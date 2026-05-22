Όταν το ΑΛΜΑ θέλει να κατηγορήσει το ΔΗΚΟ μπορεί να το πράξει με πολιτικούς όρους και ευθέως. Δεν μπορεί, όμως, μέσα σε αυτή την μανία, τις εμμονές, να μπαίνει στην εξίσωση των επιθέσεων και η κυρία Φωτεινή Παπαδοπούλου.

«Οι πολίτες άκουσαν τον Νικόλα Παπαδόπουλο να τους λέει, περίπου, ότι όλα πάνε εξαιρετικά επειδή δεν υπάρχουν πια κοινωνικά παντοπωλεία. Κατανοητό. Ίσως από την Στράκκα να φαίνονται όλα εξαιρετικά!», αναφέρει ανακοίνωση του ΑΛΜΑ. Γιατί η Στράκκα; Γιατί η κυρία Παπαδοπούλου; Είναι πολιτικό πρόσωπο, μετέχει στην προεκλογική; Πρώτα τα παιδιά του Προέδρου της Δημοκρατίας, μετά η μητέρα του Προέδρου του ΔΗΚΟ. Αυτό είναι το καινούργιο; Είναι χειρότερο και από… παλιό.

Κ.ΒΕΝ.