Τη ζωή του από θερμοπληξία έχασε ένα κοριτσάκι μόλις 2 ετών στη βορειοδυτική Ισπανία, αφού έμεινε για ώρες εγκλωβισμένο μέσα στο αυτοκίνητο του πατέρα του.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στην πόλη Μπριόν της Γαλικίας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες των ισπανικών μέσων ενημέρωσης, ο πατέρας του παιδιού είχε πάει το πρωί το μεγαλύτερο παιδί της οικογένειας στο σχολείο και στη συνέχεια επρόκειτο να αφήσει τη μικρή στον παιδικό σταθμό.

Ωστόσο, μια τηλεφωνική κλήση φέρεται να του απέσπασε την προσοχή και, αντί να κατευθυνθεί προς τον σταθμό, πήγε κατευθείαν στη δουλειά του, ξεχνώντας το κοριτσάκι μέσα στο όχημα.

Ανείπωτη τραγωδία στην Ισπανία

Το παιδί παρέμεινε εγκλωβισμένο για αρκετές ώρες στο αυτοκίνητο, ενώ οι θερμοκρασίες στη χώρα είχαν ήδη αρχίσει να κινούνται σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα. Ο συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τετάρτης όταν η μητέρα πήγε να παραλάβει την κόρη της από τον παιδικό σταθμό, περίπου στις 3 το μεσημέρι, και ενημερώθηκε ότι το παιδί δεν είχε μεταφερθεί εκεί το πρωί.

Οι γονείς αντιλήφθηκαν αμέσως τι είχε συμβεί και κάλεσαν τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Το κοριτσάκι μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε κέντρο υγείας στην κοντινή πόλη Μπερταμίρανς, όμως οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του, καθώς είχε ήδη υποστεί καρδιακή ανακοπή λόγω της πολύωρης έκθεσης στη ζέστη.

Η αστυνομία διερευνά τις ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας, ενώ στην οικογένεια παρέχεται ψυχολογική υποστήριξη. Το δημοτικό συμβούλιο της πόλης κήρυξε δύο ημέρες επίσημου πένθους και ανακοίνωσε ότι θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του παιδιού.

Muere una niña de dos años en Brión (A Coruña) al quedarse durante horas en el interior de un coche tras olvidarse su padre de llevarla a la guardería https://t.co/TkpAu8cZBx May 21, 2026

Συνθήκες πρόωρου καύσωνα στη χώρα

Την ίδια ώρα, η Ισπανία προετοιμάζεται για θερμοκρασίες που θυμίζουν κατακαλόκαιρο. Η κρατική μετεωρολογική υπηρεσία Aemet προειδοποίησε ότι σε αρκετές νότιες περιοχές ο υδράργυρος μπορεί να φτάσει ακόμη και τους 36 έως 38 βαθμούς Κελσίου, επίπεδα εξαιρετικά ασυνήθιστα για τα τέλη Μαΐου.

Όπως επισημαίνει η Υπηρεσία, μετά από μια περίοδο χαμηλότερων του φυσιολογικού θερμοκρασιών, η χώρα περνά πλέον σε μια φάση ακραίας ζέστης, με πιθανότητα να καταρριφθούν νέα ρεκόρ για την εποχή. Αν και οι συνθήκες δεν πληρούν επισήμως τα τεχνικά κριτήρια για να χαρακτηριστούν «καύσωνας», οι ειδικοί εκτιμούν πως το φαινόμενο θα συνεχιστεί μέχρι και τα μέσα της επόμενης εβδομάδας.

