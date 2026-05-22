Τέλος εποχής για το club D’ LUX στην περιοχή του λιμανιού Λάρνακας, το οποίο εκκενώθηκε και σφραγίστηκε από τον Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης Λάρνακας, αφού στεγαζόταν σ’ ένα άκρως επικίνδυνο κτήριο. Η ενέργεια του ΕΟΑΛ ανακοινώθηκε σε πρόγευμα εργασίας με δημοσιογράφους κατά το οποίο ο πρόεδρος του Οργανισμού ανέφερε πως ολόκληρο το κτήριο, το πάνω μέρος του οποίου είναι ακατοίκητο έχει σφραγιστεί. Σύμφωνα με τον κ. Χατζηχαραλάμπους στον χώρο του club, στον οποίο τοποθετήθηκε περίφραξη, διοργανώνονταν πάρτι.

Εν τω μεταξύ, μετά την πολυκατοικία Madona Court στη Φανερωμένη, θα δοθεί ειδοποίηση εκκένωσης, αρχές της επόμενης εβδομάδας, σε άλλη μία με 17 διαμερίσματα στη Χρυσοπολίτισσα, αλλά και ακόμη 4 (3 στο συνοικισμό Αγίων Αναργύρων ΙΙ και 1 στον Άγιο Ιωάννη). Οι τελευταίες εντάσσονται στο πρόγραμμα ΚτίΖΩ και οι ένοικοι τους θα τύχουν χειρισμού από το Υπουργείο Εσωτερικών.

Σ’ ό,τι αφορά την εξαώροφη πολυκατοικία Madona Court διαπιστώθηκε πως σε αυτή διαμένουν 40 άτομα, τα οποία μέχρι αύριο θα πρέπει να εγκαταλείψουν τον χώρο. Όπως ανέφερε ο πρόεδρος του ΕΟΑΛ, κοινωνικοί λειτουργοί του Δήμου Λάρνακας βρίσκονται σε επαφή με τους ενοίκους και όσοι δεν έχουν εναλλακτική θα μεταφερθούν σε ξενοδοχεία.

Συνολικά, όπως ανέφερε σε ολόκληρη την επαρχία Λάρνακας εντοπίστηκαν 889 δυνητικά επικίνδυνες οικοδομές. Στον Δήμο Λάρνακας εντοπίστηκαν 427, στον Δήμο Αραδίππου 23, στον Δήμο Λευκάρων 80, στον Δήμο Δρομολαξιάς Μενεού 34, στον Δήμο Αθηένου 12 και στα συμπλέγματα κοινοτήτων 313.

Σύμφωνα με τον κ. Χατζηχαραλάμπους έχουν δοθεί σε ιδιώτες 150 οικοδομές για οπτικό έλεγχο και έχουν επιστραφεί 100 οπτικοί έλεγχοι. Από τους οπτικούς ελέγχους 23 κατοικημένες και 40 ακατοίκητες οικοδομές έχουν κριθεί με ορατό τον κίνδυνο κατάρρευσης και εμπίπτουν στον αστικό ιστό της Λάρνακας.

Ο κ. Χατζηχαραλάμπους επανέλαβε πως η ευθύνη βαραίνει τους ιδιοκτήτες των οικοδομών, καλώντας τους να συμμορφωθούν με τις υποδείξεις.