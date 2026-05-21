Το κύρος της Αστυνομίας και τον θεσμών γενικότερα πλήττει η δημόσια κόντρα του Υπουργού Δικαιοσύνης, Κώστα Φυτιρή με την ηγεσία της Αστυνομίας, αναφέρει σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο τέως Πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Αβέρωφ Νεοφύτου.

Συγκεκριμένα, στην ανάρτησή του ο Αβέρωφ Νεοφύτου γράφει:

Σε μια περίοδο που η Αστυνομία και οι θεσμοί γενικότερα είναι υπό αμφισβήτηση, η δημόσια κόντρα Υπουργού με την ηγεσία της Αστυνομίας, ακόμα κι αν έχει δίκαιο, πλήττει περαιτέρω το κύρος της.https://t.co/hVWanihPVH May 21, 2026

