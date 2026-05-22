Ο Γενικός Έφορος Εκλογών ανακοινώνει ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης εκλογικής νομοθεσίας, το Σάββατο 23 και την Κυριακή 24 Μαΐου 2026, δηλαδή την παραμονή και την ημέρα διεξαγωγής της ψηφοφορίας για τις Βουλευτικές Εκλογές 2026, απαγορεύεται η ρίψη φυλλαδίων, η ανάρτηση πανό, η τοιχοκόλληση πινακίδων και η αναγραφή συνθημάτων σχετικά με τις Εκλογές.

Οι παραβάτες είναι ένοχοι ποινικού αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης, υπόκεινται σε φυλάκιση μέχρι έναν χρόνο ή πρόστιμο μέχρι €5.000 ή και στις δύο ποινές μαζί.