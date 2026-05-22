Το Ισραήλ απέδειξε πολλές φορές ότι δεν σέβεται την ανθρώπινη ζωή και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Αυτή είναι η προσέγγιση που διέπει τη συμπεριφορά του, η οποία είναι επικίνδυνη για όλους τους υπόλοιπους. Στηρίζεται στη… λογική πως όποιος δεν αποδέχεται τους όρους του, είναι εχθρός.

Όπως είναι γνωστό, προ ημερών το Ισραήλ απήγαγε τους ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα. Τους οδήγησε στο λιμάνι της Ασντόντ και εκεί παρακολουθήσαμε το τραγελαφικό περιστατικό, με την προσβλητική για τους ανθρώπους συμπεριφορά του ακροδεξιού υπουργού Εθνικής Ασφάλειας. Μετά και το τελευταίο επεισόδιο, τι αναμένει η Ε.Ε. για να επιβάλλει κυρώσεις στο πειρατικό κράτος;

Κ.ΒΕΝ.