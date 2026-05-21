Η πρόσφατη αποκάλυψη του «Φ» για την κατάσταση που επικρατεί στα νεκροτομεία των νοσοκομείων της Κύπρου και κυρίως σε αυτό της Πάφου, προκάλεσε και την παρέμβαση του Δημαρχεύοντος Πάφου. Ο Άγγελος Ονησιφόρου απαίτησε την πλήρη λειτουργία των ψυγείων του νεκροτομείου, την σωστή στελέχωση και υγειονομικές συνθήκες του χώρου, καθώς και τον διορισμό μόνιμου νεκροτόμου.

Εδώ και μέρες τα ψυγεία παραμένουν εκτός λειτουργίας, οι σοροί δεν μπορούν να συντηρηθούν σωστά, οι οικογένειες ταλαιπωρούνται και τα γραφεία κηδειών αδυνατούν να προχωρήσουν έγκαιρα στις ταφές, καταγγέλλει ο Δημαρχεύων Πάφου. Η δυσοσμία και οι εικόνες εγκατάλειψης προσβάλλουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και δημιουργούν σοβαρό ζήτημα δημόσιας υγείας.

Την ίδια ώρα, η Πάφος παραμένει χωρίς νεκροτόμο, με αποτέλεσμα οι νεκροί να μεταφέρονται στη Λευκωσία για νεκροτομές και στη συνέχεια να επιστρέφονται πίσω, επισημαίνει. Μια απαράδεκτη διαδικασία που ταλαιπωρεί ψυχολογικά τις οικογένειες, δημιουργεί καθυστερήσεις και επιβαρύνει οικονομικά όχι μόνο τους συγγενείς αλλά και το ίδιο το κράτος, το οποίο καλείται να καλύπτει συνεχείς μεταφορές και επιπρόσθετα λειτουργικά έξοδα που θα μπορούσαν να αποφεύγονται με σωστή στελέχωση στην Πάφο, τονίζει ο κ. Ονησιφόρου, επιβεβαιώνοντας μέχρι κεραίας το δημοσίευμα του «Φ».

Οι πρόσφατες καταγγελίες κάνουν λόγο για υπολειτουργία του νεκροτομείου, προβλήματα συντήρησης και ακατάλληλες συνθήκες στους χώρους φύλαξης σορών, επισημαίνει. Ως Δήμος Πάφου απαιτούμε άμεσα την επιδιόρθωση και πλήρη λειτουργία των ψυγείων του νεκροτομείου, μόνιμο νεκροτόμο στην Πάφο, άμεση στελέχωση και σωστή υγειονομική διαχείριση του χώρου, σεβασμό προς τους νεκρούς και τις οικογένειές τους και τερματισμό της απαράδεκτης μεταφοράς σορών από πόλη σε πόλη.

Η Πάφος δεν αποτελείται από πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Ο σεβασμός προς τον άνθρωπο δεν σταματά μετά τον θάνατο, καταλήγει.