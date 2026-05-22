Τρέχει να κάνει τη δουλειά που δεν έγινε για τις επικίνδυνες οικοδομές από τους δήμους και την Επαρχιακή Διοίκηση Λάρνακας, εδώ και χρόνια ο τοπικός Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑΛ), που αναγκάζεται να πάρει σκληρές αποφάσεις προκειμένου να προστατευθούν ανθρώπινες ζωές.

Μπράβο στον ΕΟΑΛ επειδή δεν έμεινε μόνο στην κριτική για το τι δεν έγινε τα προηγούμενα χρόνια, μετά την ασύλληπτη τραγωδία στη Γερμασόγεια, κατά την οποία δύο συνάνθρωποί μας έχασαν τη ζωή τους από πτώση επικίνδυνης πολυκατοικίας. Αντιθέτως, απέσπασε προσωρινά μεγάλη μερίδα του προσωπικού από τις αδειοδοτήσεις και προχωρά με πολύ γοργούς ρυθμούς στην αξιολόγηση κατοικημένων πολυκατοικιών που κινδυνεύουν με κατάρρευση. Σε αυτή την προσπάθεια βρήκε συμμάχους τον υπουργό Εσωτερικών, ο οποίος επέδειξε καλά αντανακλαστικά, επιστρατεύοντας την Πολιτική Άμυνα για τη βοήθεια αστέγων, αλλά και τον δήμαρχο Λάρνακας, που ενεργοποίησε το σχέδιο ΞέΝιος, που στηρίζεται και από τη Μητρόπολη Κιτίου. Χαμηλά αντανακλαστικά επέδειξε για άλλη μια φορά το Υφυπουργείο Πρόνοιας, το οποίο σύμφωνα με δηλώσεις στον «Φ» του προέδρου του ΕΟΑΛ, Άγγελου Χατζηχαραλάμπους, μέχρι χθες το μεσημέρι δεν είχε ανταποκριθεί στο κάλεσμα για συμβολή στο ανθρωπιστικό θέμα που προκύπτει, αφού κάποιοι άνθρωποι θα μείνουν άστεγοι.

Ν.Χ