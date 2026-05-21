Περισσότερα από πέντε χρόνια μετά την προσεδάφισή του στον Κόκκινο Πλανήτη, το θρυλικό ρόβερ της NASA βρίσκεται πολύ κοντά σε ένα ιστορικό ορόσημο: την ολοκλήρωση απόστασης ίσης με έναν ολόκληρο μαραθώνιο, κάτι που δεν έχει επιτευχθεί ποτέ προηγουμένως στον Άρη.

Το εξάτροχο ρομποτικό όχημα έχει ήδη διανύσει 41,99 χιλιόμετρα πάνω στην αφιλόξενη επιφάνεια του Άρη – μόλις λίγα μέτρα πριν ξεπεράσει τα 42,2 χιλιόμετρα της κλασικής διαδρομής ενός μαραθωνίου. Σύμφωνα με τους υπεύθυνους της αποστολής, το επίτευγμα αναμένεται να καταγραφεί μέσα στον επόμενο μήνα.

Από την ημέρα που προσγειώθηκε, στις 18 Φεβρουαρίου 2021, το Perseverance δεν σταμάτησε ούτε στιγμή να εξερευνά, να αναλύει και να συλλέγει στοιχεία από έναν κόσμο που κάποτε ίσως έμοιαζε περισσότερο με τη Γη από όσο πιστεύαμε.

You're looking at another world.

Roughly 200 million miles (322 million km) away from Earth.

Ένας αρχαίος κόσμος κάτω από τη σκόνη

Το ρόβερ επιχειρεί κυρίως μέσα και γύρω από τον Jezero Crater, μια περιοχή που οι επιστήμονες θεωρούν πως φιλοξενούσε πριν από δισεκατομμύρια χρόνια μια τεράστια λίμνη. Εκεί, αρχαία ποτάμια φαίνεται πως κατέληγαν σε ένα δέλτα γεμάτο ιζήματα – ένα περιβάλλον που στη Γη θεωρείται ιδανικό για την ανάπτυξη μικροβιακής ζωής.

Σήμερα ο Άρης είναι παγωμένος, ξηρός και σιωπηλός. Όμως τα στοιχεία δείχνουν ότι στο μακρινό παρελθόν διέθετε πυκνή ατμόσφαιρα, θερμότερο κλίμα και άφθονο υγρό νερό. Και όπου υπάρχει νερό, υπάρχει πάντα το ερώτημα: Υπήρξε ποτέ ζωή στον Άρη; Το Perseverance ψάχνει ακριβώς αυτή την απάντηση.

On May 17, 2024, NASA's Perseverance rover captured this panoramic view of Neretva Vallis, the ancient river channel that flowed into Jezero Crater.



This valley, about 400 meters wide, fed a lake that existed around 3.5 to 3.8 billion years ago.

Πιθανά ίχνη αρχαίας ζωής

Η σημαντικότερη ανακάλυψη της αποστολής, σύμφωνα με το Reuters, ήρθε όταν το ρόβερ ανέλυσε έναν κοκκινωπό βράχο από τον πυθμένα της αρχαίας λίμνης του Jezero. Τα ορυκτά και οι χημικές υπογραφές που εντοπίστηκαν θα μπορούσαν να αποτελούν πιθανές ενδείξεις αρχαίας μικροβιακής δραστηριότητας.

Οι επιστήμονες παραμένουν προσεκτικοί. Τα ίδια χαρακτηριστικά ίσως δημιουργήθηκαν και από μη βιολογικές διεργασίες. Για να δοθούν οριστικές απαντήσεις, τα δείγματα θα πρέπει κάποια μέρα να επιστρέψουν στη Γη και να εξεταστούν σε υπερσύγχρονα εργαστήρια.

Ηλεκτρικές καταιγίδες και πράσινα σέλαη στον Άρη

Οι ανακαλύψεις του Perseverance δεν περιορίζονται μόνο στην αναζήτηση ζωής. Το ρόβερ κατέγραψε για πρώτη φορά ηλεκτρικές εκκενώσεις μέσα σε ανεμοστρόβιλους σκόνης, αποκαλύπτοντας ότι η ατμόσφαιρα του Άρη είναι ηλεκτρικά ενεργή.

Παράλληλα, παρατήρησε ένα σπάνιο πράσινο σέλας να φωτίζει τον αρειανό ουρανό, η πρώτη φορά που τέτοιο φαινόμενο εντοπίστηκε σε ορατό φως στον Άρη.

Ταξίδι στις απαρχές της ζωής

Το Perseverance εξερευνά πλέον βράχους ηλικίας άνω των τεσσάρων δισεκατομμυρίων ετών, σχεδόν τόσο παλιούς όσο και ο ίδιος ο Άρης.

Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι αυτά τα πετρώματα μπορεί να μοιάζουν με εκείνα που υπήρχαν στη νεαρή Γη όταν γεννήθηκε η ζωή, επειδή όμως τα αντίστοιχα αρχαία πετρώματα στη Γη έχουν καταστραφεί από τη γεωλογική δραστηριότητα, ο Άρης ίσως διατηρεί ένα μοναδικό «παράθυρο» προς τις πρώτες στιγμές της βιολογικής ιστορίας του Ηλιακού Συστήματος.

«Το γεγονός ότι το Perseverance θα μπορούσε να εξερευνήσει τόσο ένα σύστημα λίμνης-ποτάμου όσο και τον πρώιμο φλοιό του Άρη, που απέχει χρονικά ίσως μισό δισεκατομμύριο χρόνια, σημαίνει ότι η τοποθεσία Jezero συνεχίζει να προσφέρει επιστημονικά δεδομένα ακόμη και μετά από πέντε χρόνια στην επιφάνεια», δήλωσε ο Ken Farley, αναπληρωτής επιστήμονας της αποστολής.

