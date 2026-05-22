Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος πραγματοποιεί κρατική επίσκεψη στην Ινδία, επισκέφθηκε σήμερα το Μνημείο αφιερωμένο στον ηγέτη της Ινδίας Μαχάτμα Γκάντι, στο Νέο Δελχί.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ξεναγήθηκε στους χώρους του Μνημείου και κατέθεσε στεφάνι και έριξε ροδοπέταλα στο Μνημείο, ως είθισται από τους ηγέτες που επισκέπτονται το μνημείο.

Νωρίτερα, σήμερα, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης συναντήθηκε με τον Υπουργό Εξωτερικών της Ινδίας Δρα Subrahmanyam Jaishankar.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας συναντάται στη συνέχεια με τον Ινδό Πρωθυπουργό κ. Narendra Modi, με τον οποίον θα προβεί σε δηλώσεις στα ΜΜΕ.