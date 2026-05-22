Η απόφαση για την αποφυλάκιση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου τίθεται υπό εξέταση από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου.

Με παραγγελία του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλλα, ο Αντεισαγγελέας του ανώτατου δικαστηρίου Σοφοκλής Λογοθέτης θα εξετάσει το ενδεχόμενο άσκησης αναίρεσης κατά του βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, με το οποίο αποφασίστηκε η αποφυλάκιση του καταδικασμένου ως αρχηγού της τρομοκρατικής οργάνωσης «17 Νοέμβρη».

Η εισαγγελική πρόταση ήταν αντίθετη με την αποφυλάκιση



Ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός θα αναζητήσει το επίμαχο βούλευμα, και θα μελετήσει το σκεπτικό με το οποίο έγινε δεκτή η πέμπτη κατά σειρά αίτηση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου για υφ’ όρων απόλυση από τις φυλακές, δεδομένου ότι η σχετική εισαγγελική πρόταση ήταν αντίθετη και στη συνέχεια θα αποφασίσει εάν δύναται να ασκήσει αναίρεση.

Εχει καταδικαστεί με 17 φορές ισόβια και βγήκε μετά από 25 χρόνια



Ο 82χρονος Αλέξανδρος Γιωτόπουλος έχει καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια συν 25 έτη κάθειρξη για ηθική αυτουργία στις δολοφονίες που διέπραξαν μέλη της «17 Νοέμβρη» και σύμφωνα με την αμετάκλητη απόφαση της Δικαιοσύνης υπήρξε αρχηγός και καθοδηγητής της τρομοκρατικής οργάνωσης. Συνελήφθη το καλοκαίρι του 2002 στους Λειψούς και αποφυλακίστηκε χθες, λίγο πριν συμπληρωθούν 24 έτη εγκλεισμού. Όπως σημειώνουν νομικές πηγές, με πρόσφατο νόμο οι πολυϊσοβίτες μπορούν να ζητήσουν να αποφυλακιστούν εφόσον έχουν συμπληρώσει 25 έτη πραγματικής έκτισης ποινής.

