινή συνάντηση αποτελεί επιβεβαίωση ότι η Κύπρος και η Ινδία οικοδομούν μια συνεργασία με στρατηγικό βάθος και παγκόσμια σημασία για τις χώρες, τους λαούς και τις αντίστοιχες περιοχές τους, μια συνεργασία βασισμένη στην εμπιστοσύνη και στην πεποίθηση ότι ο διάλογος και η συνεργασία, και όχι η αντιπαράθεση, είναι ο δρόμος προς τα εμπρός.

«Χώρες όπως οι δικές μας δεν ανοίγουν τον δρόμο προς το μέλλον μέσα από τείχη και διαιρέσεις. Το κάνουν χτίζοντας γέφυρες, μέσα από τον διάλογο, τη συνεργασία και την ανάπτυξη. Για την Κύπρο και την Ινδία, για την Ευρώπη και την Ινδία, για τους αιώνες που βρίσκονται πίσω μας και για το μέλλον που βρίσκεται μπροστά μας», είπε.

Αμέσως πριν τις δηλώσεις των δύο ηγετών, οι δύο κυβερνήσεις υπέγραψαν Μνημόνια Συναντίληψης. Συγκεκριμένα, υπογράφτηκε Μνημόνιο Συναντίληψης για τη σύσταση Κοινής Ομάδας Εργασίας (JWG) για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, για τη Διπλωματική Εκπαίδευση μεταξύ των Διπλωματικών Ακαδημιών Κύπρου και Ινδίας.

Επίσης, υπογράφηκαν Μνημόνια Συναντίληψης στον τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας, για Πολιτιστική Συνεργασία και για Καινοτομία και Τεχνολογία.

Εξάλλου, υπογράφτηκαν και Τεχνικές Διευθετήσεις για τη σύσταση επίσημου μηχανισμού συντονισμού και συνεργασίας σε θέματα Έρευνας και Διάσωσης (Search and Rescue – SAR).